12 главных фильмов: конкурсная программа кинофестиваля в Карловых Варах

Организаторы 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, который откроется 28 июня и продлится до 6 июля, опубликовали его полную программу. В основном конкурсе летнего киносмотра участвуют двенадцать картин. Судя по аннотациям, предоставленным пресс-службой кинофестиваля, в списке преобладают трагикомедии и драмы с элементами черного юмора.

Фото: Film Servis Festival Karlovy Vary

Названия фильмов пока официально не переведены на русский язык, так что при выходе в прокат они могут быть локализованы иначе.

Итак, в главной конкурсной программе участвуют следующие ленты:

Bashtata / «Отец» / Otec / The Father

Режиссеры: Кристина Грозева, Петар Валханов

Болгария, Греция, 2019, 87 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Потерявший жену Иванку Василь считает, что та использует телефон, чтобы связаться с ним из могилы, и обращается к экстрасенсу.

Сын Павел пытается привести отца в чувство, но Василь упорно продолжает гнуть свою линию. Небольшая семейная драма наполнена абсурдными и комическими ситуациями».

De Patrick / «Патрик» / Patrick

Режиссер: Тим Милантс

Бельгия, 2019, 97 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Патрик отвечает за техническое обслуживание кемпинга нудистов, принадлежащего отцу. Его мастерская так же упорядочена, как и его жизнь, но ничто не длится вечно. Потеря любимого молотка оказывает огромное влияние на Патрика и запускает цепь событий, благодаря которым угрюмый парень становится совсем другим человеком. Трагикомедия о том, как важно следить за своими инструментами, об экзистенциальной наготе и о людях, для которых трейлер — это целый мир».

El hombre del futuro / «Человек будущего» / Muž budoucnosti / The Man from the Future

Режиссер: Фелипе Риос

Чили, Аргентина, 2019, 96 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Пожилой водитель грузовика отправляется в свою последнюю поездку к южной оконечности чилийской Патагонии. Долгая и трудная дорога по великолепному природному ландшафту с озерами и ледниками в конечном счете становится повторением его жизни: он неожиданно сталкивается со своей взрослой дочерью, которую не видел с детства».

Küçük şeyler / «Мелочи» / Maličkosti / La Belle Indifference

Режиссер: Кыванч Сезер

Турция, 2019, 95 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Онур теряет работу менеджера в фармацевтической компании. Мужчину это не слишком беспокоит, чего нельзя сказать о его жене Бахар. Онур становится безразличным не только к ее тревогам, но и ко всему миру, и вскоре оказывается окружен… большим количеством зебр. Драма с элементами абсурдной комедии на совсем не смешную тему личного кризиса, влияющего на брак».

Lara / «Лара»

Режиссер: Ян Оле Герштер

Германия, 2019, 96 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Ларе только что исполнилось шестьдесят. В этот особенный день ее сын должен дать фортепьянный концерт, который определит его дальнейшую карьеру. Однако Виктор оказывается вне зоны доступа, и многочисленные попытки матери достучаться до сына ни к чему не приводят. Легендарная актриса Коринна Харфуш играет главную роль в тщательно проработанной психологической драме одного из самых успешных немецких кинематографистов своего поколения, которому удается поднять на новый уровень планку, заданную собственным дебютом «Простые сложности Нико Фишера».

Ma Sai Ke Shao Nv / «Портрет мозаикой» / Portrét mozaikou / Mosaic Portrait

Режиссер: Чжай Исян

Китай, 2019, 107 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Гипнотическая история, рассказанная скорее через созерцательное молчание, чем с помощью слов. Беременная 14-летняя девочка совершает удивительное открытие, когда ее просят назвать отца ребенка. Молодой китайский режиссер использует мозаику из впечатлений и настроений, чтобы создать тревожный образ раненой героини, которая остается гордой и сильной, оказываясь при этом в глубокой пропасти отчуждения».

Monsoon / «Муссон» / Monzun / Monsoon

Режиссер: Хонг Хау

Великобритания, 2019, 85 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Кит мало что помнит о своем родном Вьетнаме. Он возвращается спустя более чем тридцать и осматривает окрестности, как западный турист; ему все кажется странным и чуждым. Тонкий фильм, в котором рассказывается о путешествии человека назад к корням, повторном раскрытии личности через воспоминания».



Nech je svetlo / «Да будет свет» / Budiž světlo / Let There Be Light

Режиссер: Марко Шкоп

Словакия, Чехия, 2019, 93 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Словацкая деревня готовится к Рождеству. Сорокалетний Милан приезжает из Германии, где работает, чтобы побыть семьей. Праздничную атмосферу нарушают подозрения о том, что его сын, член военизированной молодежной организации, может быть вовлечен в ужасающее событие. Эта убедительная драма о силе и хрупкости семейных связей исследует наше чувство моральной ответственности в мире, где ксенофобия преобладает над состраданием к тем, кто к нам ближе всего».

Oda sa Wala / «Ода Ничему» / Óda na nicotu / Ode to Nothing

Режиссер: Двейн Бальтазар

Филиппины, 2018, 92 минут. Международная премьера

Из официальной аннотации: «Кажется, ничто не может нарушить размеренную жизнь Сони. Никому нет дела до стареющей хозяйки похоронного бюро, за исключением случаев, когда тапредоставляет скидки на цветы и гробы. Но однажды в бюро попадает тело, которое, очевидно, никому не принадлежит, и у Сони разворачиваются с ним очень необычные отношения. Нежный и горько комический фильм о потребности в дружбе».

Polsestra / «Сводная сестра» / Nevlastní sestra / Half-Sister

Режиссер: Дамьян Козоле

Словения, Македония, Сербия, Хорватия, 2019, 105 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «Сводные сестры, которые никогда не были близки, вынуждены жить в одной квартире в Любляне. Ведущий словенский режиссер возвращается в Карловы Вары с удивительно точным исследованием отчуждения и неспособности общаться в фильме с филигранными диалогами и обилием черного юмора».

To the Stars / «К звездам» / Ke hvězdám / To the Stars

Режиссер: Марта Стивенс

США, 2019, 111 минут. Международная премьера

Из официальной аннотации: «Затворница Ирис, над которой издеваются одноклассники, находит жизнь в маленьком городе сущим мучением, однако уверенной в себе Мэгги переезд в провинцию дает возможность выделиться среди остальных. Фильм, превосходно продуманный до мелочей, возвращает нас в 1960-е годы, когда скованное гендерными предрассудками общество отвергало идею индивидуальности у женщин».

La virgen de agosto / «Августовская мадонна» / Srpnová madona / The August Virgin

Режиссер: Хонас Труэба

Испания, 2019, 125 минут. Мировая премьера

Из официальной аннотации: «В жаркие летние месяцы, когда мадридцы массово покидают свои дома, чтобы скрыться от невыносимой жары, центр города пустеет. Остаются только туристы, особо стойкие индивидуумы и те, кто не может спланировать свою жизнь на два шага вперед, вроде Евы – очаровательной женщины слегка за тридцать. История разворачивается на фоне августовских городских фестивалей, когда мимолетным приключениям удается успокоить внутреннее смятение человека».

Также в рамках фестиваля состоится конкурс документальных фильмов, внеконкурсный показ «Официальный выбор» и ряд специальных показов. Особый интерес представляет конкурсная программа «На восток от Запада»: в ней помимо прочего участвует драма «Бык» российского режиссера Бориса Акопова с Юрием Борисовым в роли молодого лидера преступной группировки 1990-х и фильм украинского режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие».

Подробности о Международном фестивале в Карловых Варах можно узнать на его официальном сайте.