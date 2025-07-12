Чешские мужчины стремительно полнеют: в чем причина и кто виноват
12 июля 2025
18:00
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Пятая часть взрослого населения Чехии страдает ожирением, а еще 40% имеют лишний вес. Согласно последним исследованиям, от ожирения страдают в основном мужчины, что связано с употреблением большого количества сладких напитков и низким потреблением фруктов и овощей. Напротив, у женщин более значительную роль могут играть психосоциальные факторы.
Чешская Республика имеет один из самых высоких показателей избыточного веса и ожирения среди мужчин в Европе, почти 70%. Однако различия между полами заметны. Исследуется, как пол, образование и доход связаны с риском ожирения.
Прямое влияние образования на ожирение было значительным у мужчин с высшим образованием и составляло 89% от общего влияния, в то время как у женщин — 83%. Напротив, у мужчин со средним и начальным образованием влияние образования на ожирение было незначительным. У женщин ожирение гораздо сильнее связано с собственной оценкой плохого состояния здоровья. В целом более высокий уровень образования оказывает сильное прямое влияние на снижение риска ожирения, и это влияние, по-видимому, не зависит от дохода. Это подчеркивает постоянное влияние образования в раннем возрасте.
Прямое влияние образования на ожирение было значительным у мужчин с высшим образованием и составляло 89% от общего влияния, в то время как у женщин — 83%. Напротив, у мужчин со средним и начальным образованием влияние образования на ожирение было незначительным. У женщин ожирение гораздо сильнее связано с собственной оценкой плохого состояния здоровья. В целом более высокий уровень образования оказывает сильное прямое влияние на снижение риска ожирения, и это влияние, по-видимому, не зависит от дохода. Это подчеркивает постоянное влияние образования в раннем возрасте.
Ожирение все чаще затрагивает и молодых людей. В настоящее время 16% детей в возрасте до 15 лет страдают ожирением, а еще 10% имеют избыточный вес.
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