Ролевая сюжетная игра «Кабаре: Черный кот» в Праге
1 ноября 2023
13:49
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Друзья, приглашаем вас на интереснейшую сюжетную игру «Кабаре: Черный кот»!
На пару часов вы окажетесь в другом мире и примерите на себя персонажей выдуманной или реальной истории. Будете общаться, развивать свое воображение, знакомиться с интересными людьми и весело проводить время!
Дата и время проведения игры: 4 ноября, суббота, 19:00.
Адрес: Michalska 970/20, Stare město, Praha 1
Стоимость участия: 300 крон на 1 участника
Регистрация по ссылке: https://meeples.cafe/cabaret
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