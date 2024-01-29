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Big Mic от Standup Prague. Стендап-мероприятие в Праге
1 февраля 2024
20:30
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Вечер стендапа с опытными комиками Standup Prague. Вас ожидают проверенный материал, мощные комики и крутой веселый вечер.
Дата и время: 09.02 19:30
Место проведения: J. Plachty 28, бар Ty Kávo!
Место проведения: J. Plachty 28, бар Ty Kávo!
Стоимость участия: билеты по 150 крон
Мы уверены, что наше стендап-мероприятие подарит незабываемые впечатления. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам в директ Инстаграм Standup Prague.
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