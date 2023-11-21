10 самых красивых фильмов-сказок, которые чехи пересматривают зимой

1. «Ангел Господень» (Anděl Páně)



Ангел Петронел — большой озорник. Он хотел бы присоединиться к хору ангелов, но не умеет петь. Он хочет помочь Богоматери достать из печи рождественское печенье, но спотыкается и падает. И все же он тщеславен и не видит своих ошибок. Поэтому Господь Бог посылает его к вратам рая, что требует большой ответственности. Туда впускаются новые души, которые дьявол Уриаш хочет узурпировать для ада. Петронел позволяет Уриашу одурачить себя. Поэтому Бог посылает Петронела в мир людей, чтобы тот увидел, что жизнь — это нелегко, и выполнил задачу: исправил хотя бы одного грешника.



2. «Гринч»



Классическая американская сказка с Джимом Кэрри в главной роли рассказывает о ворчливом, мстительном и скупом Гринче. Он живет один со своим псом Максом на недосягаемой вершине горы, откуда открывается вид на город. Там живут маленькие жители, которые очень любят Рождество. А Гринч, напротив, его ненавидит. А поскольку он никого не любит и уже много лет охвачен ненавистью, то решает отомстить всем жителям и украсть у них Рождество.



3. «С чертями шутки плохи» (S čerty nejsou žerty)



Однажды в тихом королевстве, на одной из мельниц, правил честный и добросовестный мельник по имени Махал. У него был сын по имени Петр, и их жизнь была наполнена счастьем. Однако в этой идиллии появились тени, когда Дорота и Управляющий короля выразили желание завладеть мельницей.



Думать, что зло может остаться безнаказанным, — не лучшая мысль для человечества. Так началась история любви и предательства, насыщенная драмой, которая найдет отклик и у детей, и у взрослых.



4. «Полярный экспресс»



Существует ли Санта-Клаус или нет? 1950-е годы, штат Мичиган, США. Маленький мальчик, как и многие другие дети, попадает в затруднительную ситуацию: он не может решить, верить ему в существование Санта-Клауса или нет. Однако в канун Рождества у дома его родителей появляется поезд «Полярный экспресс», и кондуктор сообщает ему, что он направляется на Северный полюс. Мальчик запрыгивает в поезд, и, похоже, его ждет путешествие, полное приключений и открытий.



5. «Жил-был король» (Byl jednou jeden král)



У короля по имени Я есть три дочери, и перед ним встал вопрос, кто из них взойдет на трон. Он решает выбрать преемницу, исходя из их ответов на вопрос о том, насколько они любят своего отца. Младшая из них, Марушка, ставит любовь к нему рядом с любовью к соли, чем очень сердит отца, который изгоняет ее из царства и запрещает всем пользоваться предательской солью. Но его решение приводит к череде печальных событий, остановить которые может только возвращение Марушки. А пока она живет в доме доброй бабушки, любящей пряности, и знакомится с красавцем-рыбаком.



6. «Эльф»



Ежегодную декабрьскую раздачу подарков однажды нарушает необычный гость Санта-Клауса. Маленький мальчик незаметно пробрался в мешок с подарками в детском доме, и Санта невольно взял его с собой на Северный полюс. Бадди живет рядом с другими эльфами, но с первого взгляда становится ясно, что он не такой как все. Поэтому Санта отправляет его в Нью-Йорк на поиски настоящей семьи.



7. «Три орешка для Золушки» (Tři oříšky pro Popelku)



Легендарная сказка с незабвенными Либуше Шафранковой и Павлом Травничеком не сходит с экранов телевизоров в канун Рождества. Кто не знает историю Золушки, которая после смерти родителей живет на ферме со злой мачехой и сводной сестрой, а ее лучшими друзьями становятся конь Юрашек и сова Розарка? Помещица и ее дочь Дора собираются на бал к принцу, куда хотела бы попасть и Золушка, но вместо этого ей приходится перебирать чечевицу и кукурузу. Однако голуби помогают ей в этом, и по совету Розарки она бросает волшебный орешек, из которого вылетает прекрасное бальное платье.



8. «Холодное сердце»



В королевстве Эренделл у правителей есть две дочери. Старшая принцесса Эльза родилась с волшебной способностью превращать все вокруг себя в лед и снег, но она не очень хорошо контролировала свои способности и однажды случайно серьезно поранила сестру Анну. Поэтому ее родители решили, что сестры не должны видеться друг с другом, и Эльза будет жить в королевском дворце в изоляции. Сестры встречаются только через несколько лет, когда король и королева еще не вернулись из путешествия, и Эльза занимает трон. Во время подготовки к коронации Анна влюбляется в принца Ханса, а Эльза в ярости и страхе превращает все королевство в лед.



9. «Горделивая принцесса» (Pyšná princezna)



Прекрасная принцесса отказывается выходить замуж за мудрого и справедливого короля Мирослава. Однако тот не сдается и, переодевшись садовником, отправляется в замок, чтобы излечить принцессу от капризов. Он выращивает для нее поющий цветок, который увядает в присутствии гордеца. Но он сильно рискует, ведь расчетливые советники запретили пение во всем Полуночном королевстве. В итоге они бегут из замка, и принцесса впервые сталкивается с реальностью жизни обычных людей.





10. «Рождественская песнь»



Эбенезер Скрудж смотрит на мир так же, как и вышеупомянутый Гринч. Он жадный, злой и ненавидит всех и вся, включая Рождество и своего племянника Фреда. В канун Рождества к нему являются три призрака Рождества и показывают ему его прошлое, когда он предпочел деньги любви, его настоящее, в котором он осознает любовь и радость людей к Рождеству, и возможное мрачное будущее, то есть то, что произойдет после его смерти. Повлияет ли вмешательство призраков на мировоззрение старика, на его отношения с близкими людьми и Рождеством?

