Лучшее на месяц: чем заняться в Праге в октябре

Октябрь станет месяцем фестивалей — «свои» мероприятия найдут ценители архитектуры и дизайна, провокационного современного искусства и качественной музыки, а также любители вкусно поесть — и завершится чередой дней открытых дверей. Самое время строить планы!

Фото: https://www.signalfestival.com

Главное

Дни архитектуры

Архитектурный фестиваль стартует вместе со вторым месяцем осени и приурочен ко Всемирному дню архитектуры (первый понедельник октября). Он состоится в девятый раз и охватит множество пражских объектов. Вход на все мероприятия в рамках фестиваля – экскурсии, кинопоказы, воркшопы, неформальные дискуссии – бесплатный.

Где: список объектов и расписание см. на сайте

Когда: с 1 по 7 октября

Вход: бесплатно

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Фестиваль современного искусства 4+4 dny v pohybu

Восьмидневный фестиваль наполнит Прагу «культурным адреналином»: актуальными провокационными акциями в различных жанрах, от танца до театра, включая выставки и аудиовизуальные проекты. Главная экспозиция под названием Nikdo nemá nic при участии более чем 60 представителей мира современного искусства пройдет в Десфоурском дворце на Флоренце.

Где: Десфоурский дворц, театры Archa и Ponec, центр современного искусства DOX, карлинские казармы и др.

Когда: с 4 по 12 октября

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Фестиваль цифрового искусства и креативной культуры Signal

Акция, которая начиналась как фестиваль света, теперь проходит в более высоком статусе. В этом году в ее рамках можно будет увидеть 18 инсталляций на трех маршрутах – по Старому городу, Мала-Стране и Карлину. Тема нынешнего фестиваля – 30 лет революции. Открытие с главным шоу состоится 10 октября в 19:00 на набережной Сметаны. Signal также подготовил галерейную зону: шесть инсталляций можно будет посетить по единому билету.

Где: 18 точек в Праге

Когда: с 10 по 13 октября

Вход: бесплатно6 в галерейную зону – 200 крон в предпродаже, 300 крон на месте

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«Струны осени»

Фестиваль качественной музыки, не обязательно классической, состоится в чешской столице в 23-й раз. Он объединит десятки выступлений на различных площадках и в разных жанрах, от классики и джаза до хип-хопа и электроники.

Где: различные площадки в Праге

Когда: с 15 октября по 13 ноября

Подробная информация, программа и билеты

Фестиваль Designblok

Тема 21-го международного фестиваля дизайна – будущее: участники попытаются показать, как дизайн способен сделать его лучше. Гостей ждет выставка ведущих мировых проектов, панельные дискуссии, презентация лучших дипломных работ студентов дизайна со всей Европы и конкурс молодых чешских творцов.

Где: выставочный комплекс Голешовице, Прага 7

Когда: с 17 по 21 октября

Вход: 150-350 крон

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В конце месяца нас ждет очередная волна дней открытых дверей, приуроченная ко Дню независимости Чехии (28 октября). Свои двери распахнут нижняя палата парламента и Сенат, в Муниципальном доме состоятся экскурсии. Обратите внимание: условия посещения могут быть разными, в некоторых случаях необходимо записываться заранее.

Кроме того, 28 октября можно будет бесплатно посетить Национальный музей и Национальную галерею, а Национальный технический музей — за 50 крон.

Музыка

Концерт группы «Время и Стекло»

Украинский дуэт «Время и Стекло» даст свой первый концерт в Праге. Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив) исполнят хиты со своих трех студийных альбомов — «Навернопотомучто», «На Стиле», «Е,Бой», «Песню про лицо» и другие, и, возможно, новые композиции с пластинки, которая сейчас готовится к выходу. Купить билеты на концерт группы «Время и Стекло» можно на сайте tickets.420on.cz.

Где: Retro Music Hall, Francouzská 75/4, Прага 2

Когда: 13 октября

Вход: от 990 крон

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Концерт Ванессы Мэй

Всемирно известная скрипачка, а также композитор, певица и горнолыжница на этот раз сыграет в сопровождении чешских музыкантов: струнного оркестра и восьми вокалистов. Музыкальное впечатление, как обычно, будет усилено визуальным шоу.

Где: O2 Arena, Ocelářská 460/2, Прага 9

Когда: 17 октября в 19:00

Вход: от 890 крон

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Концерт Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы»

Тур, посвященный 40-летию оркестра, станет одним из самых ярких музыкальных событий сезона. Серия концертов маэстро состоится в нескольких городах Европы: Цюрихе, Гамбурге, Брюсселе, Берлине, Висбадене, Мюнхене, Дюссельдорфе, Монако, Вене и Праге. Гости этих незабываемых событий услышат произведения Луиджи Боккерини, Вольфганга Амадея Моцарта, Астора Пьяццоллы и других. Билеты в продаже на нашем сайте.

