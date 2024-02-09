Как инвестировать в чешское искусство, начав с малых сумм

— Когда читаешь в СМИ сообщения об аукционах, где за картины «улетают» миллионы долларов, можно подумать, что инвестиции в искусство — это не для всех. А возможно ли заниматься этим со среднестатистической зарплатой?



— Это большое заблуждение, вызванное именно этими СМИ. Ведь в новостях обычно фигурируют огромные суммы, поэтому у многих людей складывается впечатление, что коллекционировать искусство — значит «баловаться» им за десятки миллионов крон. Это совсем не так. Хорошее искусство можно купить за несколько тысяч.



Нужно лишь выбирать либо начинающих художников, цены на которых логично ниже, либо произведения, созданные в менее дорогих техниках, чем живопись на холсте или скульптура.



Например, гравюры, рисунки или фотографии можно приобрести по более доступным ценам. За разумную цену можно купить прекрасную работу с большим потенциалом. Причем не только у начинающих художников, но и у уже состоявшихся.



— Однако в случае с начинающими художниками инвестиции рискованны, потому что неясно, добьются ли они успеха и сколько будет стоить их картина через 20 лет.



— Да, вероятность этого ниже. Но когда это произойдет, процент удорожания может быть значительно выше, чем у состоявшихся художников, таких как Купка или Тойен. Их работы почти наверняка вырастут в цене, но сейчас это скорее десятки процентов.



Если же вы купите работу начинающего художника за тысячи или даже десятки тысяч крон, то, если она оправдает свое качество, ее оценка может исчисляться сотнями или даже тысячами процентов. Конечно, это более рискованная, но очень эмоциональная и в некотором роде более веселая инвестиция.



И в то же время, помимо приобретенной работы, вы можете получить удовольствие от того, что поддержали художника на ранних этапах его карьеры и в какой-то мере способствовали его последующему успеху.



— По каким признакам следует выбирать начинающих художников?



— Есть определенные признаки того, что художник будет успешен уже на ранних этапах своей карьеры. В целом, мы должны узнавать, просвещаться, ходить на выставки и открытия, встречаться с художниками лично.



Узнайте, где они учатся, где выставляются, с кем участвуют в групповых выставках, с какими кураторами работают, интересуются ли заграницей, публикуются ли в каких-то изданиях, получали ли награды.



В Чехии существует несколько премий для молодых художников, самые известные из них — премия Йиндржиха Халупецкого (Cena Jindřicha Chalupeckého) и премия критиков за молодежную живопись (Cena kritiky za mladou malbu).



Это все признаки того, что данный художник принят профессиональной публикой. А это — альфа-омега того, чтобы оставаться частью художественной сцены и со временем добиться коммерческого успеха.



Премию имени Йиндржиха Халупецкого получили Оскар Хелцель, Юдита Левитнерова и No Fun Kolektiv.



— А если я решусь на это, куда мне идти?



— Как правило, лучше всего посоветоваться. Расскажите консультанту, каков ваш бюджет, каковы ваши идеи, каков ваш вкус, в каком направлении должна развиваться коллекция.



Эксперт может указать вам правильное направление, подсказать, стоит ли идти на выставку-продажу, например, или на выставку в художественном колледже — это отличные выставки для тех, кто хочет познакомиться с молодым искусством. Вы также можете посетить частные чешские галереи, которых в Чехии довольно много.



А если вы хотите вложить в это еще больше времени и денег, то, безусловно, стоит поехать на одну из европейских арт-ярмарок или, возможно, на Венецианскую биеннале.



— Но там, скорее всего, будет не самое дешевое...



— Сама по себе биеннале — это не ярмарка, а выставка современного искусства. Но представленные там художники — не самые дешевые, это, как правило, состоявшиеся художники, чьи имена находят отклик на международной арене.



Но это и не супермаркет, куда приходят просто показать и купить. Подобные выставки полезны тем, что позволяют понять, какие тенденции происходят в мире искусства.



Тогда вы лучше представляете, на что стоит обратить внимание и какого художника можно купить здесь, даже если он сам не выставлялся на биеннале.



— А каковы современные тенденции?



— Современное искусство очень часто так или иначе реагирует на последние общественные события, в этом его принцип. Ведь изначально произведение искусства было не просто украшением, и сегодня это тоже не так. В нем заложен более глубокий смысл.



Один из примеров, который в какой-то степени связан с этим, — акцент на женском искусстве, женщинах-художницах. В последние годы они находятся на подъеме.



Их работы довольно специфичны, в некотором смысле очень нежны, и они часто работают с материалами и процессами, которые в прошлом так или иначе ассоциировались с женственностью, ролью женщины в обществе, например, с текстилем, вышивкой и так далее.



В мире в последние годы набирает обороты искусство тематики темнокожих и в целом творчество художников из разных этнических меньшинств, очень силен и азиатский рынок.



Однако нельзя выделить какую-то одну тенденцию, на которой держится все искусство в мире. Искусство по своей сути очень разнообразно.



— Есть ли у вас конкретный недавний пример, когда инвестиции в начинающего художника окупились?



