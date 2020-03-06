Как провести в Праге выходные 7 и 8 марта

Cамое время ознакомиться с нашей подборкой для тех, кто не боится эпидемии. Шоу Славы Полунина, посещение Пантеона Национального музея, поездка на уникальном трамвае или фестиваль супов — что выберете вы?

Посещение Пантеона Национального музея

В эту субботу для посещения будет открыт Пантеон в недавно реконструированном здании Национального музея. Не упустите возможность посетить один из красивейших залов в Чехии, как его характеризуют на сайте Национального музея. Места еще есть, резервируйте скорее.

Где: историческое здание Национального музея, Václavské náměstí 68, Прага 1

Когда: 7 марта в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00

Вход: после предварительного бронирования по купленному в кассе обычному билету плюс 30 крон

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Прогулка на историческом трамвае Т2

В эти выходные на специальный маршрут №2 впервые выходит исторический реконструированный трамвай Tatra Т2. Он будет курсировать через центр от спального района Петршины до вокзала Браник. Т2 — это тип трамвая, который производился на заводе Tatra Smíchov, однако массовой перевозкой пассажиров эти транспортные средства не занимались. Визуально они похожи на классические американские трамваи PCC. Позже эти транспортные средства будут использоваться на маршруте №23, по которому сейчас ходят T3.

Где: см. расписание со списком станций

Когда: 7 и 8 марта

Цена: по обычному билету на общественный транспорт

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Фестиваль супов на Наплавке

В субботу на Смиховской набережной состоится кулинарный фестиваль, который позволит попробовать супы со всего мира, начиная с борща и заканчивая экзотическими малайскими и марокканскими первыми блюдами. Из напитков обещают глинтвейн, теплый сидр, пунш и разливное пиво. Будут и сладости.

Где: Smíchovská náplavka — Hořejší nábřeží, Прага 5

Когда: 7 марта с 10:00 до 18:00

Вход: 50 крон, дети до 12 лет бесплатно

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Первый пражский концерт MiyaGi & Andy Panda (Эндшпиль)

В субботу в Праге состоится долгожданное выступление дуэта из Владикавказа MiyaGi & Andy Panda (Эндшпиль). Зрителей ждет масштабное шоу, лучшие песни со всех альбомов в живом исполнении и вечеринка до четырех утра! Билеты еще есть в продаже. Также их можно заказать по телефону +420 608 233 616.

Где: Малая спортивная арена выставочного комплекса Голешовице, Za Elektrárnou 170 00, Прага 7

Когда: 7 марта в 20:00

Вход: от 890 крон

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сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина

И в субботу, и в воскресенье в театре Hybernia проходит шоу для всех, кто верит в сказку и хочет вернуться в детство. сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина объездило почти всю планету. Оно получило множество самых престижных театральных наград. О нем писали газеты и журналы от Бродвея до Новой Зеландии, критика назвала его театральной классикой, а Славу Полунина — лучшим клоуном мира. И вы еще можете купить билеты!

Где: театр Hybernia, nám. Republiky 3/4, Прага 1

Когда: 7 марта 14:00 и 19:00, 8 марта 13:00 и 17:00

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Пражская Матейская ярмарка — 2020



В выставочном комплексе Голешовице продолжается традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии — Матейская. Обязательные атрибуты — американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран. Проработает ярмарка, которая проводится уже в 57-й раз, до конца апреля.



Где: Výstaviště Holešovice

Когда: по выходным с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно — 30 крон

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Praguemarket

Praguemarket возвращается с зимних каникул! На площади Республики у супермаркета Billa любители дизайна и хендмейда снова смогут купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от 50 независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: 7-8 марта c 10:00 до 19:00

Вход: бесплатно

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Весенний рынок на площади Республики

А в другой части площади, перед Палладиумом, проходит ярмарка, посвященная чешским традициям и ремеслам. Посетители могут купить изделия чешских народных промыслов, сувениры, угоститься печеным картофелем, мясом с гриля, классическими чешскими булочками и т.д. Впервые на ярмарке установят ткацкий станок, и можно будет посмотреть, как работает ткач. Также у посетителей будет возможность приобрести тканые изделия: сумки, пледы, головные уборы и пр.

Где: площадь Республики, Прага 1

Когда: до 18 марта

Вход: бесплатно

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Закрытие сезона на пражских катках

Если сейчас, когда март вовсю вступил в свои права, вам внезапно захотелось встать на коньки, причем не на роликовые, у вас еще есть такая возможность. Покататься под открытым небом можно на катках Na Františku (Kozí, Прага 1, 70 крон для взрослых) и Ice Arena (под Жижковской телебашней, Прага 3, 100-120 крон для взрослых за два часа). Они открыты до двадцатых чисел марта, в то же время работают «по фактической погоде», так что проверяйте информацию на их сайтах.

Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров открывает новый сезон. Место торговли будет организовано традиционно на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно будет купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Сезон открыл и другой известный пражский фермерский рынок. По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

Когда: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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