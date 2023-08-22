Возвращение легенды в октябре: группа «Сплин» в Праге

Группа «Сплин» в Праге — это нечто особенное, ибо последний раз они дарили свой музыкальный талант чешской аудитории целых восемь лет назад. Таким образом, концерт в клубе Retro Music Hall обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит талант и неповторимость этой музыкальной группы.





Официальные билеты на выступление «Сплина» уже поступили в продажу, и поклонники группы могут приобрести их, перейдя по этой ссылке . Рекомендуется поторопиться, так как спрос на билеты ожидается высоким, а количество мест в Retro Music Hall ограничено.





Российская публика в последние годы лишена возможности наслаждаться выступлениями группы «Сплин» в России. Это связано с инцидентом, произошедшим на рок-фестивале в Воронежской области, когда лидер коллектива, Александр Васильев, выразил свою антивоенную позицию, посвятив песню «Выхода нет» артистам, которым пришлось покинуть РФ из-за своего мнения.

Тем не менее группа продолжает радовать своих зарубежных поклонников и возвращается на европейскую сцену с новым концертным туром.





Место проведения концерта - клуб Retro Music Hall, расположенный по адресу Francouzská 75/4, Praha-2. Начало мероприятия запланировано на 20:00. Этот уютный клуб с историей и атмосферой, которая впечатлит каждого, кто попадет туда, является идеальным местом для встречи с группой «Сплин».





«Сплин»- это известная российская рок-группа, основанная в 1994 году в Санкт-Петербурге. Она олицетворяет альтернативный рок и постоянно привлекает внимание своей глубокой лирикой и музыкальной эмоциональностью. Группа славится хитами, такими как «Выхода нет», «Моё сердце», «Орбит без сахара», «Мороз по коже» и другими. Лидером и основателем «Сплина» является Александр Васильев, вокалист и автор текстов, чьи песни часто звучат как гимны для поклонников.





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