Праздник трех королей в Чехии: Что означает загадочное «К+М+В» на двери?

Что означает аббревиатура «К+М+В» на двери и как в Чехии отмечают Праздник трех королей — рассказывает известный пражский гид Татьяна Стряпунина.

Фото: Foto: Deník / Divíšek Martin

6 января в Чехии отмечается день Богоявления или Праздник трех королей. С сегодняшнего дня на многих дверях в католических странах, в том числе и в Чехии появится надпись C+М+В 2023. Некоторые думают, что это имена волхвов Каспара, Мельхиора и Бальтазара, пришедших в означенном году поклониться маленькому Христу, и отметившимся на каждой двери.

На самом деле это сокращение латинской фразы Christus Mansionem Benedicat — «Пусть Христос благословит этот дом». А два знаки «+» — это не «плюсики», а «кресты» — знак благословения.

В Чехии распространено написание «К+М+В». По одной из теорий, "К" в этом написании интерпретируется как сокращение греческого слова "Господь" (κύριος, "Kyrios") ("Kyrios mansionem benedicat").

Практичные чехи используют надпись и как напоминалку перед выходом: klíče, mobil, brýle (ключи, мобильный телефон, очки).

Надпись могут оставлять группы колядующих. Они же предлагают благовония, а также собирают деньги на благотворительные цели. Обычай пения колядок прослеживается с XVI века.

Колядное пение восходит к упоминанию волхвов или звездочетов в Библии - Мф 2,1. В шестом веке три человека были приняты за волхвов на основании их трех даров - золота, ладана и мирры (Мф 2:11 ). В восьмом веке, со ссылкой на Ис 60:3 и Пс 72:10 , астрологами стали короли с именами Каспар, Мельхиор и Бальтасар. Некоторые из этих царей были названы святыми и почитались. Их мощи находятся в святилище Трех Королей в Кельнском соборе с 1164 года. Один из королей традиционно изображается в виде мавра и со времен Средневековья интерпретировался как представляющий Африку, в то время как два других обозначали Европу и Азию, три известных в то время континента, которые, таким образом, все нашли свой путь к новорожденному младенцу Иисусу. Для Беды Достопочтенного (8 век) три короля символизировали три возраста жизни (молодость, зрелость, старость ).

Истоки пения колядок, вероятно, лежат в Богоявленских играх. Пение колядок по-разному развивалось на севере и юге Европы.

На севере, с появлением протестантизма, монастырские школы потеряли свои доходы, так как правительства забирали монастырские земли и поместья. Во времена нужды ученики монастыря пользовались возможностью собирать пожертвования через пение колядок. В Норвегии этот обычай задокументирован с 1563 года. В последующие столетия пением колядок в Северной Европе занимались в основном ученики монастырей. В конце XIX века он всё чаще запрещался властями как форма попрошайничества, и во многих местах этот обычай почти угас. В 1920-х годах пение колядок возродилось в некоторых скандинавских местах. Здесь он встречается в основном в городах, редко в сельской местности.

В Центральной Европе пение колядок является традиционным обычаем в римско-католической и старокатолической церквях. Записи монастыря Святого Петра в Зальцбурге свидетельствуют о первом пении колядок в 1541 г. Есть свидетельства о пении колядок в Вассербурге-на-Инне в 1550 г., в Лауфене и Эггенбурге в 1552 г., в бенедиктинском монастыре Этталь в 1569 г. и в Бургхаузене в 1577 г. Особенно после 1560 года пение колядок получило широкое распространение и сочеталось с обычным пением колядок на празднике Трёх Королей школьными хорами. В некоторых районах пение разрешалось только определенным профессиональным группам. Во Фрайзинге этим правом обладали ткачи льна, в Лауфене - лодочники на Зальцахе, а в мюнхенском пригороде Ау - каменщики. В других районах бедные дети и молодые люди по собственной инициативе ходили от дома к дому и собирали натуральные вещи и деньги для себя и своих семей. В районе Фрайзинга колядование было запрещено королевским баварским указом 22 ноября 1784 года, так как собранные там пожертвования использовались на пиво в трактирах, а пение колядок ассоциировалось с большим шумом. Тем не менее, обычай сохранялся.

С середины 20-го века в Германии, Австрии и Бельгии проводятся централизованно контролируемые кампании по пению колядок. Большая часть денег собирается на проекты помощи развитию, которые помогают нуждающимся детям по всему миру.

В Чехии "Каритас" проводит Трехкраловский сбор до 15 января, при этом большая часть вырученных средств идет на благотворительные цели в соответствующем регионе. Сбор 2018 года показал рекордный результат - 112 миллионов крон (четыре миллиона евро).

Татьяна Стряпунина, гид, Прага

https://www.facebook.com/tat.stryapunina

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день