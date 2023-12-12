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День святого Николая в кафе «MEEPLES&COFFEE» 19 декабря
13 декабря 2023
23:00
75
Семейный вечер в соответствии с украинскими традициями обретает особенное значение в культуре и национальных обычаях украинского народа. В основном, это торжество пропитано атмосферой щедрых подарков и заботы о младших поколениях.
Meeples & Coffee - это тематическое кафе для настольных игр в красивой старинной части центра Праги. Здесь можно насладиться вкусными завтраками из разных стран, выпить кофе и горячего шоколада, поиграть с друзьями в настольные игры и провести время в прекрасной атмосфере.
📍 Boardgames cafe Meeples&Coffee
Michalská 20
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- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM