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Сегодня в Праге — поэтический вечер Ес Соя

louramishvili
17 декабря 2023
12:30
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Евгений Соя — поэт и путешественник, один из первых (на сцене с 2008 года) и один из самых ярких представителей новой поэтической волны. Он мягко обаятелен и опасен, впрочем, как и все одесситы, и все его стихи — о любви, и он этим гордится. 
Евгений расскажет о том, что искал в сотнях городов, все интимно — так и должно быть, когда в деле замешана поэзия. Такие вечера заставляют городские огни гореть ярче, машины — мчаться быстрее, а любовь становиться слаще.

Евгений Соя — автор девяти книг стихотворений, и нескольких десятков композиций, среди которых хиты: «Эхо тысячи вокзалов», «Люблю» (исп. Мария Чайковская), «Дует ветер» (исп. Михаил Бублик) и другие. 
На концерте прозвучат лучшие стихи за 15 лет творчества.

Вход: 18:30
Начало концерта: 19:00
Стоимость билетов: от 500 крон
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