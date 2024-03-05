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Настольная ролевая игра для детей «МАФИЯ»

Gastrobar1401
14 марта 2024
18:30
223
Не знаете, как провести выходной день с ребёнком? Уже в это воскресенье мы проведём детскую настольную ролевую игру «Мафия»
Приглашаем детей от 10 лет в увлекательное путешествие с Kapitan Zimbabve на игру Детская Мафия!

В программе будут лучшие настолки нашего кафе и конечно всеми полюбившаяся Детская Мафия! 
Картошка фри, нагетсы и лимонад в подарок

С нетерпением ждём вас по адресу: Michalská 20, Praha 1

Ссылка для регистрации:
https://meeples.cafe/mafia4kids
Выходные в Праге настольные игры дети

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