Как относятся к евреям в Европе? Данные удручают
11 июля 2024
19:30
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Евреи в Европе по-прежнему сталкиваются с высоким уровнем антисемитизма, а многие скрывают свою еврейскую идентичность из-за опасений за собственную безопасность. Опрос еврейского населения в 13 странах, включая Чешскую Республику, на котором основан отчет, был проведен до террористических атак ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. В Чешской Республике 43% респондентов заявили, что антисемитизм усилился за последние пять лет, а 27% считают антисемитизм серьезной проблемой в своей жизни. Средние показатели по всем 13 странам составили 80 и 84% по этим вопросам соответственно.
Хотя сам опрос проводился с января по июнь 2023 года, в отчет агентства ЕС также включена информация об антисемитизме, полученная от 12 еврейских организаций после октябрьских терактов. Эти организации сообщили, что с октября 2023 года евреи стали чаще сталкиваться с антисемитскими инцидентами. По заявлениям некоторых организаций, рост составил более 400%. Из Чехии обратились в Федерацию еврейских общин Чешской Республики, которая сообщила, что, согласно отчету FRA, количество антисемитских нападений в 2023 году почти удвоилось по сравнению с 2022 годом.
Третий на сегодняшний день опрос FRA о дискриминации и преступлениях на почве ненависти в отношении евреев в Европейском союзе раскрывает опыт еврейского населения и его восприятие антисемитизма. Исследование также подчеркивает препятствия, с которыми сталкиваются евреи, пытаясь жить, не скрывая своей еврейской идентичности.
По данным опроса, 80% респондентов считают, что за пять лет, предшествовавших опросу, уровень антисемитизма в их стране вырос; 90% респондентов сталкивались с антисемитизмом в интернете за год до опроса, 56% респондентов сталкивались с антисемитизмом вне дома от знакомых им людей, а 51% респондентов сообщал об этом в СМИ.
«37% респондентов заявили, что в течение года, предшествовавшего опросу, они подвергались преследованиям из-за своей еврейской принадлежности. Большинство из них подвергались преследованиям более одного раза. Антисемитские притеснения и насилие обычно происходят на улице, в парках или в магазинах», — говорится в пресс-релизе агентства ЕС по результатам опроса.
Опрос проводился в 13 странах — членах ЕС, где проживает около 96% еврейского населения Евросоюза — Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Испании и Швеции. Опрос проводился в первой половине 2023 года, и, как отмечает агентство в своих методологических пояснениях, из-за масштабов и финансовых требований к проведению подобного исследования не было возможности запустить новый опрос сразу после атак ХАМАС. Однако в январе и феврале этого года FRA провело консультации с 12 еврейскими организациями в Европе, и их впечатления о последствиях терактов также включены в общий отчет.
В общей сложности в онлайн-опросе приняли участие около 8 000 респондентов-евреев старше 16 лет. В Чешской Республике в опросе принял участие 471 еврей. Согласно отчету FRA, численность еврейского населения в стране составляет 5 200 человек. Опрос в Чехии показал, что 40% респондентов сталкивались с антисемитизмом в интернете в течение года, предшествовавшего опросу, в частности, 37% — в Facebook, 20% — на интернет-форумах, 18% — на новостных сайтах, 3% — в Instagram и 6% — в социальной сети X.
По данным опроса, среди членов чешской еврейской общины обеспокоенность безопасностью была ниже, чем в других странах. 11% опрошенных заявили, что их очень беспокоят преследования, а 5% — нападения, что, по данным агентства ЕС, является самым низким показателем за всю историю. Средние показатели по всем странам, участвовавшим в опросе, составили 53 и 44% соответственно.
В Чехии 54% респондентов избегают носить еврейские символы на публике хотя бы изредка (в среднем по 13 странам — 76%); 20% евреев в Чехии никогда не носят еврейские символы из соображений безопасности (в среднем по 13 странам — 48%).
Что касается вопроса об удовлетворенности тем, как чешское правительство справляется с антисемитизмом, то 18% респондентов в Чехии заявили, что в течение последних пяти лет они рассматривали возможность эмигрировать из-за своего еврейского происхождения. Средний показатель по 13 странам составил 45%. 38% респондентов заявили, что чешское правительство эффективно борется с антисемитизмом (средний показатель по 13 странам — 18%).
Третий на сегодняшний день опрос FRA о дискриминации и преступлениях на почве ненависти в отношении евреев в Европейском союзе раскрывает опыт еврейского населения и его восприятие антисемитизма. Исследование также подчеркивает препятствия, с которыми сталкиваются евреи, пытаясь жить, не скрывая своей еврейской идентичности.
По данным опроса, 80% респондентов считают, что за пять лет, предшествовавших опросу, уровень антисемитизма в их стране вырос; 90% респондентов сталкивались с антисемитизмом в интернете за год до опроса, 56% респондентов сталкивались с антисемитизмом вне дома от знакомых им людей, а 51% респондентов сообщал об этом в СМИ.
«37% респондентов заявили, что в течение года, предшествовавшего опросу, они подвергались преследованиям из-за своей еврейской принадлежности. Большинство из них подвергались преследованиям более одного раза. Антисемитские притеснения и насилие обычно происходят на улице, в парках или в магазинах», — говорится в пресс-релизе агентства ЕС по результатам опроса.
Опрос проводился в 13 странах — членах ЕС, где проживает около 96% еврейского населения Евросоюза — Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Румынии, Испании и Швеции. Опрос проводился в первой половине 2023 года, и, как отмечает агентство в своих методологических пояснениях, из-за масштабов и финансовых требований к проведению подобного исследования не было возможности запустить новый опрос сразу после атак ХАМАС. Однако в январе и феврале этого года FRA провело консультации с 12 еврейскими организациями в Европе, и их впечатления о последствиях терактов также включены в общий отчет.
В общей сложности в онлайн-опросе приняли участие около 8 000 респондентов-евреев старше 16 лет. В Чешской Республике в опросе принял участие 471 еврей. Согласно отчету FRA, численность еврейского населения в стране составляет 5 200 человек. Опрос в Чехии показал, что 40% респондентов сталкивались с антисемитизмом в интернете в течение года, предшествовавшего опросу, в частности, 37% — в Facebook, 20% — на интернет-форумах, 18% — на новостных сайтах, 3% — в Instagram и 6% — в социальной сети X.
По данным опроса, среди членов чешской еврейской общины обеспокоенность безопасностью была ниже, чем в других странах. 11% опрошенных заявили, что их очень беспокоят преследования, а 5% — нападения, что, по данным агентства ЕС, является самым низким показателем за всю историю. Средние показатели по всем странам, участвовавшим в опросе, составили 53 и 44% соответственно.
В Чехии 54% респондентов избегают носить еврейские символы на публике хотя бы изредка (в среднем по 13 странам — 76%); 20% евреев в Чехии никогда не носят еврейские символы из соображений безопасности (в среднем по 13 странам — 48%).
Что касается вопроса об удовлетворенности тем, как чешское правительство справляется с антисемитизмом, то 18% респондентов в Чехии заявили, что в течение последних пяти лет они рассматривали возможность эмигрировать из-за своего еврейского происхождения. Средний показатель по 13 странам составил 45%. 38% респондентов заявили, что чешское правительство эффективно борется с антисемитизмом (средний показатель по 13 странам — 18%).
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