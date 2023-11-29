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Выиграйте полет на вертолете и приятно проведите время! Приходите на открытие SPA-CEYLON в Праге

SPA-CEYLON
1 декабря 2023
17:30
78
7 декабря с 18:00 до 20:00 в Праге открытие магазина SPA-CEYLON с розыгрышем подарков от спонсоров — главным призом станет полет на вертолете.

На этом уникальном ивенте вас ждут: 

— Презентация косметики от известного бренда SPA CEYLON, где вы сможете погрузиться в мир ухода, роскоши и традиций

— Беспроигрышная лотерея уникальных подарков от SPA CEYLON и спонсоров:
  • Klinika Paliy Esthetic
  • Radiance Beauty Clinic
  • Klinika ARS
  • MASSOVKA мастер класс по керамике
  • Restaurace MANU Prague 
  • DELUXE KLUB
  • Baku Launge 

— Профессиональный фотограф
— Приятная скидка на весь ассортимент продукции Spa Ceylon
— Нетворкинг и новые знакомства
— Массаж рук c экзотическими кремами
магазины

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