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Чешские геи на самом деле выглядят иначе, комментирует Prague Pride модельер Лукаш Махачек

Анастасия Князева
10 августа 2024
15:00
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«В обычной жизни парень так не держится, он не ходит в такой одежде на работу, где люди могут даже не знать, что он гей», — модельер Лукаш Махачек рассказывает о своей карьере, проблемах квир-персон в Чехии и о том, что его беспокоит в фестивале Prague Pride.
Лукаш Махачек — один из ведущих деятелей чешской моды. Как дизайнер, он создает свой собственный бренд под собственным именем и гордится простотой и удобством в носке, тем самым выбиваясь из общего описания высокой моды. Он открыто заявляет о своей гомосексуальности, что, по его собственным словам, не делает его сильно отличающимся от других в индустрии моды. Как мода связана с сексуальностью? И что его беспокоит в отношении Чехии к представителям квир-культуры?

В начале июня он организовал показ в Национальном музее, а также выступил на кинофестивале в Карловых Варах. Лукаш Махачек уже давно известен на внутренней модной сцене, его стиль очень специфичен и основан в основном на черном цвете. К нему приходят не только знаменитости, но и люди, которые хотят обладать удобной одеждой высокой моды.

Как один из многих дизайнеров, Махачек также открыто говорит о своей сексуальности. «Мне кажется довольно непривычным, когда ты не являешься геем в мире моды», — говорит он во время интервью в шоу-руме, расположенном в отеле Almanac X Alcron в самом центре Праги. При этом он никогда не участвовал в параде Pride, который пройдет в эту субботу в рамках ежегодного фестиваля Pride.

Он проводится в столице с 2011 года и призван прославить свободу, равенство и человеческое достоинство. Тем не менее, во многих областях квир-персоны в Чехии все еще не удовлетворены. Однополые браки и совместное усыновление детей по-прежнему остаются проблемой. «Куда должны развиваться наши отношения дальше?» — спрашивает сам Махачек. Как он живет в Чехии? И почему он не участвует в парадах?

— Чувствуете ли вы себя свободно в Чехии?
— Должен сказать, что я чувствую себя гораздо свободнее с тех пор, как публично признал свою сексуальность. Раньше я скрывал это от своей семьи, я из относительно небольшого города Оломоуца, и хотя я занимался дизайном одежды со школы, я не был открыт в этом плане. Сейчас я чувствую себя свободнее, но все равно замечаю странные взгляды людей. Хотя я не сторонник того, чтобы на каждом углу ходить с парнем под руку, я все же не чувствую себя так, как раньше, когда встречался с девушками. В однополых отношениях все еще совсем по-другому, чем в гетеросексуальных. Моя профессия позволяет мне выражать себя публично, в большей степени, чем если бы я был хоккеистом или футболистом, от которых ожидают, что они будут натуралами. Я чувствую себя свободно в своей среде. Но, конечно, когда я выхожу на улицу на Черны Мост на окраине Праги, это совсем другое, чем когда я гуляю по центру.

— Как, по-вашему, мода связана с сексуальностью?
— Люди, которые всегда имели дело с красотой, всегда выражали ее в моде. Это то, что отличает геев от других людей с точки зрения публичности. Если художник-гей нарисует что-то дома, никто не узнает его в конечной картине. Но в моде это очевидно, и на это всегда обращали внимание. Карл Лагерфельд переехал из Германии в Париж, Кристобаль Баленсиага во время гражданской войны в Испании также отправился во Францию, и там они оба выражали себя более свободно (оба вышеупомянутых модельера были геями, прим. ред.). Кристиану Диору приходилось притворяться гетеросексуалом, и по сей день неизвестно, как все было на самом деле. Только в кругах высокой моды существовали возможности для самовыражения, для того, чтобы выглядеть иначе.

— Как вы думаете, восприятие «квиров» в маленьких городах как-то изменилось с тех пор, как вы росли?
— Определенно изменилось. Сейчас этому способствуют социальные сети, и дети часто видят фильмы и телешоу про геев, где нормально встречаться с парнем, парнем или девушкой, и это тоже ориентировано на молодежь. Так что ситуация улучшилась, но я не могу представить себе, как целуюсь с парнем в очереди в Starbucks. Никто, наверное, не стал бы нам хамить, но это не осталось бы незамеченным. На самом деле, я даже не знаю, что должно произойти, чтобы гомосексуальные отношения встали на один уровень с гетеросексуальными. Может быть, у поколения, которое придет после нас, все будет по-другому. У меня есть друзья, у которых есть дети, и они воспитывают их с двумя отцами, либо через усыновление, либо через суррогатное материнство. И это поколение детей, возможно, будет смотреть на это по-другому, они будут видеть это с детского сада, их будут воспитывать в этом с раннего возраста. Но вопрос в том, начнут ли политики вести себя по-другому, или же эти дети, став взрослыми, включат новости, и там по-прежнему будет проходить голосование о том, признаем ли мы брак для всех или нет.

