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День святого Николая в кафе «MEEPLES&COFFEE» 19 декабря

Gastrobar1401
13 декабря 2023
23:00
75
Семейный вечер в соответствии с украинскими традициями обретает особенное значение в культуре и национальных обычаях украинского народа. В основном, это торжество пропитано атмосферой щедрых подарков и заботы о младших поколениях.
Meeples & Coffee - это тематическое кафе для настольных игр в красивой старинной части центра Праги. Здесь можно насладиться вкусными завтраками из разных стран, выпить кофе и горячего шоколада, поиграть с друзьями в настольные игры и провести время в прекрасной атмосфере.

📍 Boardgames cafe Meeples&Coffee
Michalská 20
📞(+420) 737 176 333

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праздники Чехия Украина

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