— Например, Элишка Конечна. Во время covid мы провели благотворительный аукцион в поддержку современных художников, и Элишка была одним из них. В то время ее работы стоили меньше десятков, в основном еще единицы тысяч крон.



Но уже тогда было очевидно, что ее работы потрясающие и что она очень талантливый художник. Сегодня, помимо эксклюзивного представительства в Праге, в галерее Полански, у нее есть представительство в Милане.



И цены на ее работы на порядок выше тех, что были тогда, но в евро, а не в кронах. И это всего за четыре года. Это пример для всех.



— Если бы вы собирались купить что-то для себя, кого бы вы выбрали?



— Я очень неравнодушна к чешским художникам. Наверное, потому, что часто с ними встречаюсь. А если часто бывать в их мастерских, то отношения с ними становятся более глубокими. Так что я бы определенно отправилась в одну из студий тех художников, у которых, как мне кажется, впереди большое будущее.



Но я думаю, вам нужны конкретные имена. Первая, кто приходит на ум, — Тереза Пржигода Штетинова, невероятно талантливый скульптор. Затем Радка Бодзевич, художница, которой удается сочетать вдохновение средневековых манускриптов с такой футуристической вещью, как дополненная реальность.



Среди моих самых любимых художников — Моника Жакова, Карима Аль-Мухтарова, Натали Перкоф. Я могу продолжать еще долго.



— Стоит ли покупать на аукционе?



— Смотря что. Мы говорили о современном искусстве. Оно почти не появляется на аукционах у нас, но чаще за границей. Его цена зачастую не очень показательна, она во многом зависит от текущего спроса в конкретное время и в конкретном месте, а также от конкретной работы.



Но если вы хотите купить чешский модернизм и даже более мелкие вещи, я бы отправила вас в аукционный дом. Особенно если вы начинающий коллекционер, потому что там у вас есть относительно высокая уверенность в том, что вы не обожжетесь и не купите подделку.



К сожалению, подделки — самый большой бич чешского арт-рынка, а у аукционных домов есть свои эксперты, и работы проходят экспертизу. Они гарантируют, что продают оригиналы.



— Но, полагаю, там мне придется рассчитывать на сумму на порядок больше.



— Да, это так. В частности, произведения чешского модернизма — одни из тех, что приносят огромные суммы. В нашей стране они исчисляются от десятков до сотен миллионов крон.



Но очень интересный сегмент — это послевоенные работы, также проверенные временем, которые значительно выросли на рынке за последние восемь-десять лет.



Чешские работы этого периода действительно богаты очень качественными авторами, которых коммерческий рынок оценил только в последние годы.



Поэтому это очень интересный сегмент даже для тех, кто в первую очередь ориентирован на инвестиции. В Чехии вы также можете воспользоваться фондами, специализирующимися на инвестициях в искусство, если вас не смущает отсутствие работ у себя дома.



— Однако за картинами и гравюрами, вероятно, нужно ухаживать, чтобы они не пропали и не потеряли в цене.



— Это зависит от того, что представляет собой произведение искусства. Бронзовую скульптуру, вероятно, можно просто протереть от пыли. Очень специфичны работы на бумаге — материале, чрезвычайно чувствительном к солнечному свету. Поэтому желательно выбрать место, где нет света.



В идеале они должны быть оформлены в рамку из так называемого антибликового стекла, которое не пропускает ультрафиолетовые лучи. То же самое относится и к фотографиям, которые могут выцветать. И даже холст иногда выцветает на свету.



Помимо света, следует также следить за влажностью. Возможно, не стоит вешать работу на кухне, где кипят кастрюли с водой. В остальном же не стоит беспокоиться, ведь искусство не требует какого-то особенного ухода.



— А чем — для вдохновения — вы руководствуетесь при выборе произведений для J&T Bank?



— Наша коллекция очень специфична и узконаправленна. Мы подходим к ней не как к инвестиционной, а скорее как к институциональной коллекции, ценность которой заключается в том, что она позволяет проследить развитие молодого искусства. Мы отбираем работы только тех художников, которые стали лауреатами Премии Йиндржиха Халупецкого.



Это премия для художников в возрасте до 35 лет, которая вручается с 1990 года и дает представление о том, как развивалось молодое чешское искусство после революции.



В 1990-х годах ее получали художники, которых мы сегодня считаем мэтрами современного искусства, в то время как сегодняшние лауреаты зачастую еще учатся и совершенно неизвестны широкой публике.



— Почему именно эта премия?



— Мы создали коллекцию одновременно с тем, как J&T Bank стал партнером Премии имени Индржиха Халупецкого. Эта связь имела смысл, а также позволила нам сфокусировать коллекцию на периоде, который не был хорошо освещен чешскими коллекционными институтами.



У нас был соблазн создать нечто, чего до сих пор не хватает в институциях и что может оказать фундаментальное влияние на понимание развития современного искусства. В то время это был этап чешского искусства, почти не обозначенный на карте и в то же время очень важный.





Валери Хорват

Специалист по искусству в J&T Bank и куратор галереи Magnus Art Gallery. Она работает в мире искусства уже более 10 лет. Изучала историю искусств на факультете искусств Карлова университета и управление искусством в Университете экономики в Праге; работала в частных галереях, в аукционном доме и в арт-стартапе.