Где: Муниципальный дом, Náměstí Republiky 5, Прага 1

Когда: 18 октября в 20:00

Вход: от 73 евро

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Концерт Эроса Рамаццотти (Рамазотти)

Итальянский певец и композитор Эрос Рамаццотти в рамках мирового турне «Vita Ce N'e» выступит в самом большом зале Чехии — пражской О2 арене.

Где: O2 arena, Českomoravská 2345/17, Praha 8

Когда: 22 октября

Вход: 490-2490 крон

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Концерт ради памяти народа

Акция Koncert pro Paměť národa состоится в День независимости Чехии и посвящена 30-летию бархатной революции. Выступят Анета Лангерова, Ярослав Гутка, Ян Буриан, Михал Амброж, Vladimir 518 и многие другие. Ожидаются и известные ораторы.

Где: Forum Karlín, Pernerova 53, Прага 8

Когда: 28 октября в 20:00

Вход: 950 крон

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Концерт для республики

27 и 28 октября в Муниципальном доме пражский симфонический оркестр в честь праздника исполнит «Мою родину» Берджиха Сметаны.

Где: Муниципальный дом – зал Сметаны, náměstí Republiky 5, Прага 1

Когда: 27 октября в 10:00, 28 октября в 18:00

Вход: 400-800 крон

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Volbeat

Датская метал-группа Volbeat выступит в новом пражском зале O2 universum со своим седьмым альбомом «Rewing, Replay, Rebount». Команда, чья уникальность основана на сочетании рокабилли, метала и рок-н-ролла в стиле Элвиса Пресли и Джонни Кэша, выступит в Праге в сопровождении группы Baroness, выступающей в жанре прогрессивного метала, и панк-рок-коллектива из канадского Торонто Danko Jones.

Где: O2 universum, Českomoravská 2345/17, Прага 8

Когда: 31 октября

Вход: 1290-1490 крон

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Гастрономические акции

Октоберфест у метро «Андел»

В самом начале октября в Праге состоится пивной фестиваль, вдохновленный знаменитым мюнхенским праздником. В программе — пиво Paulaner и другие сорта, жареные колбаски, брецели, сыр обацда, живая музыка, уголок для фото, баварская мода и пр.

Где: пешеходная зона у метро «Андел», Прага 5

Когда: 2-3 октября с 08:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Престольный праздник в Бржевновском монастыре

У монастыря пройдет ярмарка в средневековом стиле со старочешскими угощениями, пивом, медовухой, вином и бурчаком, ремесленными мастерскими для детей и выступлениями шута. В этот день можно будет посетить и сам монастырь.

Где: Markétská 1, Прага 6

Когда: 4-6 октября

Вход: бесплатно

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Шоу фудтраков

Фестиваль фастфуда на колесах: гамбургеров, хотдогов, пиццы, бельгийской картошки, пастрами, тайских блюд и т.д. Традиция фудтраков зародилась в США в 1872 году, когда фургончики с едой еще перемещались на лошадиной тяге. Сейчас это явление, уже, естественно, механизированное, наиболее распространено в Италии, Франции и Польше.

Где: Смиховская наплавка, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 5 октября с 10:00 до 19:00

Вход: 50 крон

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Пивной фестиваль в Нусле

5 октября для общественности откроют территорию Нусельской пивоварни, где сейчас проходит реконструкция. По этому поводу там состоится фестиваль с участием малых пивоварен Bad Flash, Bašta, Clock, Čestmír, Hendrych, Chříč, Matuška, Měšťanský pivovar Turnov, Muflon, Permon, Pivovar Moucha, Raven, Zichovec и выступлениями музыкантов.

Где: Нусельская пивоварня, между Bělehradská 7 и Křesomyslova, Прага 4

Когда: 5 октября с 13:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль деликатных вкусов

На акции представят деликатесы из разных уголков мира, от карибского региона до Тироля, и необычные сочетания вкусов.

Где: Новоместская ратуша, Karlovo náměstí 1/23, Прага 2

Когда: 12 октября с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Фестиваль кофе

Любителям бодрящего напитка 12-13 октября стоит заглянуть на Голешовицкий рынок. В программе – лекции о кофе, мастер-классы по разным способам его приготовления, конкурсы бариста, презентации лучших пражских кофеен, продажа кофе.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 12-13 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 399 крон на один день

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День яблок, сидра и яблочного сока

Этот однодневный фестиваль состоится там же, на Пражском рынке. Свою продукцию представят более 25 производителей: фруктовые хозяйства, изготовители сидра и сока, кондитерские и т.д.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, у павильона №22

Когда: 12 октября с 09:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Husobraní на Смиховской набережной

Ежегодная акция, посвященная блюдам из гуся и яблочному сидру. Организаторы обещают тысячу откормленных птиц и более 15 сортов напитка.

Где: Смиховская наплавка, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 12 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Винобрани у метро «Андел»

Тем, кто еще не успел в этом году попробовать бурчак, или успел, но хочет еще, стоит 16 октября посетить зону у метро «Андел». Там же будут представлены вина из Моравии, городов Мельник и Литомнержице, а также из Австрии, Венгрии, Германии, Франции и Италии.

Где: пешеходная зона «Андел», Прага 5

Когда: 16 октября с 08:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Благотворительный «суповой вихрь»

Там же несколько дней спустя состоится благотворительная акция Velká Polívková smršť. Ее участники смогут попробовать супы от лучших чешских шеф-поваров, а вырученные средства пойдут не реабилитацию людей после апоплексических ударов.

Где: пешеходная зона «Андел», Прага 5

Когда: 21-24 октября

Вход: бесплатно

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Vepřobraní на Смиховской набережной

На этот раз на Наплавке будут представлены всевозможные блюда из свинины, от чешского вепрева колена и ребрышек до испанского хамона и балканского пршута. Из напитков обещают горькое пиво, горячий сидр и ароматный глинтвейн.

Где: Смиховская наплавка, Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 26 октября с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон

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Фестиваль Zažij Ameriku у «Андела»

Очередной фестиваль в пешеходной зоне у метро посвящен американской кухне в широком понимании: в меню – бургеры, ребрышки барбекю, острые мексиканские и бразильские блюда. Детям предложат рисование на лице, изготовление поделок из тыкв, а также карнавальных костюмов, и все это под кантри-музыку.

Где: пешеходная зона «Андел», Прага 5

Когда: 30 октября с 08:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Спорт

Футбольный матч Чехия – Англия

Поклонников футбола ждет эпохальный матч, исход которого, к сожалению, предсказуем (хотя хотелось бы ошибаться): 11 октября на Eden Arena сборная Чехии сыграет с командой Англии в рамках отборочного тура чемпионата Европы по футболу – 2020.

Где: Sinobo Stadium (Eden Aréna), U Slavie 2a, Прага 10

Когда: 11 октября в 20:45

Вход: 900-2900 крон

Подробная информация о продаже билетов

Чемпионат Чехии по боксу

Посетители торгового центра Arkády Pankrác смогут стать зрителями боксерских схваток в рамках чемпионата Чехии. На ринг выйдут около 200 боксеров обоих полов. Каждая схватка состоит из трех раундов по три минуты, по итогам которых проигравший покидает турнир, а победитель проходит дальше. Скучно не будет! Также зрителям покажут боксерские тренировки.

Где: торговый центр Аrkády Pankrác, Na Pankráci 86, Прага 4

Когда: 31 октября – 2 ноября

Вход: бесплатно

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Разное

Открытие сезона у моржей

Участники Чешского объединения моржей откроют сезон купанием во Влтаве. В воду они погрузятся после наступления темноты со светящимися браслетами и лентами, что обещает необычное визуальное шоу.

Где: у пристани «Чертовка» под Карловым мостом

Когда: 2 октября в 20:00

Вход: бесплатно

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Заезд исторических авто Pražská Noblesa

В Праге в 12-й раз пройдет гонка исторических автомобилей. Участники начнут собираться на парковках водного комплекса Žluté lázně и ботеля Racek в 10:00, в 10:00 начнется первый заезд про Праге 2 и Праге 4 (скорость – максимум 50 км/ч), в 13:00 – второй. С 14:30 до 17:00 авто-ветераны можно будет увидеть на Карловой площади, а с 16:00 до 17:00 в Новоместской ратуше огласят победителей заездов. Всего ожидается участие около 140 автомобилей.

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Прага 4, Карлова площадь, Новоместская ратуша

Когда: 5 октября с 08:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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День открытых дверей в бункере «Фолиманка»

Раз в месяц можно пройтись по подземным лабиринтам в бункере, построенном на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. Бункер площадью 1332 квадратных метра рассчитан на размещение 1300 человек и входит в десятку крупнейших в чешской столице.

Локация: бункер «Фолиманка»

Где: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Когда: 12 октября с 09:00 до 15:00

Вход: бесплатно

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Воздушные змеи над Жижковом

12 октября в парке Парукаржка состоится семейная акция – фестиваль воздушных змеев Žižkovská drakiáda. Детей научат не только запускать, но и мастерить змеев. Там же можно будет купить готовых «драконов».

Где: парк Parukářka, Прага 3

Когда: 12 октября с 13:00 до 17:00

Вход: бесплатно

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Praguemarket

На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: c 12 по сентября с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Праздник тыкв в Ботаническом саду

В Тройском ботаническом саду состоится осенний творческий фестиваль, его гости – и дети, и взрослые – будут изготавливать из тыкв и других природных компонентов различные поделки. Тыквы можно будет купить там же за символическую плату.

Где: Ботанический сад, оранжерея Fata Morgana, Trojská 800/196, Прага 7

Когда: 19-20 октября с 13:00 до 16:00

Вход: от 100 крон

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День открытых «ячеек» на набережной Влтавы

На набережной Рашина и Верхней набережной можно будет посетить «ячейки» — помещения в стенах, где с легкой руки мэрии разместятся клубы, галереи, кафе, отделение городской библиотеки.

Где: набережная Рашина и Верхняя набережная

Когда: 23-24 октября

Вход: бесплатно

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