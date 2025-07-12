Чешские мужчины стремительно полнеют: в чем причина и кто виноват

Новости и статьи 12 июля 2025 18:00 648

Пятая часть взрослого населения Чехии страдает ожирением, а еще 40% имеют лишний вес. Согласно последним исследованиям, от ожирения страдают в основном мужчины, что связано с употреблением большого количества сладких напитков и низким потреблением фруктов и овощей. Напротив, у женщин более значительную роль могут играть психосоциальные факторы.