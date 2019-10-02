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Гоша Куценко, «главный индеец СССР» и немного Кустурицы: в Праге прошел показ фильма «Балканский рубеж»

Гоша Куценко, «главный индеец СССР» и немного Кустурицы: в Праге прошел показ фильма «Балканский рубеж»

Александра Кириченко 161 0
Актер и продюсер Гоша Куценко и продюсер Вадим Быркин 1 октября представили пражским зрителям боевик «Балканский рубеж». В России в широкий прокат лента, рассказывающая о захвате и удержании российской спецгруппой аэродрома Слатина в Косово во время войны в Югославии, вышла в марте 2019 года.
Гоша Куценко, «главный индеец СССР» и немного Кустурицы: в Праге прошел показ фильма «Балканский рубеж»

О ленте «Балканский рубеж»

Российско-сербский военно-драматический боевик снял режиссер Андрей Волгин. Гоша Куценко долгое время вынашивал идею ленты и выступил одним из ее продюсеров, а также сыграл роль Бека — Асланбека «Бека» Етхоева, прообразом которого стал Юнус-Бек Евкуров (впоследствии президент Ингушетии, а затем — заминистра обороны РФ). Также в фильме снялись Антон Пампушный, Равшана Куркова, Милена Радулович, Милош Бикович и другие.

При бюджете в 230 млн рублей картина собрала в российском прокате более 317 млн. Фильм вызвал противоречивые отзывы: некоторые зрители и критики посчитали его хорошим образом зрелищного экшена, основанного на исторических событиях, другие раскритиковали за тенденциозность, пропаганду и ура-патриотизм.

Из официального описания картины: «Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна…»

Презентация в Праге

Обращаясь к зрителям перед началом показа, Куценко назвал ленту «достаточно утомительной»: кроме военной тематики и натурализме, речь о хронометраже. У «Балканского рубежа» он составляет два с половиной часа. «Нам предлагали сделать из этой картины коммерческую двухчасовую, подрезать сцены насилия, жестокости, и мы с Вадимом могли пойти на это и собрать немного больше денег в кассе, но решили оставить 2:30 и показать эту войну, правду такой, какая она есть», — сказал Куценко.

Работа над фильмом, по его словам, заняла шесть лет. «Безусловно, в этом есть художественный вымысел – кроме документальных кадров и кроме бомбардировок Белграда. Мы сначала написали книгу на 600 страницах и по ней написали 52 версии сценария», — отметил актер.

«Я играл прототип Юнус-Бека Евкурова, который получил звание Героя России за эту спецоперацию. Она имела место быть. Благодаря этой картине она открыта и о ней официально заговорили. Такие спецоперации обычно во всех странах, включая и Чехию, долго хранятся в архивах, а мы архивы вскрыли. Я считаю, что весь мир должен знать, что правды много, а истина одна», — сказал Куценко.

Продюсер Вадим Быркин в свою очередь отметил: «Сейчас много говорится об исторической памяти. Наш фильм не только об исторической памяти, но и об исторической совести. Сегодня эти слова, в том числе здесь, очень актуальны».

Впечатления от просмотра

На презентации Куценко рассказал, что «Балканский рубеж» задумывался как кино о «времени, когда начинала торжествовать справедливость, о тяжелом времени перехода СССР в Россию, о зарождении сегодняшних дней». Передать атмосферу того момента — основные события происходят в 1999-м году – творческой команде помог саундтрек, в который вошли «Туман» «Сектора газа», «Скованные одной цепью» проекта «Ю-Питер», «Потерянный рай» «Арии», а минусовка «Феллини» «Сплина» и «Би-2» легла как влитая, несмотря на легкий анахронизм. Другим инструментом стал непереводимый фольклор, которым без устали сыплют герои – авторы чешских субтитров, кстати, все же попытались перевести многочисленные идиомы.

В целом лента произвела впечатление крепкого, умеренно патриотического боевика для ценителей жанра, местами ироничного, без особого психологизма, но с попытками давить на зрителя за счет натуралистичных сцен, например показа погибших при бомбардировке детей. Спойлер: те, кто досмотрят до конца, увидят Эмира Кустурицу. Также в «Балканском рубеже» снялся сербский и югославский актер Гойко Митич – «главный индеец СССР».

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Темы
кино Россия
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