— Есть ли у прайда в Чехии шанс расширить общественные дебаты и вывести проблемы квир-людей на новый уровень?
— Не знаю. Я думаю, что прайд должен проводиться немного по-другому, в нем должен принимать участие общественный деятель. Президент или кто-то из представителей культуры, потому что в противном случае это по-прежнему будет чисто гейское мероприятие. Это очень узкий круг. В прошлом году были дебаты с Vogue, но там, конечно, только люди из модельной индустрии. Это не транслируется в 8 вечера по чешскому телевидению. Для проведения прайда нужно знакомое лицо, и он все равно будет спорным, как и почти все для чехов. Гонза Черны был в тройке лучших в мире со своей олимпийской коллекцией, но здесь это было проблемой.

— Когда я смотрю «Прайд» в Нью-Йорке, на параде представлены все типы парней. Все выглядит совсем иначе, нежели когда там только молодые люди, которые выглядят как открытые геи. Для чешского общества это чересчур. В обычной жизни парень так не держится, он не ходит в такой одежде на работу, где люди могут даже не знать, что он гей. Но на прайде он выглядит совершенно по-другому и внезапно становится очень «гордым». Мне кажется, это крайность, которая вредит всей идее.

— Так вы планируете пойти на Прайд в этом году?
— Признаюсь, я никогда не был на параде, у меня обычно нет времени. Однажды мы сделали специальную футболку для прайда в сотрудничестве с отелем, где у нас есть шоурум. Или, может быть, радужные сумки для прайда с Fashion Arena. Так что я участвую только так, публично. Но у меня есть друг, который ездил несколько раз, поэтому с 1 августа у нас в окне всегда висит радужный флаг. Сам бы я не стал его вешать, но в этом году он у нас есть, и я думаю, что мы должны как-то умудриться посетить и Прайд, оставлю это на его усмотрение. Но, конечно, я бывал на различных мероприятиях, организованных Прайдом, это занимает неделю, так что я всегда где-то появляюсь, я не отстраняюсь от этого. Но стоять на стартовой линии парада и говорить, давайте же пойдем, нет. Я бы не пошел один, но если бы куча людей договорилась пойти, я бы с радостью пошел с ними.

— Что вы думаете о том, что в Чехии не разрешены однополые браки?
— Это позор. Но я не знаю, есть ли моя вина в том, что этого не происходит. В конце концов, вместе с другими "квирами" у нас есть весомый голос, но мы не можем сделать так, чтобы его услышали. Все дебаты должны быть намного длиннее и намного деликатнее, а этого здесь не происходит. Но я совсем не знаю мнения другой стороны, не знаю, как к этому относятся консервативные партии, действительно ли они против любви между двумя людьми, которые хотят жить в союзе. Мне все это кажется надуманным, что может быть плохого в том, что кто-то любит другого и хочет это подтвердить?
лгбт культура мода

Комментарии:
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paylina 10 августа 2024 15:39
"Я думаю, что прайд должен проводиться немного по-другому, в нем должен принимать участие общественный деятель. Президент или кто-то из представителей культуры, потому что в противном случае это по-прежнему будет чисто гейское мероприятие. Это очень узкий круг" - эм, но прайд и есть чисто гейское (лгбтик) мероприятие, даже если в нем будет участвовать общественный деятель-натурал. Потому что большинство граждан, кроме самих лгбт, их родни, друзей и сочувствующих, живет совсем другими проблемами, и у людей нет весомых причин проникаться интересами отдельно взятой узкой культурно-социальной прослойки. Это как концерт какого-нибудь певца, который лично тебе не интересен: ты знаешь, что он есть, но слушать не будешь и на концерт не пойдешь. Как парад железнодорожников или крестный ход: можно посмотреть со стороны, если зрелище будет красивым (а не вульгарным и безвкусным, как на свежих фото с прайда), но в церковь народ после этого не побежит и трудности работы на железных дорогах обсуждать не будет. И это нормально.
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