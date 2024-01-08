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Обзор культурных событий — 2024 в Чехии и мире: что нельзя пропустить?
8 января 2024
16:00
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В этом году нас ждет много интересного в области культуры. Разнообразные мероприятия — от театральных постановок и концертов до литературных произведений, фильмов и телесериалов — придутся по вкусу всем любителям искусства и развлечений.
Обзор захватывающих культурных событий, которые вы не должны пропустить в этом году.
1. Фотограф Либуше Ярцовьякова: от неизведанного мира до огней рампы
Фотографии Либуше Яцовьяковой привлекают внимание арт-сцены уже долгое время, и теперь история ее жизни и творчества будет представлена в фильме. Полнометражный документальный фильм откроет окно в мир одной из самых интересных культурных личностей Чехии. Смотрите «Записки из эремоцена», словацко-чешское аудиовизуальное эссе о мрачных перспективах нашей цивилизации.
2. Двойное киновозвращение Кевина Костнера и сериальная адаптация Fallout
Кевин Костнер возвращается с двухсерийным эпосом «Горизонт: Американская сага», который должен понравиться любителям кино. Это смелое начинание принесет два эпических вестерна о заселении американского Запада, режиссером, сценаристом и финансистом которых выступит сам Костнер. Сериальная адаптация популярной игры Fallout также обещает новые приключения в постапокалиптическом мире.
3. Концерты, которые не разочаруют
В мире музыки нас ждут интересные концерты. Британская группа The 1975 возвращается в Прагу в марте (14 марта, Sportovní hala Fortuna), и хотя не все являются ее поклонниками, концерт обещает быть незабываемым. Легенда Slowdive также посетит Прагу, представит свой новый альбом и сыграет в камерном пространстве театра Archa 28 февраля.
4. Театральная постановка Reality и исцеление гитарой
Советуем посмотреть спектакль Reality в театре Husa na provázku, посвященный актуальным проблемам проживания в Брно в хоррор-свете. Затем стоит присмотреться к новым концертам двух популярных групп — Mother Mother и Godspeed You! Black Emperor, которые представят в Праге свое творчество.
5. Разнообразие литературы
Этот год обещает быть богатым на качественную прозу, так что нам будет на что поохотиться в книжных магазинах.
Писатель и колумнист Марек Торчик советует новые книги, среди которых второй роман Марике Лукаса Рейневельда, новый роман Элейн Фини и второй том трилогии Outline Рейчел Каск.
6. Зарубежные музыкальные жемчужины
Музыкальный обозреватель Кристина Хампл отмечает предстоящий альбом Кали Учис Orquídeas, альбом австралийского поп-певца Троя Сивана Something To Give Each Other и его тур, обещающий бесконечную романтику в стиле квир.
7. Джудит Батлер о гендере
Писательница Клара Власакова рекомендует новую книгу Джудит Батлер «Кто боится гендера?», посвященную тому, как концепция гендера стала инструментом ультраправого популизма и авторитарных режимов. Книга обещает проницательный взгляд на современные дебаты по гендерным вопросам.
8. Экологическая философия Дэвида Абрама
Чешский перевод книги американского философа и эколога Дэвида Абрама «Стать животным». Книга посвящена взаимосвязям между различными организмами и представляет собой важный взгляд на современные экологические дебаты.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM