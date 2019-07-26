Чешские супергерои и их сверхспособности

В Чехии нет Бэтмена, Супермена, Халка, Железного Человека и Тора, но есть свои персонажи книг, комиксов, мультфильмов и народного творчества, обладающие сверхспособностями с поправкой на национальный колорит. Кто же они, чешские супергерои с древних времен до наших дней?

Фото: кадр из анимационного фильма Марка Бергера «Попрыгун: тень над Прагой»

Бивой

Суперспособность: сила

Место ее применения: Вышеград

Первый персонаж в нашем списке — мифологический силач Бивой, сын Судивоя из рода Строша. Он прославился тем, что в 716 году избавил окрестности Вышеграда от агрессивного и прожорливого кабана. Заколов дикую свинью копьем, он закинул ее за спину и отнес на самый холм, чтобы отчитаться перед княгиней Либуше. Для справки: взрослый кабан весит 150-200 кг, а иногда и 300.

Молодая правительница наградила отважного силача золотым поясом, а ее сестра Кази влюбилась в Бивоя и стала его женой. На их родовом гербе их потомков в память о подвиге изображена дикая свинья.

Первым историю Бивоя описал летописец Гайек из Либочан в 1541 году, а автор «Старинных чешских сказаний» Алоис Йирасек во второй половине XIX века добавил ей подробностей. Кстати, в честь силача назван околоземный астероид, открытый в 1980 году чешским астрономом Антонином Мркосом.

Пражский голем

Суперспособности: сила, преданность и молчаливость

Место их применения: еврейский квартал в Праге

Пражского Голема в XVI веке изваял из глины пражский раввин Лев бен Бецалель, чтобы защитить жителей гетто от погромов. Гигант, оживленный с помощью заклинаний, выглядел как человек, но не умел говорить. Он не только оберегал евреев, но и делал всю тяжелую и грязную работу в квартале. Однако, оставаясь без заданий, великан становился разрушительным. Когда необходимость в услугах голема пропала, раввин «расколдовал» его обратно в глину. Останки, как считается, до сих пор лежат на чердаке Староновой синагоги.

О пражском големе в своих «Сказаниях» написал Йирасек, а по-настоящему широкую известность легенда получила после выхода романа австрийского писателя-мистика Густава Мейринка в 1914 году. Кстати, «брата» нашего героя, витебского голема, можно увидеть в одном из эпизодов сериала «Сверхъестественное».

Яра Цимрман

Суперспособности: универсальность, гениальность, неуловимость и скромность

Места их применения: весь мир, включая Австро-Венгрию, Российскую Империю, Америку и Антарктиду

Гений, изобретатель, просветитель, философ, поэт, писатель и спортсмен, он же универсальный чех — плод творчества Ладислава Смоляка и Йиржи Шибанека, ведущих радиопрограммы «Погребок «У Паука». В 1966 году они сообщили своим слушателям, что в горах были найдены записи об открытиях Цимрмана — уроженца Вены, считавшего себя чехом. В том же году товарищи основали «Театр Яры Цимрмана» на пражском Жижкове, где до сих пор идут все 14 пьес великого драматурга (на самом деле написанных Смоляком и Шибанеком).

«Автопортрет» Яры Цимрмана. Stanislav Jelen [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Что же успел сотворить за свою жизнь Яра Цимрман? Универсальный чех вместе с графом Цеппелином создал первый летательный аппарат из стали, основал в Австрии школу криминологии, музыки и балета, а в Чехии превратил бывший цирк в информационное шапито, где 12 профессоров отвечали на вопросы из своих областей знаний. Яра посоветовал Чехову добавить в пьесу третью сестру, помог Эдисону изобрести электрическую лампочку, а Эйфелю — построить башню, и только полученная в Лондоне травма колена помешала ему поучаствовать в Олимпиаде. Также на счету Цимрмана открытие снежного человека в Арктике, который, в отличие от гималайского, оказался гермафродитом.

Как выглядит Цимрман, доподлинно неизвестно. Его следы затерялись где-то на севере Чехии еще в 1914 году. В 2005-м соотечественники признали вымышленного персонажа величайшим чехом (но организаторы конкурса его дисквалифицировали), а в 2010-м — главным чудом страны.

Попрыгун (Pérák)

Суперспособности: прыжки и патриотизм

Места их применения: Жижков, Вышеград, Нове-Место и другие районы чешской столицы, а также за пределами Праги

Непримиримый борец против немецких оккупантов и защитник чешского народа, слухи о котором во времена Протектората Богемии и Моравии передавались из уст в уста. Утверждалось, что благодаря пружинам на ногах он мог перепрыгнуть через улицу и даже через долину Влтавы. Совершал диверсии, вредил нацистам и коллаборационистам, поднимал чешский боевой дух, но одновременно держал в страхе жительниц Высочан, которые боялись из-за таинственного незнакомца ходить в ночные смены. По некоторым данным, Перак скрывался в шарообразном газгольдере в районе Либень.

После войны, в 1946-м, Перак стал персонажем мультфильма, а год спустя вышел первый комикс с его участием. Осовремененный образ типичного супергероя можно увидеть в короткометражном анимационном фильме 2016 года «Попрыгун: тень над Прагой».

Быстрые стрелы

Суперспособности: честность и ЗОЖ

Место их применения: вымышленный городской район Стинадла

Клуб «Быстрые стрелы» объединял пятерых мальчишек и собаку по кличке Пузырь. Комиксы о похождениях чешских неуловимых мстителей публиковались с 1939 по 1989 год кроме периода немецкой оккупации. Также писатель Ярослав Фоглар посвятил своим героям серию романов. Жизнь Мирека Душина, Ярки Метелки, Индры Холера, Краснячека и Быстроножки – это постоянные приключения и противостояние с другими компаниями – Черными всадниками и Братством кошачьей лапы.

Миссия комиксов была образовательно-воспитательной, так что мальчишки, особенно Мирек, ведут себя как пионеры-герои, подавая пример читателям: уважают старших, помогают пожилым, чтут закон, занимаются спортом, не пьют и не курят.

Пат и Мат

Суперспособности: чешская мастеровитость и невозмутимость

Мультипликационные герои, на все руки мастера, способны починить и сломать все что угодно и не потерять при этом оптимизма. С 1976 года вышло около 110 мультфильмов, посвященных Пату и Мату, и съемки все еще продолжаются. Почти в каждом из эпизодов товарищи умудряются решить проблему самым неэффективным способом. Стоит зрителю расслабиться — все рушится, а попытки исправить положение его только ухудшают. Тем не менее Пат и Мат никогда не раздражаются и не злятся друг на друга. Ну, почти никогда.

Patmat film s.r.o. [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]