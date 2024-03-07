Бесплатная ролевая сюжетная игра в центре Праги
15 марта 2024
15:45
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Приглашаем на ролевую игру «Кабаре "Черный кот"» — это новая увлекательная сюжетная настольная игра про общение и новые знакомства!
Тайное помещение, богемная публика, бурлеск... Настоящая изнанка большого шумного города, на всех парах мчащегося навстречу XX веку.
Окунись с нами в гротескную ролевую игру «Кабаре "Черный кот"» — один из символов рубежа веков, идущий рука об руку с джазом и блюзом, поэзией декадентов, живописью экспрессионистов и многим другим!
🗓️ 30 марта
⏰ 18:00
📍 Michalská 970/20, Praha 1
💰 БЕСПЛАТНО
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