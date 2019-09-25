Юбилей Ондржея Секоры: кем был «отец» муравья Ферды

120 лет назад, 25 сентября 1899 года, в Брно родился Ондржей Секора — художник, иллюстратор художественной литературы, писатель, журналист, энтомолог и популяризатор спорта. Наибольшую известность Секора приобрел благодаря придуманному им муравью по имени Ферда.

Книги о муравье с красным галстуком-бабочкой в горошек были популярны не только в Чехословакии: они переводились на иностранные языки, в том числе на русский, и ими зачитывались многие дети в Советском Союзе.

Биография Ондржея Секоры

Секора учился на юридическом факультете Масарикова университета, с 1921 года работал спортивным редактором, иллюстратором, журналистом и комментатором в газете Lidové noviny в Брно, позже переехавшей в Прагу. В 1926 году по его инициативе в Чехословакии был создан Союз регбистов: художник лично привез из Франции первый мяч для регби и свод правил.

В 1941 году Секору уволили из газеты и исключили из Федерации чешских журналистов, так как его жена была еврейкой и в годы войны находилась в Терезинском гетто (позже она была освобождена). В 1944-1945 годах он сам находился в немецких концлагерях, после чего стал придерживаться коммунистических взглядов и вступил в Компартию Чехословакии.

В послевоенные годы Ондржей Секора активно участвовал в коммунистической агитации и пропаганде, работал редактором в журналах Práce и Dikobraz, а с 1949-го также руководил отделом в Государственном издательстве детской книги. Позже он сосредоточился исключительно на написании и иллюстрировании книг.

Секора, к тому времени удостоенный звания заслуженного артиста и премии Марии Майеровой, скончался в Праге в 1967 году. В его честь назван астероид основного пояса 13406 Sekora, открытый в 1999-м.

Ферда и его команда

Прообраз муравья Ферды впервые появился на страницах газеты Lidové noviny в 1927 году. Комиксы о нем сначала предназначались для взрослой аудитории и назывались «Приключения пьяного муравья». Свое имя Ферда получил в 1933-м.

Вскоре Ондржей Секора переориентировался на детскую аудиторию. В 1936 году вышла первая отдельная книга о Ферде, а в газете его рисованные приключения публиковались до 1941 года. В 1942 году был снят первый кукольный мультфильм о муравье-оптимисте и его друзьях — божьей коровке Берушке (в первой книге у них был короткий роман) и жуке Пытлике.

Ферда представлен в книгах как отважный находчивый практик, в отличие от Пытлика, который обладает глубокими познаниями во всех областях жизни, но, к сожалению, исключительно теоретическими. Всего муравью и его товарищам посвящено пять полноценных книг, выходивших с 1936 по 1954 год. В них Ферде приходится служить различным насекомым на чужбине, отстраивать собственный муравейник, давать отпор «плохим» сородичам и даже организовывать подобие олимпийских игр. Кроме этой «саги» на счету Ферды азбука, вышедшая в 1939 году.

С 1945 по 1951 год комиксы о муравье печатались на последней странице журнала Mateřídouška. Так как к тому времени Онджей Секора стал придерживаться коммунистических взглядов, Ферда и Берушка в них выполняли пятилетние планы и боролись против вредителей.

Идеологическая составляющая теперь вызывает улыбку, иногда — недоумение, но сами приключения Ферды по-прежнему увлекают, заодно рассказывая детям о том, как устроен мир насекомых. Муравья и его создателя в Чехии знают и любят: детские театры готовят новые постановки по мотивам произведений Секоры, а в 1999 году, к столетнему юбилею художника, Чешская почта выпустила серию марок с Фердой и его друзьями.