Как россияне изменили Карловы Вары
20 мая 2024
21:00
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Следующим гостем подкаста «Голос в пустыне» стал Карел Елинек, адвокат из Карловых Вар, человек с душой ковбоя, который, помимо своей профессии, занимается табуном лошадей породы аппалуза, заботится о природе и происходящем вокруг. В последнее время его имя стало более известным, особенно благодаря полученному от Чешской коллегии адвокатов наказанию. Он выступил против того, что Йиндржих Райхл своим поведением порочит имя Чешской коллегии адвокатов. В Карловых Варах Карел Елинек известен своей борьбой с нарушением законов и правил со стороны русских мафиозных структур и их чешских помощников.
Примечание: Приведенный ниже текст служит кратким введением к чешскому эпизоду подкаста «Голос в пустыне». В нем представлен лишь обзор некоторых обсуждаемых тем. Чтобы полностью понять контекст, рекомендуется прослушать весь эпизод.
«Мы с Карелом Елинеком знакомы уже более тридцати лет и не во всем согласны друг с другом (вы можете услышать это в нашей беседе). Однако как человек, который когда-то научил меня лазать по скалам и привил мне основы того, как важно уметь «страховать» людей, я уважаю его и всегда буду рад обсудить с ним все, что угодно.
Мы довольно долго договаривались о нашем разговоре. Когда мы записывали его в пятницу на позапрошлой неделе, никто из нас не мог предположить, что всего через два дня его имя попадет в СМИ после того, как неизвестный злоумышленник или злоумышленники подожгут его автомобили и прицеп для перевозки лошадей.
Жизнь его тесно связана с карловарским краем и самим городом Карловы Вары. Это прекрасное место для пражан, которые приезжают сюда раз в год на кинофестиваль, но при всей красоте архитектуры и природы оно все еще хранит шрамы от кровавой истории XX века.
Сначала немецкие нацисты убили (в лучшем случае изгнали) местных евреев и чехов. После войны исторические связи людей с регионом были окончательно разорваны перемещением побежденных немцев. Сорок лет разграбления полезных ископаемых, отсутствия инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, а также переселения плохо адаптировавшегося населения не помогли исправить ситуацию.
После 1989 года и не всегда удачных приватизаций и преобразований местной промышленности «русификация» города отразилась на его имидже.
С одной стороны, на русские деньги иногда удавалось спасти ветхое имущество, но зачастую ценой пренебрежения чешскими законами и переноса своего образа действий на поведение местных чиновников и политиков.
И хотя за последние 79 лет ситуация улучшилась в плане отношения к ландшафту и наследию, оставленному предками, разница с «глубинкой» все еще существует.»
Наказание от Чешской коллегии адвокатов
«Что я вынес из нашей беседы и что мне кажется по меньшей мере странным, так это история, связанная с его наказанием со стороны Чешской коллегии адвокатов. Де-факто подразумевается, что если адвокат идет в политику, где, как доказано, он манипулирует, лжет, а иногда даже угрожает насилием группе людей, то другой адвокат не может публично критиковать его, даже в форме метафоры.
По мнению палаты, это наносит ущерб имени адвокатской профессии. Однако то, что адвокаты своим поведением в качестве политиков наносят явный ущерб имени адвокатуры (каким бы оно ни было), — это нормально. Потому что, с точки зрения адвокатуры, это уже политическое мнение.
Неужели вы этого не понимаете? Я тоже не понимаю. Особенно когда я смотрю на наказание, которое грозит Карелу Елинеку (шестимесячный запрет на практику, решение еще не окончательное, прим. ред.). И в контексте того, какие приговоры выносила Чешская коллегия адвокатов в прошлом по аналогичным делам или даже по чисто уголовным делам.»
Что также можно услышать в этом материале:
— О русских, их отношениях с собой, с иностранцами и о том, как и чем они изменили Карловы Вары.
— Что было в Украине до нападения России в феврале 2022 года?
— Почему люди не верили, что Россия нападет?
— Может ли адвокат публично критиковать политика, если тот тоже адвокат?
— Как сегодня работает адвокатура в регионах и как она изменилась с 1990-х годов?
— Каково было оставаться в коммунистической Чехословакии после семейной эмиграции и как вела себя Служба государственной безопасности ?
— Время, которое мы прожили в условиях свободы, все равно меньше, чем время, проведенное нашей страной под нацистским и коммунистическим террором.
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