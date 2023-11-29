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Выиграйте полет на вертолете и приятно проведите время! Приходите на открытие SPA-CEYLON в Праге
1 декабря 2023
17:30
78
7 декабря с 18:00 до 20:00 в Праге открытие магазина SPA-CEYLON с розыгрышем подарков от спонсоров — главным призом станет полет на вертолете.
На этом уникальном ивенте вас ждут:
— Презентация косметики от известного бренда SPA CEYLON, где вы сможете погрузиться в мир ухода, роскоши и традиций
— Беспроигрышная лотерея уникальных подарков от SPA CEYLON и спонсоров:
- Klinika Paliy Esthetic
- Radiance Beauty Clinic
- Klinika ARS
- MASSOVKA мастер класс по керамике
- Restaurace MANU Prague
- DELUXE KLUB
- Baku Launge
— Профессиональный фотограф
— Приятная скидка на весь ассортимент продукции Spa Ceylon
— Нетворкинг и новые знакомства
— Массаж рук c экзотическими кремами
— Приятная скидка на весь ассортимент продукции Spa Ceylon
— Нетворкинг и новые знакомства
— Массаж рук c экзотическими кремами
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM