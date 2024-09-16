Вслед за Netflix и Disney подорожает и YouTube Premium

2024 год — это год повышения цен. Большинство крупных стриминговых сервисов уже выпустили новые, более дорогие формы подписки, и теперь к ним присоединился YouTube, чья версия без рекламы под названием Premium подорожала на несколько десятков процентов. Это следует из недавней тенденции, когда такие компании, как Netflix, Disney, Warner Bros. и другие, пытаются сократить расходы на производство фильмов и телешоу и, в свою очередь, поднимают цены для клиентов.



YouTube Premium предлагает бесплатный доступ к популярной видеоплатформе и другие преимущества уже практически десять лет, и за это время подписка на него, особенно на крупных рынках, подорожала в разы. В Чехии же цена оставалась неизменной в течение некоторого времени — тариф для физических лиц составлял 179 чешских крон, а для семей до шести человек — 269 чешских крон. Однако несколько дней назад Google начал рассылать пользователям электронные письма с информацией об изменениях.



Со следующего расчетного периода базовая цена YouTube Premium увеличится до 209 крон, что на 30 крон больше, или чуть менее 17 процентов. Семейная подписка теперь будет стоить 389 крон — на 120 крон или 44 процента больше. Меньше чем на пятую часть дороже придется платить и студентам: их подписка подорожает со 109 до 129 чешских крон в месяц. Цены на подписку через iOS или iPadOS традиционно выше, так как включают в себя плату Apple за работу App Store. Для физических лиц цена вырастет с 239 крон до 269 крон, для семей — с 359 крон до 509 крон, процентное соотношение аналогичное.



YouTube Music Premium, потоковый сервис, содержащий только музыку или аудиоконтент, также подорожает. Базовая подписка подорожала со 149 до 169 крон, семейная — с 229 до 269 крон, а студенческая — с 79 до 89 крон. Цены на подписку для pre-iOS, на удивление, остались прежними: 199 крон для физических лиц и 299 крон для семей.



Новые цены YouTube Premium в Чехии близки к ценам классических стриминговых сервисов, но сами они, тем не менее, намерены стать дороже. Около месяца назад Netflix представил новые условия, согласно которым три тарифа будут стоить 239, 309 и 379 чешских крон вместо нынешних 199, 259 и 319 крон. Некоторое время спустя компания Disney+ также предложила новые тарифные планы. Вместо одного тарифа за 239 крон, включающего 4K-видео и звук Dolby Atmos, с октября их будет два: Premium с максимальным качеством за 299 крон и Standard с FullHD-видео за 199 крон. Еще в мае потоковый сервис Warners также подорожал на несколько десятков крон при переходе с HBO Max на Max. Даже SkyShowtime теперь стоит дороже, чем в прошлом году, когда он был запущен.



YouTube берет пример с других потоковых сервисов и в другом отношении, поскольку руководству компании, похоже, не нравится распространение аккаунтов за пределами одной семьи. Как отмечает Live, менеджер по работе с сообществом YouTube недавно упомянул о планах по созданию новых тарифов и платных способов «делиться преимуществами с друзьями». Однако пока не совсем понятно, как это может выглядеть на практике. Netflix взимает дополнительную плату с людей, не проживающих в одной семье, и Disney+ также планирует нечто подобное.



Хотя даже самые крупные потоковые сервисы все еще имеют относительно небольшое количество подписчиков по сравнению с теоретическим потенциалом рынка, на практике ситуация оказалась сложнее, и нет уверенности, что это устойчивый бизнес в долгосрочной перспективе. Поэтому в ход идут новые стратегии, такие как ограничение совместного использования аккаунтов, повышение цен или расширение рекламы. Однако затраты на создание контента для YouTube практически незначительны, поскольку подавляющее большинство из них производится самими пользователями. Поэтому компания утверждает, что повышение цен позволит ей увеличить вознаграждение создателей и повысить качество предлагаемых услуг.