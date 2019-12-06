Как провести в Праге выходные 7 и 8 декабря

На дворе вторые выходные Адвента. Они пройдут под знаком недавнего Дня святого Микулаша и неумолимо приближающегося Рождества. Кстати, в Праге в первый раз состоится парад очень страшных чертей — крампусов!

Фото: Astacus, s.r.o.

Адвент на крыше «Люцерны»

Во время предпраздничных выходных снова можно посетить крышу известного здания в центре Праги, чтобы полюбоваться необычным видом на предрождественскую столицу и зарядиться праздничным настроением без суеты. На крыше будет звучать рождественская музыка. Организаторы также обещают запах свежей праздничной выпечки (и саму выпечку), вертеп с живыми зверями, кадки и аквариумы с карпами и бар с традиционным меню. В стоимость билета входит кружка глинтвейна или горячего яблочного сока.

Где: Štěpánská 61, Прага 1

Когда: 7 и 8 декабря с 10:00 до 18:00

Вход: 100 крон, дети до 15 лет бесплатно

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Первый пражский парад чертей-крампусов

После Дня святого Микулаша в выставочном центре Голешовице соберутся около 75 чертей, словно прибывших в Прагу из страшных немецких и австрийских сказок. Обещают костюмы из шкур, гремящие цепи, козлиные и бараньи рога – в общем, будет страшно, что не помешает гостям угощаться глинтвейном и медовухой. Само шествие пройдет с 17:00 до 18:00, а перед ним и после будет организовано выступление барабанщиков.

Где: Výstaviště Praha Holešovice, Прага 7

Когда: 7 декабря с 16:00 до 21:00

Вход: 150 крон для взрослых и 100 крон для детей

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День святого Микулаша с Транспортным предприятием Праги

В субботу праздник отметят в Музее общественного транспорта в депо Стрешовице. В программе – Микулаш и компания, богатая развлекательная программа для детей и сладкие угощения. Родители смогут осмотреть исторические трамваи, автобусы, пожарные автомобили и другой транспорт. В этот же день праздничную троицу можно будет встретить в метро на линии А – там между станциями «Желивского» и «Дейвицка» запустят исторический состав.

Где: Музей общественного транспорта, Vozovna Střešovice, Patočkova 4, Прага 6

Когда: 7 декабря с 13:00 до 18:00

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Микулаш в аквапарке Šutka

Маленьких посетителей аквапарка в этот день ждут не только водные горки и тобоганы, но и сладкие угощения. Родители же смогут расслабиться в велнес-центре. Детская развлекательная программа включена в обычную стоимость билета.

Где: Šutka Aquacentrum, Čimická 41, Прага 8

Когда: 7 декабря с 12:00 до 17:00

Вход: от 100 крон для детей и от 155 крон для взрослых

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Рождество на Кампе

К многочисленным рождественским базарам, которые уже работают в Праге, в воскресенье присоединится ярмарка на Кампе, под Карловым мостом. Организаторы обещают качественные сувениры, деревянные марионетки, стеклянные и фарфоровые фигурки, украшения из соломы и, главное, романтическую атмосферу. Проработает рынок до 6 января.

Где: Kampa, Прага 1

Когда: с 8 декабря по 6 января с 10:00 до 21:00

Вход: бесплатно

Вегетарианское Рождество

В прошлом году аналогичная акция в галерее «Манес» собрала более шести тысяч посетителей, пожелавших изучить продукцию, предложенную 70 продавцами: продукты, косметику, одежду и т.д. В текущем году гостей может быть еще больше. Тема нынешней акции – 100% zero waste, то есть никакого мусора. Посетителей также ждут креативные мастерские, лекции и т.д.

Где: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Прага 1

Когда: 8 декабря

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Ледовое шоу Ильи Авербуха

В субботу в Tipsport arena состоится ледовое шоу «Щелкунчик и мышиный король» Ильи Авербуха с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным, Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым. Зрителей ждет не только звездный состав, но и неповторимое сочетание ледового балета и танцевального акробатического действа Jump Evolution в исполнении артистов цирка, завораживающая музыка и живой вокал. Шоу с четырехкратным чемпионом мира, обладателем высшей награды Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Алексеем Ягудиным в главной роли покоряет ледовые сцены в России и за ее пределами уже два года. За это время «Щелкунчик», с энтузиазмом принятый зрителями и критиками, стал одним из самых успешных ледовых представлений для всей семьи.

Где: Tipsport arena, Za Elektrárnou 419/1, Praha 7

Когда: 7 декабря в 18:00

Вход: от 690 крон

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Пятилетний юбилей интеллектуально-развлекательного шоу Mad Head

Вот уже пять лет самое крупное интеллектуально-развлекательное шоу в Праге раз в месяц собирает на большую игру в среднем около 250 гостей. В субботу, 7 декабря, игра будет посвящена дню рождения Mad Head Show! В программе – призы для команд, занявших первые три места, открытый микрофон, драйв, музыка, знакомые и не очень туры, смешные ответы команд, праздничная фотозона, торт и многое другое!

Где: Tresor club, Vinohradská 25, Прага 2

Когда: 7 декабря в 18:00

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Рождество на Пражском рынке

Голешовицкий рынок, который недавно вернулся в официальное распоряжение Праги после многолетней судебной тяжбы, также подготовил необычную серию из четырех рождественских ярмарок. Они проходят по пятницам и субботам, и каждая из них посвящена отдельной теме. На этот уик-энд запланирована горячая латиноамериканская ярмарка.

Где: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7, перед павильоном №22

Когда: 7 декабря с 09:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Рождественский базар в музее Праги

Музей, признанный самым посещаемым в Чехии в прошлом году, подготовил предпраздничную программу MuzeuM Market, ориентированную прежде всего на семьи с маленькими детьми. Она пройдет в главном здании музея у метро «Флоренц». Гостям обещают продажу мелких подарков и лакомств, творческие мастер-классы, театральные и музыкальные представления для детей.

Где: музей Праги, Na Poříčí 52, Прага 8

Когда: 7 декабря с 09:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Фонарщик на Карловом мосту

В пору Адвента в центре Праги газовые фонари традиционно зажигает фонарщик. Встретить фонарщика с длинной палкой и в историческом наряде можно ежедневно после 16:05-16:15. Начиная от площади Крестоносцев, он пройдет по Карлову мосту туда и обратно.

Где: Карлов мост, Прага 1

Когда: до 23 декабря с 16:05

Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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Кунсткамера Страговского монастыря



В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.



Где: Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Прага 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства



В Муниципальном доме на площади Республики выставлены копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.



Где: Муниципальный дом Праги, nám. Republiky 5, Прага 1

Время проведения: 10:00-19:00

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