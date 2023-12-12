Стало известно, кто представит Чехию на конкурсе «Евровидение»



В мае представителей 37 стран будут бороться за расположение зрителей в Мальме, Швеция. Первый международный полуфинал конкурса состоится 7 мая, второй полуфинал запланирован на 9 мая. В субботу, 11 мая, зрители определят победителя «Евровидения» во время финала. В прошлом году победительницей стала шведская певица Loreen, а женская группа Vesna, представлявшая Чехию, заняла десятое место.



Aiko, она же Алена Ширманова, участвовала в конкурсе с песней Pedestal. Она родилась в Москве, выросла в Чехии, а сейчас живет в Брайтоне, Великобритания.



«Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года, за исключением ковидного 2020 года, что делает его самым продолжительным международным телевизионным музыкальным конкурсом. Это самое просматриваемое неспортивное телевизионное событие в мире. Ежегодно его смотрят в среднем 180 млн зрителей, а 52 страны хотя бы раз принимали в нем участие.



До сих пор местные исполнители не имели большого успеха на «Евровидении». В 2007 году рок-группа Kabat заняла последнее место, а годом позже Тереза Керндлова оказалась на одну позицию выше. После того как в 2009 году группа Gipsy.cz осталась без баллов, чешские музыканты на несколько лет покинули конкурс.



Они вернулись в 2015 году, когда Чехию представляли Марта Яндова и Вацлав Ноид Барта. Пять лет назад представительница Чехии впервые вышла в финал «Евровидения»: певица Габриэла Гунчикова заняла 25-е место. В 2017 году Чехию представляла Мартина Барта, которая не прошла в первый полуфинал. Зато в 2018 году Миколас Йозеф был одним из лучших, заняв самое высокое за всю историю Чехии место в финале — шестое. Год спустя чешская инди-поп-группа Lake Malawi заняла 11-е место с песней Friend Of A Friend.