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Новогодняя елка в кафе MEEPLES&COFFEE!
14 декабря 2023
23:00
58
26 декабря сбудутся все детские мечты! Приглашаем вас и ваших малышей на захватывающее празднование Нового года в Праге!
Погрузитесь в волшебную атмосферу нашей новогодней елки для детей, где вас ждут увлекательные игры, веселые конкурсы и незабываемые моменты радости. Создайте воспоминания, которые будут согревать сердца вашей семьи весь год. Присоединяйтесь к нам и делитесь волшебством праздника!
Ваших деток ожидают:
- праздничная программа,
- Дед Мороз с подарками,
- общение и радость приближения праздника.
Стоимость: 600 крон
Адрес: Boardgames cafe Meeples&Coffee, Michalská 20
📞 По всем вопросам: (+420) 737 176 333
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM