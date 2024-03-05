Настольная ролевая игра для детей «МАФИЯ»
14 марта 2024
18:30
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Не знаете, как провести выходной день с ребёнком? Уже в это воскресенье мы проведём детскую настольную ролевую игру «Мафия»
Приглашаем детей от 10 лет в увлекательное путешествие с Kapitan Zimbabve на игру Детская Мафия!
В программе будут лучшие настолки нашего кафе и конечно всеми полюбившаяся Детская Мафия!
Картошка фри, нагетсы и лимонад в подарок
С нетерпением ждём вас по адресу: Michalská 20, Praha 1
Ссылка для регистрации:
https://meeples.cafe/mafia4kids
https://meeples.cafe/mafia4kids
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