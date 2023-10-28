Ролевая сюжетная игра «Кабаре: Черный кот» в Праге

На пару часов вы окажетесь в другом мире и примерите на себя персонажей выдуманной или реальной истории. Будете общаться, развивать свое воображение, знакомиться с интересными людьми и весело проводить время!





Дата и время проведения игры: 4 ноября, суббота, 19:00.

Адрес: Michalska 970/20, Stare město, Praha 1

Стоимость участия: 300 крон на 1 участника



