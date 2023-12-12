День святого Николая в кафе «MEEPLES&COFFEE» 19 декабря

Meeples & Coffee - это тематическое кафе для настольных игр в красивой старинной части центра Праги. Здесь можно насладиться вкусными завтраками из разных стран, выпить кофе и горячего шоколада, поиграть с друзьями в настольные игры и провести время в прекрасной атмосфере.



📍 Boardgames cafe Meeples&Coffee

Michalská 20

📞(+420) 737 176 333



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