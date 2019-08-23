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Как провести в Праге выходные 24 и 25 августа

Как провести в Праге выходные 24 и 25 августа

Дмитрий Иволга 464 0
Вот и наступают предпоследние выходные лета. Фестиваль чая или вина, кино или театр под открытым небом? Решать вам!
Как провести в Праге выходные 24 и 25 августа

Фестиваль чая Čajomír fest

Праздник для любителей чая состоится уже в 11-й раз. В программе — дегустация и продажа популярных и редких сортов чая, ярмарка посуды, мастер-классы — чайные и не только, конкурсы. В качестве закуски организаторы предложат вегетарианские и веганские блюда.

Локация: Вышеград
Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2
Когда: 24-25 августа 
Вход: от 200 крон с дегустацией
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«Летняя Летна»

Продолжается 16-й ежегодный фестиваль циркового искусства в Летенских садах. С самого утра его гостей ждут бесплатные воркшопы, интерактивные инсталляции, выступления для детей, а вечером — незабываемые шоу чешских и зарубежных артистов со входом по билетам. Не успели посетить фестиваль на неделе? Исправьте это в выходные.

Локация: Летенские сады
Когда: 24 и 25 августа с 10:30 до 21:00
Вход: в фестивальный городок вход бесплатный, на отдельные шоу нужны билеты
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Vínečko Fest на набережной

Очередной винный фестиваль на берегу Влтаве будет посвящен фруктово-ягодным напиткам, но виноградные вина чешских, моравских и зарубежных производителей, естественно, тоже будут. 

Локация: набережная Рашина
Где: Rašínovo nábřeží, Praha 2
Когда: 24 августа с 11:00 до 21:00
Вход: 100 крон
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Letní Street Food 

В тот же день на другом берегу реки организуют летний фестиваль уличной гастрономии. Можно будет попробовать азиатские и европейские деликатесы, блюда из свежей рыбы и уже привычные бургеры. не обойдется без десертов, например мороженого, макаруни и вафель, а также настоящей экзотика вроде жареных насекомых.

Локация: Смиховская набережная
Где: Hořejší nábřeží, Praha 5
Когда: 24 августа с 10:00 до 20:00
Вход: 50 крон
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«Однажды в Голливуде» в пражских кинотеатрах

Вы еще не сходили на девятый фильм легендарного Квентина Тарантино с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Эмиля Хирша, Тимоти Олифанта, Аль Пачино, Дэмиана Льюиса, Марго Робби, Лины Данэм и многих других звезд? Пора исправляться. Сходили? Предлагаем повторить, оно того стоит.

Где: в сетях CinemaсityCinestar и независимых кинотеатрах

Летний шекспировский фестиваль

Фестиваль в полном разгаре. В Королевском саду Пражского Града в эти выходные можно посмотреть «Двенадцатую ночь», а во дворе Лихтенштейнского дворца — «Виндзорских насмешниц». Большая часть электронных билетов распродана, но в кассах, открытых с 18:00, они еще могут быть.

Локация: Королевский сад Пражского Града, двор Лихтенштейнского дворца
Где: U Prašného mostu, Praha 1; Malostranské náměstí 13, Praha 1
Когда: 24 и 25 августа с 20:30
Вход: 200-1090 крон
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Летний театр под Жижковской телебашней

В рамках фестиваля Hvězdné léto в эти выходные состоятся два спектакля. 24 августа можно посмотреть пьесу «Даже за миллион!» (Ani za milion!) с участием Йиржи Лангмайера, 25 августа — комедию «Счастливый избранник».

Локация: Tower Park Praha
Где: Mahlerovy sady 1, Praha 3
Когда: 24 августа в 19:30, 25 августа в 20:00
Вход: от 499 крон
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Летняя сцена Harfa

На крыше торгово-развлекательного центра в воскресенье сыграют эксцентричную комедию Марка Камолетти «Пижама на шестерых» (A do pyžam!) с участием Леоша Ноги и Лукаша Лангмайера. В случае плохой погоды представление перенесут в театр Gong, который находится неподалеку.

