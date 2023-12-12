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Стало известно, кто представит Чехию на конкурсе «Евровидение»
13 декабря 2023
14:00
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По результатам голосования зрителей в местном раунде «Евровидения» победила певица Aiko. В следующем году она будет представлять Чешскую Республику на международном телевизионном музыкальном конкурсе. Об этом сегодня сообщило Чешское телевидение, которое на прошлой неделе представило семь участников в прямой трансляции из пражского клуба Roxy. После этого в течение семи дней люди могли голосовать через официальное приложение «Евровидения» или на сайте Чешского телевидения. Помимо Aiko, в национальном туре участвовали певицы Elly, Gianna Lei и Lenny, группа MYDY и певцы Tom Sean и Tomas Robin.
В мае представителей 37 стран будут бороться за расположение зрителей в Мальме, Швеция. Первый международный полуфинал конкурса состоится 7 мая, второй полуфинал запланирован на 9 мая. В субботу, 11 мая, зрители определят победителя «Евровидения» во время финала. В прошлом году победительницей стала шведская певица Loreen, а женская группа Vesna, представлявшая Чехию, заняла десятое место.
Aiko, она же Алена Ширманова, участвовала в конкурсе с песней Pedestal. Она родилась в Москве, выросла в Чехии, а сейчас живет в Брайтоне, Великобритания.
«Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года, за исключением ковидного 2020 года, что делает его самым продолжительным международным телевизионным музыкальным конкурсом. Это самое просматриваемое неспортивное телевизионное событие в мире. Ежегодно его смотрят в среднем 180 млн зрителей, а 52 страны хотя бы раз принимали в нем участие.
До сих пор местные исполнители не имели большого успеха на «Евровидении». В 2007 году рок-группа Kabat заняла последнее место, а годом позже Тереза Керндлова оказалась на одну позицию выше. После того как в 2009 году группа Gipsy.cz осталась без баллов, чешские музыканты на несколько лет покинули конкурс.
Они вернулись в 2015 году, когда Чехию представляли Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта. Пять лет назад представительница Чехии впервые вышла в финал «Евровидения»: певица Габриэла Гунчикова заняла 25-е место. В 2017 году Чехию представляла Мартина Барта, которая не прошла в первый полуфинал. Зато в 2018 году Миколас Йозеф был одним из лучших, заняв самое высокое за всю историю Чехии место в финале — шестое. Год спустя чешская инди-поп-группа Lake Malawi заняла 11-е место с песней Friend Of A Friend.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
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- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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