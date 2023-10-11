Открытие уличной выставки о российских политических заключенных в Праге

Дата: 15 октября

Время: 14:00

Место: Na Příkopě 850/8, Praha 1



Прямо в центре Праги вы сможете узнать историю тех, кто попытался выступить против правительства и безжалостно попал под репрессии.





«В тысячный день незаконного заключения самого известного российского оппозиционера Алексея Навального мы хотим напомнить, что не все россияне поддерживают войну, а борются за свободу России от диктаторского режима», — говорят организаторы.





«Лица российского сопротивления» — это серия выставок в разных городах мира, рассказывающая о политических жертвах путинского режима.





Длительность акции: до 28 октября.