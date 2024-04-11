Вместо HBO Max в Чехии: Не за горами запуск стримингового сервиса Max с Олимпийскими играми
22 апреля 2024
21:00
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Max предложит базовую и премиум-версию, к которой также можно будет докупить спортивные каналы. Кроме того, людям будут доступны все Олимпийские игры в Париже.
Вместо HBO Max в следующем месяце появится Max. Компания Warner Bros. Discovery расширяет свои сервисы потокового приложения и теперь раскрывает новые цены. В Чехии скачать Max можно будет с 21 мая. Базовая версия будет стоить на 20 крон дороже, чем текущий сервис.
В дополнение к тому, что уже привыкли видеть подписчики HBO Max, предложение будет расширено за счет Discovery+, посвященного кулинарии, истории и другим документальным фильмам, а также Eurosport. Приложение также получит обновление и станет более персонализированным. Помимо оригинальных фильмов HBO, в приложении появятся предложения от Warner Bros. Studios, DC, TLC и Cartoon Network.
Можно будет выбрать месячную или годовую подписку. Базовая подписка обойдется в 219 крон в месяц, при этом пользователи смогут использовать приложение на двух устройствах в разрешении Full HD и загружать до 30 фильмов или сериалов в автономном режиме.
Премиум-подписка обойдется в 299 крон в месяц и, по словам компании, обеспечит наилучшие впечатления от просмотра. Одной учетной записью можно будет пользоваться на четырех устройствах, а сериалы будут доступны в разрешении 4K с объемным звуком Dolby Atmos. До ста различных фильмов или сериалов можно будет загрузить для просмотра в автономном режиме.
Будет доступен спортивный пакет. Он будет стоить 70 крон в месяц, но его нельзя будет купить отдельно. Ожидается, что Max предложит теннисные турниры Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии или Открытый чемпионат Франции, а также три велосипедных Гранд-тура (Giro d’Italia, La Vuelta и Tour de France, включая женскую вариацию). Также будут транслироваться автогонки «24 часа Ле-Мана» и прямые включения Eurosport 1 и 2, а также чемпионаты мира по зимним видам спорта.
Но для многих людей, не только спортивных фанатов, главным развлечением станет освещение Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. Они уже будут включены в стандартную подписку, поэтому за них не придется доплачивать.
Что касается конкретного киноконтента, то ожидается, что на Max появятся такие новинки Warner Bros., как «Барби», «Аквамен и затерянное королевство» и «Вонка». Будут представлены и классические фильмы, такие как серия «Гарри Поттер», «Паддингтон», отдельные эпизоды «Матрицы», «Темного рыцаря» и «Властелина колец», а также «Джокер».
Во второй половине мая Max начнет продажи в Центральной и Восточной Европе, скандинавских странах и на Пиренейском полуострове, а затем последуют запуски во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше.
В дополнение к тому, что уже привыкли видеть подписчики HBO Max, предложение будет расширено за счет Discovery+, посвященного кулинарии, истории и другим документальным фильмам, а также Eurosport. Приложение также получит обновление и станет более персонализированным. Помимо оригинальных фильмов HBO, в приложении появятся предложения от Warner Bros. Studios, DC, TLC и Cartoon Network.
Можно будет выбрать месячную или годовую подписку. Базовая подписка обойдется в 219 крон в месяц, при этом пользователи смогут использовать приложение на двух устройствах в разрешении Full HD и загружать до 30 фильмов или сериалов в автономном режиме.
Премиум-подписка обойдется в 299 крон в месяц и, по словам компании, обеспечит наилучшие впечатления от просмотра. Одной учетной записью можно будет пользоваться на четырех устройствах, а сериалы будут доступны в разрешении 4K с объемным звуком Dolby Atmos. До ста различных фильмов или сериалов можно будет загрузить для просмотра в автономном режиме.
Будет доступен спортивный пакет. Он будет стоить 70 крон в месяц, но его нельзя будет купить отдельно. Ожидается, что Max предложит теннисные турниры Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии или Открытый чемпионат Франции, а также три велосипедных Гранд-тура (Giro d’Italia, La Vuelta и Tour de France, включая женскую вариацию). Также будут транслироваться автогонки «24 часа Ле-Мана» и прямые включения Eurosport 1 и 2, а также чемпионаты мира по зимним видам спорта.
Но для многих людей, не только спортивных фанатов, главным развлечением станет освещение Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. Они уже будут включены в стандартную подписку, поэтому за них не придется доплачивать.
Что касается конкретного киноконтента, то ожидается, что на Max появятся такие новинки Warner Bros., как «Барби», «Аквамен и затерянное королевство» и «Вонка». Будут представлены и классические фильмы, такие как серия «Гарри Поттер», «Паддингтон», отдельные эпизоды «Матрицы», «Темного рыцаря» и «Властелина колец», а также «Джокер».
Во второй половине мая Max начнет продажи в Центральной и Восточной Европе, скандинавских странах и на Пиренейском полуострове, а затем последуют запуски во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше.
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