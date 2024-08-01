Более 100 объектов со всей Чехии примут участие в «Ночи крепостей и замков»

Центром «Ночи замков» станет Государственный замок Конопиште, где пройдут экскурсии по обычно недоступным местам, музыкальные представления, поединки фехтовальщиков и демонстрация охотничьих птиц. Об этом говорится в сообщении на сайте Института национального наследия, где также перечислены все памятники-участники. На экскурсии обычно нужно покупать билет или бронировать место.





Полный список всех объектов вы найдете на официальном сайте.



Например, в Праге до позднего вечера будут открыты два места: резиденция Сената Парламента Чешской Республики и сады под Пражским Градом.

