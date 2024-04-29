Как россияне изменили Карловы Вары

Примечание: Приведенный ниже текст служит кратким введением к чешскому эпизоду подкаста «Голос в пустыне». В нем представлен лишь обзор некоторых обсуждаемых тем. Чтобы полностью понять контекст, рекомендуется прослушать весь эпизод.



«Мы с Карелом Елинеком знакомы уже более тридцати лет и не во всем согласны друг с другом (вы можете услышать это в нашей беседе). Однако как человек, который когда-то научил меня лазать по скалам и привил мне основы того, как важно уметь «страховать» людей, я уважаю его и всегда буду рад обсудить с ним все, что угодно.



Мы довольно долго договаривались о нашем разговоре. Когда мы записывали его в пятницу на позапрошлой неделе, никто из нас не мог предположить, что всего через два дня его имя попадет в СМИ после того, как неизвестный злоумышленник или злоумышленники подожгут его автомобили и прицеп для перевозки лошадей.



Жизнь его тесно связана с карловарским краем и самим городом Карловы Вары. Это прекрасное место для пражан, которые приезжают сюда раз в год на кинофестиваль, но при всей красоте архитектуры и природы оно все еще хранит шрамы от кровавой истории XX века.



Сначала немецкие нацисты убили (в лучшем случае изгнали) местных евреев и чехов. После войны исторические связи людей с регионом были окончательно разорваны перемещением побежденных немцев. Сорок лет разграбления полезных ископаемых, отсутствия инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, а также переселения плохо адаптировавшегося населения не помогли исправить ситуацию.



После 1989 года и не всегда удачных приватизаций и преобразований местной промышленности «русификация» города отразилась на его имидже.



С одной стороны, на русские деньги иногда удавалось спасти ветхое имущество, но зачастую ценой пренебрежения чешскими законами и переноса своего образа действий на поведение местных чиновников и политиков.



И хотя за последние 79 лет ситуация улучшилась в плане отношения к ландшафту и наследию, оставленному предками, разница с «глубинкой» все еще существует.»



Наказание от Чешской коллегии адвокатов

«Что я вынес из нашей беседы и что мне кажется по меньшей мере странным, так это история, связанная с его наказанием со стороны Чешской коллегии адвокатов. Де-факто подразумевается, что если адвокат идет в политику, где, как доказано, он манипулирует, лжет, а иногда даже угрожает насилием группе людей, то другой адвокат не может публично критиковать его, даже в форме метафоры.



По мнению палаты, это наносит ущерб имени адвокатской профессии. Однако то, что адвокаты своим поведением в качестве политиков наносят явный ущерб имени адвокатуры (каким бы оно ни было), — это нормально. Потому что, с точки зрения адвокатуры, это уже политическое мнение.



Неужели вы этого не понимаете? Я тоже не понимаю. Особенно когда я смотрю на наказание, которое грозит Карелу Елинеку (шестимесячный запрет на практику, решение еще не окончательное, прим. ред.). И в контексте того, какие приговоры выносила Чешская коллегия адвокатов в прошлом по аналогичным делам или даже по чисто уголовным делам.»





Что также можно услышать в этом материале:



— О русских, их отношениях с собой, с иностранцами и о том, как и чем они изменили Карловы Вары.

— Что было в Украине до нападения России в феврале 2022 года?

— Почему люди не верили, что Россия нападет?

— Может ли адвокат публично критиковать политика, если тот тоже адвокат?

— Как сегодня работает адвокатура в регионах и как она изменилась с 1990-х годов?

— Каково было оставаться в коммунистической Чехословакии после семейной эмиграции и как вела себя Служба государственной безопасности ?

— Время, которое мы прожили в условиях свободы, все равно меньше, чем время, проведенное нашей страной под нацистским и коммунистическим террором.