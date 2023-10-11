Открытие уличной выставки о российских политических заключенных в Праге
14 октября 2023
09:00
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15 октября активисты «Весны» вместе с кампанией Free Navalny проведут выставку в поддержку всех незаконно лишенных свободы.
Дата: 15 октября
Время: 14:00
Место: Na Příkopě 850/8, Praha 1
Прямо в центре Праги вы сможете узнать историю тех, кто попытался выступить против правительства и безжалостно попал под репрессии.
Прямо в центре Праги вы сможете узнать историю тех, кто попытался выступить против правительства и безжалостно попал под репрессии.
«В тысячный день незаконного заключения самого известного российского оппозиционера Алексея Навального мы хотим напомнить, что не все россияне поддерживают войну, а борются за свободу России от диктаторского режима», — говорят организаторы.
«Лица российского сопротивления» — это серия выставок в разных городах мира, рассказывающая о политических жертвах путинского режима.
Длительность акции: до 28 октября.
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