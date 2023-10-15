Ночь настолок в Meeples and Coffee в Праге
18 октября 2023
07:00
58
Почти дождались! Уже в эту субботу вас ждет первая Ночь настолок в Meeples and Coffee!
В эту субботу у вас есть шанс погрузиться в увлекательный мир настольных игр на мероприятии «Ночь настолок в Meeples and Coffee»!
Время начала: 19:00
Что вас ожидает в этот вечер?
– Презентации новинок, привезенных организаторами с выставки SPIEL23. Вы узнаете о них и, что самое важное, будете иметь возможность попробовать самые актуальные настольные игры.
– Настольные игры на любой вкус! Независимо от вашего опыта, вам предложат игры, которые подойдут каждому. Опытные мастера игр научат вас секретам и помогут выбрать игру, которая вам понравится.
– Напитки и закуски! Что может быть лучше, чем комбинация настольных игр с вкусными напитками и закусками? Отличная компания, игры и вкусная еда — идеальное сочетание для отличного вечера!
Не упустите возможность провести субботний вечер в нашем заведении и окунуться в увлекательную атмосферу игр! Регистрация доступна по этой ссылке.
Время начала: 19:00
Что вас ожидает в этот вечер?
– Презентации новинок, привезенных организаторами с выставки SPIEL23. Вы узнаете о них и, что самое важное, будете иметь возможность попробовать самые актуальные настольные игры.
– Настольные игры на любой вкус! Независимо от вашего опыта, вам предложат игры, которые подойдут каждому. Опытные мастера игр научат вас секретам и помогут выбрать игру, которая вам понравится.
– Напитки и закуски! Что может быть лучше, чем комбинация настольных игр с вкусными напитками и закусками? Отличная компания, игры и вкусная еда — идеальное сочетание для отличного вечера!
Не упустите возможность провести субботний вечер в нашем заведении и окунуться в увлекательную атмосферу игр! Регистрация доступна по этой ссылке.
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