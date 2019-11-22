Как провести в Праге выходные 23 и 24 ноября

По сравнению с прошлым насыщенным и политически окрашенным уик-эндом этот будет расслабленным, но скучать не придется. В городе открылись первые рождественские рынки и продолжается Неделя российского кино Flash Film Festival.

Фото: Alexandra Siebenthal / Manifesto

Рождественская ярмарка на площади Мира

Это, пожалуй, лучшая традиционная рождественская ярмарка в Праге, которую с удовольствием посещают не только туристы, но и местные жители. Она открылась 20 ноября и проработает до 24 декабря. Приходите купить праздничные украшения, подарки, посмотреть на елку и вертеп и, конечно же, запить трдельник сваржаком.

Где: náměstí Míru, Прага 2

Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Рождественская ярмарка на Пражском Граде

В субботу откроется рождественский рынок на площади Святого Йиржи, за собором Святого Вита. Обещают самые качественные товары и угощение и отличное настроение даже для тех, кто ничего не купит. Проработает ярмарка до 6 января.

Где: Pražský hrad, Прага 1

Когда: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница-воскресенье с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Рождественский рынок Manifesto

В этом году современная рождественская ярмарка будет проходить не только на Manifesto у автовокзала «Флоренц», но и в новом пространстве на Смихове. Объекты будут открыты до января с четверга по воскресенье. Нынешний уик-энд – первый. Спешите подзарядиться праздничным настроением. В программе – музыкальные выступления, глинтвейн из дизайнерских фарфоровых красно-белых кружек и стрит-фуд со всего мира. У «Флоренца» не только установили пятиметровую елку, но и развесили хрустальные люстры. В обоих пространствах не придется мерзнуть: там есть отапливаемые прозрачные иглу, места в которых можно забронировать заранее. Оплата на Manifesto принимается только картой.

Где: Na Florenci, Прага 1 и náměstí 14. října, Прага 5

Когда: с четверга по воскресенье с 11:00 до 22:00

Вход: бесплатно, бронирование иглу 150-799 крон

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Неделя российского кино Flash Film Festival

Масштабный кинофестиваль в разгаре. В выходные зрители смогут увидеть, например, ленты «Тайна печати дракона», «Робо», «Как я стал русским», «Выше неба», «Коридор бессмертия» и другие, которые лично представят актеры, режиссеры и продюсеры. Все показы состоятся в кинотеатре Cinema City Slovansky Dum. Купить билеты можно онлайн или прямо в кассе.

Где: Cinema City Slovansky Dum, Na Příkopě 22, Прага 1

Когда: до 25 ноября

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Слезная комедия «Преображение, или Швабра-кадабра»

В субботу спектакль в Праге даст екатеринбургский театр «НитьЯ». Неугомонные энтузиасты и идеалисты везут свою новинку «Преображение, или Швабра-кадабра» — постановку 2018 года, которую сами называют слезной комедией для тех, кому не до смеха.

Где: Российский центр науки и культуры, Na Zatorce, 16

Когда: 23 ноября в 18:00

Вход: от 250 крон

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Дни фламенко

Испанский танец 16 ноября 2010 года был внесен в Список нематериального культурного наследия, и этот день был провозглашен Международным днем фламенко. По этому поводу в Праге проходит фестиваль с выступлениями артистов фламенко, живой музыкой в испанских ресторанах, показами фильмов, лекциями, мастер-классами для желающих научиться танцевать и т.д.

Когда: до 24 ноября

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Бесплатный вход в Национальный музей

В честь недавнего юбилей Бархатной революции в историческом и новом зданиях проходят четыре выставки, посвященные событиям 1989 года. В первую неделю, которая охватывает эти субботу и воскресенье, посетить их можно бесплатно.

Где: Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 23 и 24 ноября

Вход: бесплатно

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Альберто Джакометти в Выставочном дворце

На первом этаже Выставочного дворца проходит обширная ретроспективная выставка работ Альберта Джакометти (1901-1966) — швейцарского скульптора, живописца и графика, одного из крупнейших мастеров ХХ века. Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, в более поздних появляется влияние кубизма и сюрреализма. После Второй мировой войны художник пришел к более гуманистической манере в скульптуре, портретной живописи и графике. Его работы окончательно ушли от реализма, так как мастер осознал слишком большую пропасть между искусством и реальностью, что характерно для французского авангарда.

Где: Выставочный дворец, Dukelských hrdinů 47, Прага 7

Когда: суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00

Вход: 150-280 крон

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Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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