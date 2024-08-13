Негде парковаться и покупать хлеб. Туристы раздражают жителей Микулова и Леднице
25 августа 2024
15:00
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Микулов и Леднице уже сталкивались в прошлые годы с проблемами, связанными с так называемым избыточным туризмом, то есть с большим количеством туристов, чем могут принять эти места. Несмотря на то, что в этом году количество туристов в обоих городах у австрийской границы уменьшилось, города работают над тем, чтобы в будущем количество туристов не увеличивалось слишком сильно, говорится в ответах мэров на вопросы Чешского агентства новостей.
Переполненность, которая наиболее характерна для летнего сезона, особенно в выходные дни, привела к возникновению подобных проблем в Леднице и Микулове. Местные жители жалуются на нарушение ночного покоя и незаконную парковку. «Мы решили проблему парковки с помощью дорожных знаков и вытеснили туристов с улиц на специально отведенную для них территорию», — говорит мэр Леднице Станислав Страшкраба.
В Микулове в этом году с 1 июля были созданы «синие зоны», чтобы зарезервировать место для жителей. «Через три месяца мы вместе с муниципальной полицией оценим, как это сработало», — сказала мэр Йитка Соботкова.
Аналогичным образом города пытаются бороться с нарушениями спокойствия в ночное время, и полицейские всегда наготове, особенно летом. В Леднице, однако, по словам мэра, люди уже частично привыкли к этому, и если шум не превышает определенного предела, они обычно не вызывают полицейских. «Жизнь в таком туристическом месте накладывает свой отпечаток. Многие дома предлагают жилье, и понятно, что, когда друзья собираются вместе на отдыхе, они предпочитают находиться на улице в хорошую погоду», — говорит Страшраба.
Соботкова добавила, что ситуация меняется и в том плане, что летом в Южной Моравии часто бывает более 30 градусов днем, а рестораны оживляются вечером. «Сейчас они обычно закрываются в 22:00, но, возможно, однажды нам придется перейти на итальянскую модель с сиестой и долгим временем работы вечером», — сказала Соботкова.
Страшраба также упомянул о проблеме, когда в прошлом туристы очень быстро раскупали выпечку, а местным жителям ее не хватало. «Но мы решили эту проблему с оператором магазина, и теперь у нас есть магазин, который работает 24 часа в сутки», — отметил он. Он также упомянул о высоких ценах на земельные участки, которые не способствуют тому, чтобы молодые люди селились в Леднице. Частично эту проблему можно будет решить через два года с помощью нового плана зонирования, в котором будут предусмотрены участки под строительство домов, которые будут продаваться муниципалитетом.
В Микулове также пытаются бороться с невнимательными велосипедистами. «Мы пытаемся наладить сосуществование между местными жителями и туристами. Микулову нужны туристы», — говорит Соботкова. В городе также принята концепция культуры и туризма на 2030 год, цель которой — расширить туристический сезон с весны до осени, чтобы люди приезжали не только летом. «Это уже получается довольно хорошо. В феврале мы начинаем с карнавала, а в этом году у нас новое мероприятие под названием „Адвент в Микулове“», — добавила Соботкова.
Однако в этом году ни одно из этих мест не многолюдно. Число внутренних туристов сократилось, а иностранные туристы хоть и прибывают, но не заменяют их. По словам Страшрабы, причина в дорогих услугах, а Соботкова объясняет это тем, что сейчас тепло и люди предпочитают отдыхать у моря.
В Микулове в этом году с 1 июля были созданы «синие зоны», чтобы зарезервировать место для жителей. «Через три месяца мы вместе с муниципальной полицией оценим, как это сработало», — сказала мэр Йитка Соботкова.
Аналогичным образом города пытаются бороться с нарушениями спокойствия в ночное время, и полицейские всегда наготове, особенно летом. В Леднице, однако, по словам мэра, люди уже частично привыкли к этому, и если шум не превышает определенного предела, они обычно не вызывают полицейских. «Жизнь в таком туристическом месте накладывает свой отпечаток. Многие дома предлагают жилье, и понятно, что, когда друзья собираются вместе на отдыхе, они предпочитают находиться на улице в хорошую погоду», — говорит Страшраба.
Соботкова добавила, что ситуация меняется и в том плане, что летом в Южной Моравии часто бывает более 30 градусов днем, а рестораны оживляются вечером. «Сейчас они обычно закрываются в 22:00, но, возможно, однажды нам придется перейти на итальянскую модель с сиестой и долгим временем работы вечером», — сказала Соботкова.
Страшраба также упомянул о проблеме, когда в прошлом туристы очень быстро раскупали выпечку, а местным жителям ее не хватало. «Но мы решили эту проблему с оператором магазина, и теперь у нас есть магазин, который работает 24 часа в сутки», — отметил он. Он также упомянул о высоких ценах на земельные участки, которые не способствуют тому, чтобы молодые люди селились в Леднице. Частично эту проблему можно будет решить через два года с помощью нового плана зонирования, в котором будут предусмотрены участки под строительство домов, которые будут продаваться муниципалитетом.
В Микулове также пытаются бороться с невнимательными велосипедистами. «Мы пытаемся наладить сосуществование между местными жителями и туристами. Микулову нужны туристы», — говорит Соботкова. В городе также принята концепция культуры и туризма на 2030 год, цель которой — расширить туристический сезон с весны до осени, чтобы люди приезжали не только летом. «Это уже получается довольно хорошо. В феврале мы начинаем с карнавала, а в этом году у нас новое мероприятие под названием „Адвент в Микулове“», — добавила Соботкова.
Однако в этом году ни одно из этих мест не многолюдно. Число внутренних туристов сократилось, а иностранные туристы хоть и прибывают, но не заменяют их. По словам Страшрабы, причина в дорогих услугах, а Соботкова объясняет это тем, что сейчас тепло и люди предпочитают отдыхать у моря.
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