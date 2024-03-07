Бесплатная ролевая сюжетная игра в центре Праги

21:00 12 МАРТА 2024 606 ЗДОРОВЬЕ

Все больше денег люди платят в аптеке за таблетки от жара, проблем с ЖКТ или от тошноты. Это касается не только безрецептурных лекарств, но и тех, что оплачиваются дополнительно. Цены на некоторые...