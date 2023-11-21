Последний фильм Миядзаки в чешских кинотеатрах — почему стоит сходить?

Долгое время ходили слухи, что «Мальчик и птица» станет последним фильмом мастера японской анимации Хаяо Миядзаки. Однако в последние недели его соратники несколько раз бросали тень сомнения на эту новость, утверждая, что она может оказаться не такой уж окончательной. Так или иначе, последний фильм Миядзаки имеет много признаков ретроспективы, возможно, даже прощальной. Чешские зрители уже могут убедиться в этом в кинотеатрах. Так что же такое «Мальчик и птица»?



Фильм полон мимолетных и прямых отсылок к ранним фильмам Миядзаки, к его собственному детству и жизни. Основная линия о мальчике, столкнувшемся с трудностями в реальном мире и попавшем в волшебный мир, — это тема, которая уже звучала ранее. Действие фильма происходит в Японии военного времени, где вырос режиссер. Любовь к авиации также присутствует. Но путешествие в фантастический мир — и личное путешествие юного Махито — играет здесь главную роль.



После смерти матери Махито вместе с отцом переезжает в деревню. По соседству стоит старый дом, который скрывает тайну. А еще — вход в мир, отличный от нашего. Мир, который таит в себе множество невероятных сцен и существ, а также опасность. В виде попугаев-людоедов. Все это может быть, а может и не быть отражением кажущейся реальности и страданий Махито. Главный герой не удивляется этим событиям, словно каждое новое правило магического измерения имеет для него смысл.



«Мальчик и птица» — порой безжалостно сложный фильм. Медленное начало сменяется градацией фантастических моментов, которые на экране выглядят поистине захватывающе, но по мере просмотра все больше наводят на размышления — вплоть до того, что зрителю остается только догадываться, а истинный замысел может знать только автор и его близкие. Это не фильм для полного понимания, но фильм, оставляющий возможность для интерпретации. А еще это фильм, который заставит вас — вполне серьезно — задуматься о значении толстого слоя хлеба с маслом и джема, который получает Махито.



Потому что в фильме появляется все больше сложностей, все больше сцен, в которых сначала видишь, а потом только догадываешься о скрытом символизме, все больше философских моментов. И все же «Мальчик и птица» остается верен тому, что делает работы Миядзаки одними из самых любимых анимационных фильмов. Однако премьера нового фильма в Японии, практически без маркетинговой кампании, в очередной раз полностью распродала билеты в кинотеатрах.



Помимо еды, вызывающей слюноотделение, в фильме есть бесчисленное множество кадров, которые, кажется, задействуют не только зрение и слух, но и другие органы чувств. Например, потрошение рыбы. Или во время трагического пожара. Конечно, есть и милые существа, и карикатурно добрые персонажи. Или крепкие узы семейной любви. Но на этот раз больше мрачности или серьезности, которая, конечно, присутствует и в других работах Миядзаки. Как и в реальной жизни.



Оригинальное название фильма говорит о многом. Оно переводится как «Как ты живешь?», отсылка к японскому роману 1937 года. Это гораздо красноречивее, чем чешское название, которое, в конце концов, может напомнить нам милую сказку о юноше и его говорящей птице. Нет, «Мальчик и птица» — это точно не счастливый фильм для маленьких зрителей, который вызовет улыбку у их родителей. Он не обязательно предназначен для взрослых, но больше понравится более зрелым зрителям.



Понравится ли последний фильм Миядзаки тем, для кого он станет первым? Как демонстрация восхитительной анимации и порой диких идей — да. Но в остальном «Мальчик и птица» действительно соответствует понятиям «прощание» и «ретроспектива». Японский гений словно материализовал на экране полет всех своих мечтаний и заоблачных фантазий. И, в некотором роде, его фильмографии. За ним не угнаться. Но нельзя не лететь вместе с ним в изумлении.

