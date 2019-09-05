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«Раскрашенная птица»: трудно смотреть, нельзя пропустить

«Раскрашенная птица»: трудно смотреть, нельзя пропустить

Александра Кириченко 254 0
12 сентября в прокат в Чехии выйдет артхаусная лента режиссера Вацлава Моргоула «Nabarvené ptáče» по одноименному роману Ежи Косинского. Недавняя премьера фильма на фестивале в Венеции закончилась овацией, тем не менее несколько десятков из полутора тысяч зрителей покинули зал во время показа, посчитав зрелище слишком тяжелым.
«Раскрашенная птица»: трудно смотреть, нельзя пропустить

Первоисточник

«Раскрашенная птица», дебютный роман американского писателя польского происхождения (Косинский — это псевдоним, настоящее имя — Йосеф Левинкопф), вышел в 1965 году. Как и многие другие книги Косинского, он носит полуавтобиографический характер и посвящен теме Холокоста.

По сюжету, родители отправляют своего сына в деревню в Восточной Европе, чтобы спасти от нацистов. Его тетя, жившая там, умирает, и мальчик вынужден самостоятельно выживать во враждебном мире.

О фильме

Ленту непросто смотреть не только из-за тяжелого содержания (в ней есть сцены насилия над людьми и животными и жесткое изображение секса), но и из-за формы: в черно-белом фильме продолжительностью 2 часа 49 минут разговоры (на чешском, немецком, русском и выдуманном межславянском языках) занимают только 9 минут и отсутствует закадровая музыка, за исключением песни «Эвкалиптовый рай» на иврите, звучащей во время финальных титров — ее исполнила актриса Йитка Чванчарова.

Лента снята на 35-миллиметровую камеру. Съемки, проходившие в Чехии, Словакии, Украине и Польше, заняли 16 месяцев. В течение 100 дней команда сменила 43 локации, отсняв 236 сцен, 1520 кадров и 3531 дубль.

Международная команда

«Раскрашенная птица» — плод совместного производства Чехии, Словакии и Украины. В ленте участвуют актеры из разных стран. Главную роль исполнил юный чешский актер Петр Котлар. Кроме соотечественников Петра Ванека, Йитки Чванчаровой, Радима Фиалы и Милана Шимачика на съемочной площадке с ним работали швед Стеллан Скарсгорд, немец Удо Кир, американец Харви Кейтель, британец Джулиан Сэндз, поляк Лех Дыблик и россиянин Алексей Кравченко.

Прокат

Лента «Раскрашенная птица» будет демонстрироваться не только в независимых кинотеатрах, но и в сетях Cinemacity и Cinestar. Возрастной рейтинг — 15+.

Официальный сайт фильма

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