Виртуальные праздники. Как ярко и весело отметить Новый год онлайн с близкими и не умереть со скуки

В ожидании волшебной полуночи хочется собраться c самыми близкими, вместе наряжать елку, помогать маме с нарезкой овощей для салата, выбирать с дедушкой фильм для всей семьи, а когда куранты бьют двенадцать, открыть игристое и поздравить друг друга. Но как провести Новый год с семьей, как реализовать совместный праздник, чтобы вся семья собралась вместе? В период пандемии COVID-19 в 2019-2020 годах появился новый тренд — встречать праздники онлайн. Благодаря новым технологиям вся семья, где бы кто сейчас ни находился, в Варшаве, Берлине, Киеве или Праге, вы можете собраться вместе за общим столом, смотреть вместе фильмы, играть в настольные игры и так далее.



Итак, как отметить Новый год онлайн? Организовать вечеринку в канун Нового года можно на таких платформах, как Zoom, Skype, Teams, Facebook, WhatsApp или Telegram.





В Zoom с помощью масштабирования вы можете провести бесплатный видеосеанс продолжительностью 40 минут с участием до 100 гостей. Это не самый удобный вариант для семьи, которая находится в разных часовых поясах. Например, киевляне встретят Новый год на один час раньше берлинцев. Так что сорока минут однозначно не хватит, чтобы даже встретить праздник, не то, чтобы насладиться общением. Но вы всегда можете запустить новую конференцию по истечении сорока минут. В Zoom с помощью масштабирования вы можете провести бесплатный видеосеанс продолжительностью 40 минут с участием до 100 гостей. Это не самый удобный вариант для семьи, которая находится в разных часовых поясах. Например, киевляне встретят Новый год на один час раньше берлинцев. Так что сорока минут однозначно не хватит, чтобы даже встретить праздник, не то, чтобы насладиться общением. Но вы всегда можете запустить новую конференцию по истечении сорока минут.



Skype: в бесплатном разговоре по Skype могут участвовать до 50 человек. Но звонки на мобильные телефоны требуют ежемесячной абонентской платы. Поэтому лучше установить приложение на ноутбук, компьютер или планшет. Позаботьтесь о том, чтобы все близкие заранее это сделали. Пусть вашей бабушке поможет сосед или приходящая помощница. Это не так сложно, как кажется.





Facebook: вы можете создать встречу в Facebook Rooms, начать видеочат и пригласить до 50 друзей присоединиться к вам без ограничения по времени использования комнаты. Очень удобно. По такому же принципу сейчас можно воспользоваться коллективными звонками в WhatsApp. Эти варианты очень хороши, когда у близких нет компьютера или планшета. Но есть нюанс. У каждого из участников должен быть профиль в Facebook.





Большинство платформ позволяют создать виртуальный фон. Вы можете создать уютную праздничную обстановку с теплым камином, выбрать ночной городской пейзаж с фейерверками или другой фон. Возможно, вы решите украсить свой дом, чтобы использовать его в качестве фона для прямой трансляции вашей виртуальной новогодней вечеринки.



Вы можете собрать новогодние пакеты для вечеринок и отправить их своим гостям по почте. Это могут быть новогодние украшения для вечеринки, шляпы, рожки, шумоглушители, посуда, воздушные шары, растяжки и другие сувениры для вечеринки. Отправка каждому гостю бутылки шампанского и закусок может оказаться непомерно дорогостоящей. В некоторых странах отправка алкоголя по почте может быть незаконной. Хорошей альтернативой может стать составление общего меню и дресс-кода.



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На калькуляторе выберите страну отправления (Чехия), сумму отправления в кронах и страну получения перевода (Украина). Сумма перевода автоматически пересчитается в гривны по наиболее выгодному курсу.



Укажите детали перевода. Сперва номер карты и имя получателя, затем ваши платежные реквизиты. Это может быть карта Visa или Mastercard любого чешского банка или номер счета. Отправлять перевод также можно через Apple Pay или Google Pay в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства.









4. Затем проверьте все реквизиты перевода еще раз и нажимайте «Отправить». Деньги поступят на карту вашего близкого человека в Украине, как правило, в течение минуты.



Итак, мы выбрали платформу для связи, оплатили подготовку. Также можно выслать деньги на подарки близким через Profee. Теперь давайте придумаем, что делать на Новый год. Что-то общее для всех, чтобы было весело провести вместе несколько часов подряд.





Новый год с семьей. Идеи для игр в новогоднюю ночь



Помните, что развлечения должны быть интересными для всех, будь то взрослый, пожилой человек или ребенок. Поэтому отложите любимые сложные игры для другой компании. Поверьте, что, поучаствовав в более простой игре, но с семьей, вы получите немало удовольствия.





Начните вечер с того, что поделитесь самыми яркими положительными впечатлениями за прошедший год. Пусть каждый поделится радостью. А потом по очереди расскажите три вещи, которые вы хотите осуществить в следующем году. Например, прыгнуть с парашютом, побывать в горах, научиться крутить хула-хуп, научиться вязать и так далее. Такая простая на первый взгляд идея, как игра-беседа, объединит семью, настроит на праздничный, доверительный лад.





После наступления Нового года можно устроить 15 минут танцев, танцевальный конкурс. Победитель получит в подарок песню от всей семьи. Спойте обязательно! Это очень хорошая эмоциональная разрядка, тем более что среди родных некого стесняться. Это будет весело.





Будьте активны. Часто старшему поколению трудно расслабиться при новом формате общения, но они скоро привыкнут, кода будут вовлечены в процесс.





После музыкальной паузы, конечно, нужно подкрепиться, еще раз выпить игристого и сесть за игру.





Можно выбрать что-то совсем знакомое из детства, например лото. И если у бабушки уж точно оно есть, то вам придется позаботиться о его приобретении заранее. Да и бабушку попросить его найти накануне.





Из современных игр, в которые легко и интересно играть вместе онлайн, можно выделить «Диксит». Суть ее заключается в том, чтобы угадать картинку, которую выкладывает персонаж игры — рассказчик. «Диксит» хорошо развивает фантазию, особенно интересно, когда участвует множество игроков. Игру можно найти и в онлайн-формате. Но опять-таки для старшего поколения лучше обзавестись настольной игрой заранее.



После игр приготовьте для родных сюрприз: слайд-шоу из ретрофото или фото прошлых лет, где вы вместе. Можете сделать викторину, где нужно будет угадать какого года фото, кто на ней, в каком месте она была сделана и т.д. Бабушкам будет очень приятно увидеть себя молодыми, а вас еще крошками, ведь это, несмотря ни на какие невзгоды и сложности, было лучшее время для них.



