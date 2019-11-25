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Снимок протестов на Летне и другие победители Czech Press Photo — 2019

Снимок протестов на Летне и другие победители Czech Press Photo — 2019

Александра Кириченко 159 0
В пятницу, 22 ноября, в Праге назвали лауреатов главного фотографического конкурса года, который проходил уже в 25-й раз. Фото, признанные в 2019 году лучшими, собраны в этом материале.
Снимок протестов на Летне и другие победители Czech Press Photo — 2019

Абсолютным победителем стал кадр фотографа Лукаша Бибы из издательского дома Economia. Фото было сделано в июне 2019 года во время демонстрации на пражской Летне. Большую часть кадра занимает чешский флаг.

«Как и большинство моих коллег, я попытался заснять протесты на Летне со всех возможных ракурсов. Сначала я снимал внизу у сцены, а потом воспользовался шансом попасть на крышу «Молоха» (монументальный жилой дом через дорогу от Летенской равнины — прим. ред.), откуда получилось снять все 250 тысяч участников», — рассказал автор победившего снимка.

В конкурсе участвовало почти четыре тысячи фотографий 270 авторов. Международное жюри определило лауреатов в восьми основных категориях.

В номинации «Новости» снимок Бибы занял второе место, а победила фотография Матея Калины (News and Media Holding), на которой изображен Мирослав Марчек, признавшийся в убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

В категории «Репортаж» победил кадр из серии Петра Врабеца, на котором запечатлены экологические активисты при блокаде угольных шахт в Порыни.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

Первое место в номинации «Повседневная жизнь» заняло фото Михала Ружички (агентство Mafra) под названием «Дождь в Праге на Анделе». На нем изображено, как водитель трамвая тщетно пытается перевести стрелку на затопленных рельсах. Героиня снимка пришла лично вручить премию.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

В номинации «Люди, о которых говорят» победило фото чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Роман Вондроуш из ČTK запечатлел политика в Белом доме во время визита в США.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

В категории «Портрет» первое место занял снимок оперной певицы Сони Червеной в исполнении Катержины Шуловой (ČTK).

Лауреат Czech Press Photo — 2019

В категории «Искусство и культура» победителем признана серия Мартина Дивишека (EPA), посвященная балеринам. Вот один кадр из нее.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

А это — лучший, по мнению жюри, спортивный кадр года. Его автор — Ян Кепич.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

Наконец, в номинации «Человек и окружающая среда» победило это лаконичное фото Петра Топича из агентства Mafra.

Лауреат Czech Press Photo — 2019

Также премии были вручены в трех видеокатегориях.

Снимки-победители можно увидеть на выставке в Староместской ратуше до 30 января 2020 года с 10:00 до 19:00. Цена билета — 150 крон.

Напомним, в прошлом году результаты конкурса Czech Press Photo подверглись критике. В 2018 году победил снимок авторства Лукаша Земана, на котором изображен примат, якобы державший на руках умиряющего детеныша. Однако позже выяснилось, что история предположительно была фальсифицирована, на самом деле детеныш был в порядке, отдыхал и уходить из жизни не планировал. В связи с этим в 2019 году ряд известных фотографов отказались от участия в конкурсе.

Победитель Czech Press Photo — 2018

Все фото взяты с официального сайта конкурса Czech Press Photo.

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Темы
фото конкурс Андрей Бабиш
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