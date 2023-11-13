К юбилею сказки «Три орешка для Золушки» в этом году приурочено ледовое шоу

Премьера фильма-сказки режиссера Вацлава Ворличека состоялась в кинотеатрах Чехословакии 16 ноября 1973 года. Чехословацкое телевидение впервые показало его в канун Рождества 1974 года. «Золушка» имела успех и у зарубежных зрителей, особенно в Германии, где она стала популярным рождественским фильмом. В Германии и в Чехии сказка по роману Божены Немцовой была также адаптирована в мюзикл.



Дюрицова исполнит роль Золушки в мюзикле «Три орешка для Золушки», премьера которого состоялась 12 октября 2018 года в Конгресс-центре в Праге. Хореографами предстоящего шоу на льду являются Мирослава Гайкова и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Рене Новотны. Он также выступит в роли короля на льду.



«Я заранее знал, что ожидания зрителей от ледового шоу на тему „Три орешка для Золушки“ как одной из самых красивых и самых просматриваемых чешских сказок будут высоки. Поэтому я очень тщательно работал над хореографией и продумал ее до мельчайших деталей, чтобы подарить посетителям незабываемые впечатления», — сказал Новотны.



Вспомнить платья и другие элементы из знаменитого фильма посетители смогут на выставке, которая будет проходить в центре Černý Most с 18 ноября по 6 января. Автором оригинальных костюмов является чешский дизайнер и художник по костюмам Теодор Пиштек. Помимо костюмов, на выставке будут представлены культовые три орешка, карета с Юрашеком и Винцкем, сова Розарка и знаменитая туфелька.



«Три орешка для Золушки» наряду с комедией «Один дома» являются самыми популярными рождественскими фильмами среди немцев, показал прошлогодний опрос института YouGov среди взрослого населения для радиостанции MDR Jump. В 2020 году фильм совместного производства транслировался не менее 19 раз на различных немецких телеканалах в праздничный сезон и вокруг него. В замке Морицбург под Дрезденом, где полвека назад была снята имевшая огромный успех экранизация «Золушки», ежегодно проходят выставки, посвященные этой сказке. Два года назад немецкий гастрольный театр Landesbühnen Sachsen поставил здесь несколько музыкальных спектаклей «Три орешка для Золушки».



Телевизионная «Золушка» стала неотъемлемой частью Рождества и в Норвегии. В стране с населением около 5 млн человек 800 000 человек смотрят ее каждый год в канун Рождества. Именно в Норвегии с одобрения режиссера Ворличека был снят ремейк фильма, в котором Золушку изобразила норвежская певица Астрид Смепласс. «В отличие от чешско-немецкого фильма, в новом фильме есть сцена поцелуя двух мужчин и лица, не являющиеся исключительно белыми», — так охарактеризовала прогрессивный вариант «Золушки» газета Verdens Gang, имея в виду, в частности, актера турецкого происхождения Ченгиза Ала, который в норвежской версии играет принца. В кинотеатрах Чехии фильм вышел под названием «Три желания для Золушки».



Музыкальную версию «Золушки» в Чехии поставил режиссер Филип Ренч, а роль короля досталась Павлу Травничеку, принцу из одноименного фильма. В роли Золушки была представлена Николь Дюрицова, а в роли принца — Штепан Комарек. Вместе с актерами на сцене появились живые лошади, голуби и собака.



Сценарий сказки «Три орешка для Золушки» был написан Франтишеком Павличеком по мотивам повести Божены Немцовой. Однако в субтитрах упоминается Богумила Зеленкова, которая написала сценарий, поскольку коммунистический режим запретил Павличеку работать в сфере культуры. Музыку написал Карел Свобода, главную песню Kdepak ty ptáčku hnízdo máš исполняет Карел Готт, а слова написал Йиржи Штайдл. Главные роли исполнили Либуше Шафранкова и Павел Травничек. С момента премьеры в 1973 году «Золушку» в отечественных кинотеатрах посмотрели 2,8 млн зрителей. Кстати, спустя 71 год после премьеры сказка Боживоя Земана «Гордая принцесса» остается самым посещаемым фильмом в чешских кинотеатрах. По данным Союза кинопрокатчиков, на больших экранах ее посмотрели 8,2 млн человек.



Лучшие чешские фильмы-сказки по мнению пользователей Kinobox.cz:



1. S čerty nejsou žerty 1985, Гинек Бочан

2. Tři oříšky pro Popelku 1973, Вацлав Ворличек

3. Byl jednou jeden král... 1954, Борживой Земан

4. Tři veteráni 1983, Олдржих Липски

5. Šíleně smutná princezna 1968, Борживой Земан

6. Ať žijí duchové 1976, Олдржих Липски

7. Pyšná princezna 1952, Борживой Земан

8. Dívka na koštěti 1971, Вацлав Ворличек