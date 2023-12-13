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Новогодняя елка в кафе MEEPLES&COFFEE!

Gastrobar1401
14 декабря 2023
23:00
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26 декабря сбудутся все детские мечты! Приглашаем вас и ваших малышей на захватывающее празднование Нового года в Праге!
Погрузитесь в волшебную атмосферу нашей новогодней елки для детей, где вас ждут увлекательные игры, веселые конкурсы и незабываемые моменты радости. Создайте воспоминания, которые будут согревать сердца вашей семьи весь год. Присоединяйтесь к нам и делитесь волшебством праздника! 
 
Ваших деток ожидают: 
  1. праздничная программа,
  2. Дед Мороз с подарками,
  3. общение и радость приближения праздника.
 
Стоимость: 600 крон

Адрес: Boardgames cafe Meeples&Coffee, Michalská 20

📞 По всем вопросам: (+420) 737 176 333

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праздники Новый год

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