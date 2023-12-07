ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
The Great 20's Party: вечеринка в стиле гедонизма «Великого Гэтсби» в Праге
8 декабря 2023
20:00
194
Прага, тебя ждет самая блестящая вечеринка уходящего года! Ночь безудержного веселья, восхитительного гедонизма и зажигательной музыки!
22 декабря, сразу после того, как у всех нас закончится учеба, работа и все дела, в самом центре чешской столицы состоится The Great 20's Party!
Если вы пока не нашли свое новогоднее настроение — оно у нас! А если уже нашли — у нас есть еще!
Дресс-код: ревущие 20-е!
Где: Rock Cafe, Прага 1
Когда: 22 декабря, двери открываются в 20:00
Получить билеты можно здесь: smsticket.cz
Вас ждут:
• Живая джазовая музыка
• Шоу иллюзиониста
• Сногсшибательные танцы
• Безумный конферансье и его блестящая подружка
• Иммерсивный вэлком-дринк
• Электро-DJ-сеты в стиле 20-х
• Мастер-класс по чарльстону
• Плохой Санта с хорошими подарками
• Фотограф и видеограф
• Кукис с предсказаниями
• Запретные коктейли
• Безумное количество блесток, перьев и ярких декораций
А также розыгрыш призов от наших партнеров — сервиса ремонта техники Valli.cz, автопроката Carlove.cz и медицинской клиники MedicCare.cz!
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 ДЕКАБРЯ 2023
19:00
353
8 ДЕКАБРЯ 2023
13:00
773
7 ДЕКАБРЯ 2023
23:00
666
7 ДЕКАБРЯ 2023
21:00
337
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM