Как флешмоб Tetris Challenge проходит в Чехии и других странах

В соцсетях набирает обороты новый флешмоб: экстренные службы — пожарная охрана, спасатели, полицейские и так далее — с хештегом #TetrisChallenge публикуют фото своих транспортных средств, формы, снаряжения и себя самих в стиле наборов «Лего». К инициативе присоединилась чешская полиция.

Фото: Policie České republiky

Пока готовился этот материал, своим фото поделились патрульные из Праги 5.

На следующий день, 27 сентября, чешская полиция продолжила делиться фотографиями. В комплектах присутствуют задержанные нарушители

...и даже плюшевые медведи.

Ждем продолжения от пожарных и скорой помощи.

Как все начиналось

Первый снимок в таком стиле полицейские Новой Зеландии сделали и опубликовали в твиттере еще в ноябре 2018 года, однако он не вызвал бурной реакции.

Флешмоб запустила фотография, которую 1 сентября выложили в инстаграм и фейсбук сотрудники полиции швейцарского Цюриха. «Правильного» тега тогда еще не было.

Вскоре их инициативу подхватили пожарные из Тузиса (тоже Швейцария)…

и Женевы.

Tetris Challenge покоряет мир

Затем флешмоб вырвался за пределы Швейцарии. Снимки в технике, известной как нолинг (knolling), когда объекты выкладываются под углом 90 градусов друг к другу и фотографируются сверху, выложили пожарные Сингапура:

Не остался в стороне дорожный патруль из Венгрии.

Венгерская полиция умудрилась встроить в композицию служебных собак.

А в Нидерландах кроме сотрудников скорой помощи в акции поучаствовали военные медики

…и даже пляжный патруль.

Фото военной полиции Сан-Паулу (Бразилия) вышло особенно эффектным.

Наконец, к акции присоединились и экстренные службы стран бывшего СССР. Вот что получилось у белорусских спасателей:

А это – дорожный патруль Центра организации дорожного движения в Москве

и псковская команда «Россетей»:

Свой снимок выложила и украинская скорая помощь:

Десятки подобных снимков (и таких, где вместо автомобилей изображены вертолеты или лодки) можно найти в инстаграме, фейсбуке и твиттере по тегу #TetrisChallenge.