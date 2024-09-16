Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Вслед за Netflix и Disney подорожает и YouTube Premium

Новости и статьи
1 октября 2024
18:00
56
Цены на YouTube Premium долгое время оставались стабильными, но теперь Google решил значительно повысить их. К ним присоединится Netflix или Disney+.
2024 год — это год повышения цен. Большинство крупных стриминговых сервисов уже выпустили новые, более дорогие формы подписки, и теперь к ним присоединился YouTube, чья версия без рекламы под названием Premium подорожала на несколько десятков процентов. Это следует из недавней тенденции, когда такие компании, как Netflix, Disney, Warner Bros. и другие, пытаются сократить расходы на производство фильмов и телешоу и, в свою очередь, поднимают цены для клиентов.

YouTube Premium предлагает бесплатный доступ к популярной видеоплатформе и другие преимущества уже практически десять лет, и за это время подписка на него, особенно на крупных рынках, подорожала в разы. В Чехии же цена оставалась неизменной в течение некоторого времени — тариф для физических лиц составлял 179 чешских крон, а для семей до шести человек — 269 чешских крон. Однако несколько дней назад Google начал рассылать пользователям электронные письма с информацией об изменениях.

Со следующего расчетного периода базовая цена YouTube Premium увеличится до 209 крон, что на 30 крон больше, или чуть менее 17 процентов. Семейная подписка теперь будет стоить 389 крон — на 120 крон или 44 процента больше. Меньше чем на пятую часть дороже придется платить и студентам: их подписка подорожает со 109 до 129 чешских крон в месяц. Цены на подписку через iOS или iPadOS традиционно выше, так как включают в себя плату Apple за работу App Store. Для физических лиц цена вырастет с 239 крон до 269 крон, для семей — с 359 крон до 509 крон, процентное соотношение аналогичное.

YouTube Music Premium, потоковый сервис, содержащий только музыку или аудиоконтент, также подорожает. Базовая подписка подорожала со 149 до 169 крон, семейная — с 229 до 269 крон, а студенческая — с 79 до 89 крон. Цены на подписку для pre-iOS, на удивление, остались прежними: 199 крон для физических лиц и 299 крон для семей.

Новые цены YouTube Premium в Чехии близки к ценам классических стриминговых сервисов, но сами они, тем не менее, намерены стать дороже. Около месяца назад Netflix представил новые условия, согласно которым три тарифа будут стоить 239, 309 и 379 чешских крон вместо нынешних 199, 259 и 319 крон. Некоторое время спустя компания Disney+ также предложила новые тарифные планы. Вместо одного тарифа за 239 крон, включающего 4K-видео и звук Dolby Atmos, с октября их будет два: Premium с максимальным качеством за 299 крон и Standard с FullHD-видео за 199 крон. Еще в мае потоковый сервис Warners также подорожал на несколько десятков крон при переходе с HBO Max на Max. Даже SkyShowtime теперь стоит дороже, чем в прошлом году, когда он был запущен.

YouTube берет пример с других потоковых сервисов и в другом отношении, поскольку руководству компании, похоже, не нравится распространение аккаунтов за пределами одной семьи. Как отмечает Live, менеджер по работе с сообществом YouTube недавно упомянул о планах по созданию новых тарифов и платных способов «делиться преимуществами с друзьями». Однако пока не совсем понятно, как это может выглядеть на практике. Netflix взимает дополнительную плату с людей, не проживающих в одной семье, и Disney+ также планирует нечто подобное.

Хотя даже самые крупные потоковые сервисы все еще имеют относительно небольшое количество подписчиков по сравнению с теоретическим потенциалом рынка, на практике ситуация оказалась сложнее, и нет уверенности, что это устойчивый бизнес в долгосрочной перспективе. Поэтому в ход идут новые стратегии, такие как ограничение совместного использования аккаунтов, повышение цен или расширение рекламы. Однако затраты на создание контента для YouTube практически незначительны, поскольку подавляющее большинство из них производится самими пользователями. Поэтому компания утверждает, что повышение цен позволит ей увеличить вознаграждение создателей и повысить качество предлагаемых услуг.
деньги Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
28 СЕНТЯБРЯ 2024
917
ТЕХНОЛОГИИ
ИЗ-ЗА ШТРАФОВ ЗА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ В ЧЕХИИ МОГУТ ВЫРАСТИ НА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ КРОН
21:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1090
ТЕХНОЛОГИИ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ЧЕХИИ ПОЯВИТСЯ ДОСТУПНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ KIA
15:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1612
ДОМ И СЕМЬЯ
СТРАШНЫЙ ТРЕНД В ЧЕХИИ: ФОТО ДЕТЕЙ В СЕТЯХ ПРЕВРАЩАЮТ В ПОРНОГРАФИЮ
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1577
ТЕХНОЛОГИИ
БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ: ЗАЧЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ С ДЕШЕВЫМИ ТОВАРАМИ СОБИРАЮТ ВАШИ ДАННЫЕ?
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1091
ДОМ И СЕМЬЯ
БЫТОВОЕ НЕРАВЕНСТВО ВЫНУЖДАЕТ ЖЕНЩИН ИЗ ЧЕХИИ РАБОТАТЬ «В ДВЕ СМЕНЫ»
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
702
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА РАЗРАБОТАЛА НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ДО 2030 ГОДА
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1774
ТЕХНОЛОГИИ
СОТРУДНИКИ ЧЕШСКОЙ РАЗВЕДКИ ПОМОГЛИ ФБР
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1348
ЗДОРОВЬЕ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ В КАБИНЕТАХ ВРАЧЕЙ БУДУТ ВЗИМАТЬСЯ ШТРАФЫ
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1416
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ СМИ: «ДАЖЕ В СЕРДЦЕ И ПОЧКАХ». В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ ОБНАРУЖЕН МИКРОПЛАСТИК, НАСКОЛЬКО ОН ВРЕДЕН?
15:45
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1148
ТЕХНОЛОГИИ
В ХОРВАТИЮ ПРИЕХАЛО НА 7% МЕНЬШЕ ТУРИСТОВ ИЗ ЧЕХИИ
14:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
732
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ У 10 000 ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ БЫЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОРВИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
3344
ТЕХНОЛОГИИ
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЧЕХ ИСПОЛЬЗУЕТ CHATGPT. ЧТО ДАЛЬШЕ?
15:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
6811
ЕДА
ЧТО МОЖНО СОБИРАТЬ В ЧЕШСКИХ ЛЕСАХ?
19:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
783
ЗДОРОВЬЕ
В ЗАТОПЛЕННЫХ РАЙОНАХ ПРОВЕДУТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕПАТИТА
21:00
16 СЕНТЯБРЯ 2024
2884
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДАЙТЕ СТАРЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. УЗНАЙТЕ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ЗА НИХ ПОЛУЧИТЬ