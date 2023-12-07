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The Great 20's Party: вечеринка в стиле гедонизма «Великого Гэтсби» в Праге

Кирилл Корупаев
8 декабря 2023
20:00
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Прага, тебя ждет самая блестящая вечеринка уходящего года! Ночь безудержного веселья, восхитительного гедонизма и зажигательной музыки!
22 декабря, сразу после того, как у всех нас закончится учеба, работа и все дела, в самом центре чешской столицы состоится The Great 20's Party!

Если вы пока не нашли свое новогоднее настроение — оно у нас! А если уже нашли — у нас есть еще!   

Дресс-код: ревущие 20-е!   
Где: Rock Cafe, Прага 1   
Когда: 22 декабря, двери открываются в 20:00     
Получить билеты можно здесь: smsticket.cz 
   
 Вас ждут: 
• Живая джазовая музыка 
• Шоу иллюзиониста   
• Сногсшибательные танцы   
• Безумный конферансье и его блестящая подружка   
• Иммерсивный вэлком-дринк   
• Электро-DJ-сеты в стиле 20-х     
• Мастер-класс по чарльстону   
• Плохой Санта с хорошими подарками   
• Фотограф и видеограф   
• Кукис с предсказаниями   
• Запретные коктейли   
• Безумное количество блесток, перьев и ярких декораций
 
А также розыгрыш призов от наших партнеров — сервиса ремонта техники Valli.cz, автопроката Carlove.cz и медицинской клиники MedicCare.cz!
культура Чехия Прага

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