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Как провести в Праге выходные 3 и 4 октября

Как провести в Праге выходные 3 и 4 октября

Александра Кириченко 370 0
На последние выходные перед чрезвычайным положением запланировано несколько любопытных акций, например Дни архитектуры и соседский фестиваль в Праге 7. Пусть и в масках и с социальной дистанцией, но культурная жизнь (пока) продолжается.
Фото: Dyzajn market
Как провести в Праге выходные 3 и 4 октября

Дни архитектуры

В Праге и ряде других городов Чехии в 10-й раз проходит фестиваль, приуроченный к Международному дню архитектуры, и большинство его акций состоится в этот уик-энд. В программе — дни открытых дверей в обычно закрытых зданиях, урбанистические и исторические прогулки, воркшопы, лекции и кинопоказы. Тема этого года — социальные вопросы и экология. Точный список акций и объектов-участников доступен на сайте фестиваля.

Когда: до 7 октября
Вход: бесплатно
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Фестиваль «У нас открыто» в Праге 7

В эти выходные в соседском фестивале Máme otevřeno примут участие музеи и галереи, культурные центры, магазины, кафе и другие заведения Праги 7. Все они подготовили специальную программу, которую можно узнать на сайте акции, и свободный вход. Среди участников, например, кинотеатр BIO | OKO, водонапорная башня на Летне, Национальная галерея и Пражский рынок.

Где: Прага 7
Когда: 3-4 октября
Вход: бесплатно
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Биоярмарка в Музее сельского хозяйства

Во дворе Национального музея сельского хозяйства в субботу состоится ежегодная ярмарка экологически чистых продуктов при участии фермеров со всей Чехии. В продаже будут фрукты и овощи, джемы, мед, зрелое говяжье мясо, продукты из коровьего и козьего молока, чаи и т.д.

Где: Национальный музей сельского хозяйства, Kostelní 44, Прага 7
Когда: 3 октября с 09:00 до 17:00
Вход: бесплатно
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Винобрани и пивной фестиваль в Žluté lázně

Рекреационный центр Žluté lázně на берегу Влтавы в этот уик-энд закрывает сезон сразу двумя акциями. Одна из них — это винобрани, фестиваль бурчака и молодого вина, вторая — фестиваль крафтовых мини-пивоварен. Акции начнутся в пятницу и продолжатся в субботу.

Где: Podolské nábřeží 3, Прага 4
Когда: 2 октября с 15:00 до 22:00, 3 октября с 12:00 до 22:00
Вход: 50 крон, бокал для дегустаций — 100 крон
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Dyzajn market — Осень

Самая известная в Чешской Республике выставка-продажа авторских работ Dyzajn market с фуд-зоной, театральными представлениями для детей и концертами для всех состоится у Промышленного дворца в Выставочном комплексе Голешовице. Ожидается участие дизайнеров из Чехии и из-за границы, кроме того, организаторы обещали культурную программу с шоу марионеток и музыкальными выступлениями, но есть вероятность, что акция пройдет в урезанном виде. 

Где: Výstaviště Praha, Прага 7
Когда: 3-4 августа с 10:00 до 19:00
Вход: бесплатно
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Praguemarket

В эти выходные на площади Республики у супермаркета Billa состоится очередная ярмарка дизайна и хендмейда. На Praguemarket можно будет купить аксессуары, ювелирные изделия, одежду и косметику от десятков независимых чешских производителей.

Где: площадь Республики, Прага 1
Когда: 3-4 октября c 10:00 до 19:00
Вход: бесплатно
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Фермерский рынок на Наплавке

В субботу можно посетить знаменитый рынок сельхозпродукции от чешских фермеров. Место торговли традиционно организовано на Наплавке (Náplavkа) вблизи моста им. Палацкого. Каждую субботу здесь можно купить свежие продукты от сезонных овощей и фруктов до молока, сыров, домашних яиц и свежей рыбы.

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2
Когда: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
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Фермерский рынок на площади Йиржи из Подебрад

Вовсю работает и другой известный пражский фермерский рынок, и там уже продается клубника! По субботам с 08:00 до 14:00 чешские фермеры и ремесленники предлагают предлагают покупателям большой выбор продуктов и изделий, сделанных вручную. Это свежие молочные продукты с чешских ферм, мясо и яйца. Также на ярмарке продаются копчености от частных колбасников, дрожжевой хлеб, национальное чешское печенье, сыры, масло, рыба, мед, керамические изделия и др. Фермерский рынок проходит под знаком отказа от пластика: здесь нет ни одноразовых пакетов, ни пластмассовой посуды.

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3
Когда: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу также можно посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Где: Vítězné náměstí, Прага 6
Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00
Вход: бесплатно
Подробная информация 

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3
Когда: 08:00-15:00
Вход: 10 крон
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