«Раскрашенная птица»: трудно смотреть, нельзя пропустить

12 сентября в прокат в Чехии выйдет артхаусная лента режиссера Вацлава Моргоула «Nabarvené ptáče» по одноименному роману Ежи Косинского. Недавняя премьера фильма на фестивале в Венеции закончилась овацией, тем не менее несколько десятков из полутора тысяч зрителей покинули зал во время показа, посчитав зрелище слишком тяжелым.

Первоисточник

«Раскрашенная птица», дебютный роман американского писателя польского происхождения (Косинский — это псевдоним, настоящее имя — Йосеф Левинкопф), вышел в 1965 году. Как и многие другие книги Косинского, он носит полуавтобиографический характер и посвящен теме Холокоста.

По сюжету, родители отправляют своего сына в деревню в Восточной Европе, чтобы спасти от нацистов. Его тетя, жившая там, умирает, и мальчик вынужден самостоятельно выживать во враждебном мире.

О фильме

Ленту непросто смотреть не только из-за тяжелого содержания (в ней есть сцены насилия над людьми и животными и жесткое изображение секса), но и из-за формы: в черно-белом фильме продолжительностью 2 часа 49 минут разговоры (на чешском, немецком, русском и выдуманном межславянском языках) занимают только 9 минут и отсутствует закадровая музыка, за исключением песни «Эвкалиптовый рай» на иврите, звучащей во время финальных титров — ее исполнила актриса Йитка Чванчарова.

Лента снята на 35-миллиметровую камеру. Съемки, проходившие в Чехии, Словакии, Украине и Польше, заняли 16 месяцев. В течение 100 дней команда сменила 43 локации, отсняв 236 сцен, 1520 кадров и 3531 дубль.

Международная команда

«Раскрашенная птица» — плод совместного производства Чехии, Словакии и Украины. В ленте участвуют актеры из разных стран. Главную роль исполнил юный чешский актер Петр Котлар. Кроме соотечественников Петра Ванека, Йитки Чванчаровой, Радима Фиалы и Милана Шимачика на съемочной площадке с ним работали швед Стеллан Скарсгорд, немец Удо Кир, американец Харви Кейтель, британец Джулиан Сэндз, поляк Лех Дыблик и россиянин Алексей Кравченко.

Прокат

Лента «Раскрашенная птица» будет демонстрироваться не только в независимых кинотеатрах, но и в сетях Cinemacity и Cinestar. Возрастной рейтинг — 15+.

Официальный сайт фильма