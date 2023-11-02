Купить, но не читать: почему чехи теряют интерес к чтению книг?

Более четверти жителей Чешской Республики не читают ни одной печатной книги за целый год. Снижается и среднее количество прочитанных за год книг, причем этот показатель впервые опустился ниже 10 книг в год. Парадоксально, но чехи покупают все больше книг. Читать их они не успевают, так как их отвлекает интернет и предложение других развлечений. По мнению экспертов, погружение в художественную литературу занимает около 15 минут. Но не все могут просидеть над книгой так долго.

Таковы данные масштабного исследования «Читатели и чтение в 2023 году», которое сотрудники Национальной библиотеки и Академии наук проводят уже в пятый раз. Впервые оно было проведено 16 лет назад.

Интернет приучил нас к коротким текстам

Несколько меняется и способ чтения текстов. Количество книг, которые чехи читают в год, уменьшается с течением времени: сейчас среднее количество прочитанных книг составляет 9,9, в то время как пять лет назад их было более 12. Мы ищем в интернете тексты другого типа и предпочитаем более короткие формы, подтверждает Вит Рихтер из Национальной библиотеки, принимавший участие в исследовании.

Он добавляет, что чтение печатной книги требует большей концентрации. «Обычно говорят, что для глубокого чтения человеку требуется около 15 минут. В этот промежуток свободного времени люди, похоже, все больше заняты другими видами деятельности, особенно медиа», — замечает Рихтер.

По словам соавтора исследования Йиржи Травничека из Института чешской литературы при Чешской академии наук, эта тенденция подтверждается крупными международными исследованиями. «Интернет фрагментирует и отвлекает нас как читателей. Чтение на этой платформе более поверхностное, быстрое. Это связано с самим носителем информации и тем, что мы там читаем, то есть чаще всего новости и дискуссии», — добавляет он.

Люди любят книги, но читают их меньше

Как показывают данные обширного исследования, в котором приняли участие более 2 000 респондентов, бумажные книги по-прежнему популярны, однако потребители распределяют свое время между несколькими носителями информации.

«Сокращение чтения книг — это долгосрочная тенденция. В этом году 27% жителей Чехии заявили, что не прочитали ни одной книги за год. Пять лет назад этот показатель составлял всего 22%», — подтверждает Рихтер.

Оцифровка принесла огромную доступность книжным фондам: читатель может ознакомиться с электронными версиями уникальных экземпляров, не выходя из дома, и ему не нужно бежать в библиотеку, чтобы получить нужную информацию, что эксперты считают большим плюсом.

«С другой стороны, цифровая среда, социальные сети отнимают у нас возможность глубокого чтения. У подрастающего поколения, выросшего в социальных сетях, также существуют определенные проблемы с пониманием прочитанного. Сокращенные высказывания в сетях часто объясняются нежеланием пользователя воспринимать общий контекст сообщения. Это может быть негативным фактором цифрового пространства, поскольку в этом случае оно также порождает различную дезинформацию», — считает Рихтер.

По словам Травничека, чехи по-прежнему демонстрируют хорошие результаты в области чтения по сравнению с соседними странами и Европой. Они уступают только скандинавским странам, Великобритании и Нидерландам. «Если у вас сформируется привычка к чтению, то вы будете гораздо лучше подготовлены к работе с другими средствами массовой информации. Проще говоря, это очень тяжелая школа, прежде чем вы научитесь хорошо читать. Опросы показывают, что хороший читатель гораздо лучше понимает, например, телевизионные новости», — отмечает лингвист.

Наибольшей популярностью среди читателей пользуется непринужденная фантастика: 45% респондентов за последний год читали книги в этом жанре. Авторы опроса также отметили рост интереса к научно-фантастической и фэнтезийной литературе (с 17% в 2018 году до 28% в 2023 году).

Опрос также подтверждает растущую популярность электронных книг, которые время от времени читают более 30% опрошенных, и аудиокниг (37% респондентов).

Наибольший рост наблюдается среди подкастов. Их регулярно слушают 36% респондентов. По мнению экспертов, это проверенный поколениями принцип чтения вслух. «Подкасты — это большой скачок. Ковид сделал их отличным средством передачи информации. Однако слушательское чтение — это не новая ситуация. Примерно до середины XVIII века наша цивилизация была такой, когда людям обычно читали. Эволюционно мы как бы возвращаемся назад, но подкасты привнесли другую форму», — объясняет Травничек.

Книга переживет появление интернета

Авторы подчеркивают, что новые медиа не угрожают существованию печатной книги с ее многовековыми традициями. Хотя 16% респондентов заявили, что могли бы обойтись без книг, лишь 1% читает только электронные книги и вообще не открывает печатные издания.

В обществе стало больше «медийных соблазнов», но они, за редким исключением, не несут экзистенциальной угрозы.

Это объясняет главный парадокс исследования. Несмотря на то, что число нечитателей печатных книг растет, авторы исследования фиксируют 20-процентный рост числа людей, купивших печатную книгу за год.

Об этом свидетельствуют и данные последнего отчета о состоянии книжного рынка Чехии. Оборот проданных в 2021 году печатных книг достиг 8,1 млрд крон, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Таким образом, люди распределяют свое время между несколькими носителями информации. Если среднее время, проведенное с книгой, остается стабильным (около 33 минут), то время, проведенное в социальных сетях, растет.

Травничек объясняет, что чтение книг утратило свое доминирующее положение в середине 80-х годов, до цифровой революции. «С тех пор более 50% времени мы проводим вне книг», — говорит он.

То, что чтение книг скорее дополняет новые медиа, подтверждает и Даниэль Фиала. На его сайте Databazeknih.cz, который в этом году отмечает свое 15-летие, зарегистрировано 400 000 пользователей. В основном они оценивают и рекомендуют печатные книги в онлайновом пространстве. Это самое большое сообщество читателей в чешском и словацком интернете.

«Я не замечаю, чтобы электронные форматы вытесняли традиционные бумажные. Основная масса читателей воспринимает покупку книги как обряд посвящения. Пока я не видел, чтобы кто-то хвастался: “Аудиокниги — это здорово, я больше не буду читать печатные”. Когда кто-то едет в отпуск, возможно, он не хочет упаковывать много книг и берет с собой ридер. Некоторые используют время, проведенное в машине, для прослушивания аудиокниг. Эти носители служат скорее как дополнение», — говорит он.

По мнению Фиалы, чехи — нация консервативных читателей. «Может быть, и дальше будет расти на несколько процентов число читателей электронных книг. Но я бы поставил на то, что бумажные издания будут по-прежнему преобладать», — сказал он.

Чтение книг повышает иммунитет

Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) мозга взрослого человека показывают, что электрическая активность связана с различными состояниями сознания. Эти записи показывают, что мозг человека работает как минимум на пяти различных частотах, каждая из которых связана с различным состоянием мозга. При чтении книг мозг настраивается на так называемые альфа-волны. Мозг находится в настоящем, свободном от отвлекающих мыслей.