Локация: торговый центр Harfa
Где: Českomoravská 15a, Praha 9
Когда: 25 августа в 20:00
Вход: 399-499 крон
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Летняя сцена на Вышеграде

На Вышеграде театр Studio Dva в субботу играет современную постановку классической комедии «Блоха в ухе» (Brouk v hlavě). Информация о продаже билетов — на сайте театра.

Локация: Вышеград
Где: V Pevnosti 159/5b, Praha 2
Когда: 24 августа в 20:00
Вход: от 389 крон
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Вечера на крыше «Люцерны»

В субботу и воскресенье с 15:00 открыта для посещения крыша знаменитого пражского дворца. Ее гости могут насладиться уникальным видом на пражские пейзажи и почувствовать запах трав, фиговых или цитрусовых деревьев, которые растут на террасе. Периодически там проходят концерты, лекции и воркшопы. Вход из пассажа «Люцерна» напротив Большого зала по лестнице или на лифте-патерностере. 

Локация: дворец «Люцерна»
Где: Štěpánská 61, Praha 1 
Когда: с 15:00 до наступления темноты
Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно
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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца открылась обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Обширная ретроспективная выставка работ выдающегося мастера посвящена эволюции его творчества за 50 лет. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Локация: Выставочный дворец
Где: Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00
Вход: 150-280 крон

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Město robotů

Последний шанс посетить интерактивную экспозицию «Город роботов» в торгово-развлекательном центре «Ходов», которая ранее с успехом прошла более чем в 30 крупных городах Европы, собрав 30 млн посетителей. На площади в 1600 квадратных метров представлены 74 новейших робота. С ними можно общаться (многие из роботов «выучили» чешский язык), играть и даже танцевать. Экспонаты Město robotů копируют эмоции человека, разговаривают и жестикулируют как люди, свободно перемещаются в пространстве и даже могут пригласить на свидание. 

Локация: торговый центр Chodov
Где: Roztylská 2321/19, Praha 11
Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Вход: от 349 крон
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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák
Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov
Где: Jana Želivského 2385/11, Praha 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
Подробная информация 

Экскурсии в океанариум «Морской мир»
 
Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.
 
Локация: ZOO Mořský svět
Адрес: Výstaviště, Praha 7
Время проведения: 09:00-19:00
Вход: бесплатно — 320 крон
Подробная информация 

Экспозиция «Французский импрессионизм: шедевры из коллекции музея Ордрупгаард»

На выставке во дворце Кинских в Праге покажут работы главных мастеров французского импрессионизма: Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Вопреки названию экспозиции будут представлены и другие художественные направления, а именно романтизм (Эжен Делакруа), реализм (Гюстав Курбе), барбизонская школа (Жан-Батист Камиль Коро и Шарль-Франсуа Добиньи), постимпрессионизм (Поль Сезар и Поль Гоген).

Локация: Дворец Кинских
Адрес: Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Время проведения: суббота 10:00-20:00, воскресенье 10:00-18:00
Вход: 150-480 крон
Подробная информация 

Словенское искусство 1870-1930 годов

Обширная выставка, которая расскажет об импрессионизме и других стилях, определявших культурное пространство Словении между 1870 и 1930 годом, проходит в Школе верховой езды Пражского Града. Ее гости могут ознакомиться с более чем 450 экспонатами словенского искусства той поры. На выставке собраны лучшие образцы из областей живописи, скульптуры, архитектуры, графики, фотографии. Живопись представят словенские художники-импрессионисты.

Локация: школа верховой езды Пражского Града
Адрес: U Prašného mostu 53/7, Praha 1
Время проведения: 10:00-18:00
Вход: 150 крон
Подробная информация 

Кунсткамера Страговского монастыря
 
В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.
 
Локация: Strahovský klášter
Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Время проведения: 09:00-17:00
Подробная информация 

Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства
 
В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.
 
Локация: Муниципальный дом Праги
Адрес: nám. Republiky 5, Praha 1
Время проведения: 10:00-19:00
Подробная информация

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Выходные в Праге выставка фестиваль театр кино
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