Вместо HBO Max в Чехии: Не за горами запуск стримингового сервиса Max с Олимпийскими играми

Вместо HBO Max в следующем месяце появится Max. Компания Warner Bros. Discovery расширяет свои сервисы потокового приложения и теперь раскрывает новые цены. В Чехии скачать Max можно будет с 21 мая. Базовая версия будет стоить на 20 крон дороже, чем текущий сервис.



В дополнение к тому, что уже привыкли видеть подписчики HBO Max, предложение будет расширено за счет Discovery+, посвященного кулинарии, истории и другим документальным фильмам, а также Eurosport. Приложение также получит обновление и станет более персонализированным. Помимо оригинальных фильмов HBO, в приложении появятся предложения от Warner Bros. Studios, DC, TLC и Cartoon Network.



Можно будет выбрать месячную или годовую подписку. Базовая подписка обойдется в 219 крон в месяц, при этом пользователи смогут использовать приложение на двух устройствах в разрешении Full HD и загружать до 30 фильмов или сериалов в автономном режиме.



Премиум-подписка обойдется в 299 крон в месяц и, по словам компании, обеспечит наилучшие впечатления от просмотра. Одной учетной записью можно будет пользоваться на четырех устройствах, а сериалы будут доступны в разрешении 4K с объемным звуком Dolby Atmos. До ста различных фильмов или сериалов можно будет загрузить для просмотра в автономном режиме.



Будет доступен спортивный пакет. Он будет стоить 70 крон в месяц, но его нельзя будет купить отдельно. Ожидается, что Max предложит теннисные турниры Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии или Открытый чемпионат Франции, а также три велосипедных Гранд-тура (Giro d’Italia, La Vuelta и Tour de France, включая женскую вариацию). Также будут транслироваться автогонки «24 часа Ле-Мана» и прямые включения Eurosport 1 и 2, а также чемпионаты мира по зимним видам спорта.



Но для многих людей, не только спортивных фанатов, главным развлечением станет освещение Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. Они уже будут включены в стандартную подписку, поэтому за них не придется доплачивать.



Что касается конкретного киноконтента, то ожидается, что на Max появятся такие новинки Warner Bros., как «Барби», «Аквамен и затерянное королевство» и «Вонка». Будут представлены и классические фильмы, такие как серия «Гарри Поттер», «Паддингтон», отдельные эпизоды «Матрицы», «Темного рыцаря» и «Властелина колец», а также «Джокер».



Во второй половине мая Max начнет продажи в Центральной и Восточной Европе, скандинавских странах и на Пиренейском полуострове, а затем последуют запуски во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше.