Карелу Готту – 80: лучшие песни Чешского соловья

14 июля 80-летний юбилей отмечает чешская легенда — певец Карел Готт. За плечами уроженца города Пльзень — мечты стать художником, работа электромонтером трамвайных систем, десятилетия успешной музыкальной карьеры, более 2500 записанных песен, 150 альбомов, 180 синглов, роли в 30 фильмах, более 40 наград «Чешский соловей» и даже 13-е место на конкурсе «Евровидение», где он в 1968 году представлял Австрию.

Фото: karelgott.com

Карел Готт планировал отметить день рождения на сцене, выступив на одном из летних фестивалей, но врачи не рекомендовали ему такие нагрузки. Тем не менее в мае 2019 года исполнитель своим появлением сделал сюрприз гостям пражского концерта музыканта и телеведущего Леоша Мареша.

Юбиляр говорит, что возраст — это просто цифра, а его главный девиз — «Жить». Карел Готт впервые связал себя узами брака в 2008 году в Лас-Вегасе и воспитывает двух дочерей с супругой Иваной, которая младше его на 38 лет. Музыкант недавно записал дуэт со своей 13-летней дочерью Шарлоттой Эллой.

Для поздравления певца, пожалуй, лучше всего подходит песня группы Alphaville «Forever young», ремейк которой он исполнил несколько лет назад вместе с немецким рэпером Бушидо.

Поздравлений много не бывает: версию этой же песни на чешском Карел Готт записал вместе с Леошем Марешем.

В честь юбилея Чешского соловья предлагаем вам послушать несколько самых известных композиций в его исполнении.

Trezor (1964)

Одна из немногих песен, музыку к которой Карел Готт написал сам. Помогал ему композитор Ладислав Штайдл.

Lady Karneval (1968)

Признание в любви современной женщине образца второй половины 60-х годов прошлого века

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš (1973)

Песня из культового фильма «Три орешка для золушки»

Včelka Mája (1976)

Саундтрек к японскому мультсериалу «Пчелка Майя»

Stokrát chválím čas (70-е годы)

Удачный ремейк песни канадского исполнителя Дэниела Хилла «Sometimes We Touch»

Zadam Vic

Не менее удачный ремейк хита Элвиса Пресли «Can't Help Falling In Love»

«Отчий дом» (1978)

Одно из многочисленных исполнений песен на русском языке, в данном случае дуэтом с Софией Ротару

To musím zvládnout sám (1984)

Песня, прозвучавшая в многосерийном телефильме Dluhy Hany Zagorové

Když milenky pláčou (1982)

Вариация на тему песни американского музыканта Джона Денвера «Annie’s Song»

Když muž se ženou snídá (1992)

Možná zítřky nepřijdou (запись 2018 года)

Ностальгический клип на ремейк песни Гарта Брукса «If Tomorrow Never Comes»