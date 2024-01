Обзор культурных событий — 2024 в Чехии и мире: что нельзя пропустить?

Обзор захватывающих культурных событий, которые вы не должны пропустить в этом году.





1. Фотограф Либуше Ярцовьякова: от неизведанного мира до огней рампы





Фотографии Либуше Яцовьяковой привлекают внимание арт-сцены уже долгое время, и теперь история ее жизни и творчества будет представлена в фильме. Полнометражный документальный фильм откроет окно в мир одной из самых интересных культурных личностей Чехии. Смотрите «Записки из эремоцена», словацко-чешское аудиовизуальное эссе о мрачных перспективах нашей цивилизации.





2. Двойное киновозвращение Кевина Костнера и сериальная адаптация Fallout





Кевин Костнер возвращается с двухсерийным эпосом «Горизонт: Американская сага», который должен понравиться любителям кино. Это смелое начинание принесет два эпических вестерна о заселении американского Запада, режиссером, сценаристом и финансистом которых выступит сам Костнер. Сериальная адаптация популярной игры Fallout также обещает новые приключения в постапокалиптическом мире.





3. Концерты, которые не разочаруют





В мире музыки нас ждут интересные концерты. Британская группа The 1975 возвращается в Прагу в марте (14 марта, Sportovní hala Fortuna), и хотя не все являются ее поклонниками, концерт обещает быть незабываемым. Легенда Slowdive также посетит Прагу, представит свой новый альбом и сыграет в камерном пространстве театра Archa 28 февраля.







4. Театральная постановка Reality и исцеление гитарой



Советуем посмотреть спектакль Reality в театре Husa na provázku, посвященный актуальным проблемам проживания в Брно в хоррор-свете. Затем стоит присмотреться к новым концертам двух популярных групп — Mother Mother и Godspeed You! Black Emperor, которые представят в Праге свое творчество.





5. Разнообразие литературы





Этот год обещает быть богатым на качественную прозу, так что нам будет на что поохотиться в книжных магазинах.





Писатель и колумнист Марек Торчик советует новые книги, среди которых второй роман Марике Лукаса Рейневельда, новый роман Элейн Фини и второй том трилогии Outline Рейчел Каск.





6. Зарубежные музыкальные жемчужины





Музыкальный обозреватель Кристина Хампл отмечает предстоящий альбом Кали Учис Orquídeas, альбом австралийского поп-певца Троя Сивана Something To Give Each Other и его тур, обещающий бесконечную романтику в стиле квир.









7. Джудит Батлер о гендере





Писательница Клара Власакова рекомендует новую книгу Джудит Батлер «Кто боится гендера?», посвященную тому, как концепция гендера стала инструментом ультраправого популизма и авторитарных режимов. Книга обещает проницательный взгляд на современные дебаты по гендерным вопросам.





8. Экологическая философия Дэвида Абрама





Чешский перевод книги американского философа и эколога Дэвида Абрама «Стать животным». Книга посвящена взаимосвязям между различными организмами и представляет собой важный взгляд на современные экологические дебаты.