Новогодняя елка в кафе MEEPLES&COFFEE!

Погрузитесь в волшебную атмосферу нашей новогодней елки для детей, где вас ждут увлекательные игры, веселые конкурсы и незабываемые моменты радости. Создайте воспоминания, которые будут согревать сердца вашей семьи весь год. Присоединяйтесь к нам и делитесь волшебством праздника!

Ваших деток ожидают:

праздничная программа, Дед Мороз с подарками, общение и радость приближения праздника.