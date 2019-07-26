Выходные в Праге: чем заняться 27 и 28 июля

В этот уик-энд можно стать зрителями соревнований по триатлону, посетить фестиваль просекко, одну из многочисленных выставок или расслабиться на крыше «Люцерны», наслаждаясь видом на Прагу. И это далеко не полный список. Выбор за вами!

Ford ChallengePrague

В субботу в центре Праги состоятся соревнования по триатлону. В программе — плавание (лучшие точки обзора — Стрелецкий остров и Мост легионеров), велосипедная гонка и бег (можно наблюдать с обоих берегов Влтавы, набережных Рашина и Масарика, или прямо у финиша на улице Vítězná). Остается надеяться, что экстремальная жара спадет: спортсменов и без нее ждут тяжелые нагрузки.

Локация: старт на Стрелецком острове, финиш на улице Vítězná

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 27 июля

Вход: бесплатно

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Праздник просекко

На Стрелецком острове в эти выходные пьют просекко. Гостям предложат десятки сортов игристого напитка, морепродукты, азиатскую кухню, итальянские сыры, десерты и так далее. Всю субботу будут играть диджеи, а в воскресенье обещают выступление известной группы. Пока взрослые расслабляются, дети смогут выпустить лишнюю энергию на батуте.

Локация: Стрелецкий остров

Где: Střelecký ostrov, Praha 1

Когда: 27-28 июля

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Вкус Италии

На острове Кампа проходит итальянский гастрономический фестиваль с деликатесами, винами, кофе, джелато, кулинарными шоу и уроками мастерства от сомелье и бариста.

Где: остров Кампа

Локация: Kampa, Praha 1

Когда: 27-28 июля

Вход: бесплатно

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Vínečko Fest — Víno na vinici

На винодельне в ботаническом саду можно попробовать и купить вино от малых производителей из Южной Моравии и из Старого и Нового света, которое сложно найти в обычной продаже, и местную, пражскую продукцию. По итогам дегустаций будет определены лучшие сорта.

Локация: Ботанический сад, винодельня Святой Клары

Где: Trojská 800/196, Praha 7

Когда: 27 июля с 12:00 до 20:00

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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере.

Локация: дворец «Люцерна»

Где: Štěpánská 61, Praha 1

Когда: с 15:00 до наступления темноты

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Prague Market

В течение уик-энда на площади Республики будет проходить традиционная ярмарка дизайна и хендмейда. На ней представлена продукция 50 чешских мастеров: аксессуары, ювелирные изделия, одежда и косметика.

Локация: площадь Республики

Где: náměstí Republiky, Praha 1

Когда: 27 и 28 июля с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Летний шекспировский фестиваль

Продолжается ежегодный Летний шекспировский фестиваль — крупнейшее театральное шоу под открытым небом, посвященное Уильяму Шекспиру. В Праге увидеть представления можно на двух сценах: в Королевском саду Пражского Града и во дворе Лихтенштейнского дворца. В эти выходные в Пражском Граде идет «Гамлет». Онлайн-билеты уже распроданы, но в кассе, открытой с 18:00, они еще могут быть.

Локация: Королевский сад Пражского Града

Где: Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1, вход со стороны улицы Mariánské hradby

Когда: 28 и 29 июля с 20:30

Вход: 200-1090 крон

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Летняя сцена на Вышеграде

На Вышеграде два вечера подряд будут играть пикантные комедии. В субботу, 27 июня, можно увидеть представление «Секс для продвинутых», в воскресенье – «Открытый брак». Начало в 20:00. Информация о продаже билетов представлена на сайте театра.

Локация: Вышеград

Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Когда: 28 и 28 июля в 20:00

Вход: от 389 крон

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Летняя сцена Harfa

На крыше торгового центра Harfa в воскресенье можно увидеть комедию Příště ho zabiju sám! по мотивам хита британского драматурга Рэя Куни. В ролях – Леош Нога, Леош Лангмайер и другие чешские звезды театра и кино.

Локация: ТЦ Harfa

Где: Českomoravská 15a, Praha 9

Когда: 29 июля в 20:00

Вход: 399-499 крон

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Концерт в третьем дворе Пражского Града

Военную музыку на Пражском Граде в теплое время года исполняют с 1843-го, так что нынешний концертный сезон стал 176-м по счету. В субботу для всех желающих будет выступать молодежный оркестр Göppingen из Германии.

Локация: Пражский Град

Где: Pražský hrad, Praha 1

Когда: 27 июля с 10:30 до 12:00

Вход: бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Локация: Выставочный дворец

Где: Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Město robotů

В торгово-развлекательном центре «Ходов» продолжается интерактивная экспозиция «Город роботов» — Město robotů, которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание.

Локация: торговый центр Chodov

Где: Roztylská 2321/19, Praha 11

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Вход: от 349 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Локация: Дворец Кинских

Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00

Вход: 150-480 крон

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Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Локация: школа верховой езды Пражского Града

Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1

Время проведения: 10:00-19:00

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Jiřičná: ретроспективная выставка



Эва Йиржична — самый известный в мире современный архитектор и дизайнер чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX дает полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах, многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.



Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 40-180 крон

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Йозеф Шима: дорога к «Высокой игре»



В Вальдштейнском манеже с 19 апреля по 27 июля 2019 года можно познакомиться с творчеством Йозефа Шимы, одного из наиболее значительных представителей сюрреализма и абстрактной живописи в современном европейском искусстве. Йозеф Шима (1891-1971) — чешский художник, но, поскольку он почти 50 лет жил и творил в Париже, его иногда считают французским живописцем.



Локация: Вальдштейнский манеж

Адрес: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

Время проведения: 10:00-18:00

Вход: 150-220 крон

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