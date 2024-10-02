Происходят совершенно революционные изменения. Лингвист описывает эволюцию чешского «-ová»

Стоит или не стоит менять иностранные женские фамилии? Институт чешского языка высказался на эту давно обсуждаемую тему в связи с августовским инцидентом на Олимпийских играх, когда комментатор Чешского телевидения решил оставить фамилии в их первоначальном виде. Он получил ряд положительных откликов от общественности, но Чешское телевидение не оценило этот эксперимент.



Лингвист Яна Валдрова, давно занимающаяся гендерными вопросами, считает заявление Института весьма неудачным. «Как будто история была полностью стерта, и мы сказали: давайте переименовывать, кто как хочет. Это не вариант», — оценивает она заявление.





Как Институт чешского языка относится к переиначиванию женских имен на чешский манер

Институт заявил, что лингвистическая практика в области склонения женских имен разделилась, и поэтому невозможно дать однозначное заключение. Однако он представил четыре варианта подхода к переименованию:



Соблюдать официальную форму фамилии и сохранять как фамилии иностранок, так и чешских женщин в их изначальной форме.

Подходить к фамилиям всех женщин на чешском языке, как чешских, так и иностранных, на основе чешских грамматических и словообразовательных правил и переделывать все фамилии, которые допускают это по своему окончанию.

Видоизменять следует только фамилии иностранных женщин, а фамилии чешских женщин, которые официально не меняются, оставить таковыми.

Изменять следует только чешские женские фамилии, даже если они официально имеют неизмененную форму; иностранные женские фамилии следует оставить в изначальной форме.



В то же время она видит ряд положительных изменений в чешском языке, например в том, как подаются объявления о вакансиях, или в большей осторожности в случаях сексизма.



«Здесь произошли совершенно революционные изменения. Например, с 2022 года женщины могут сами выбирать форму своей фамилии и часто отказываются от добавления окончания. Также произошли огромные изменения в том, как размещаются объявления о вакансиях, потому что мы знаем, что сможем лучше привлечь внимание женщин к должности, если обратимся к ним напрямую», — объясняет она.



— Что говорит нам заявление Института чешского языка о изменении фамилий чешских и иностранных женщин?



— В основном в нем говорится, что люди могут обращаться с этими фамилиями как угодно, но, конечно, здесь есть свои риски. В документе есть четыре пункта о том, как можно поступать с фамилиями, то есть он фактически хочет дать совет, но три из этих пунктов полностью вырываются из социального контекста. Один из этих пунктов — простое переиначивание всех фамилий — даже возвращает нас в 1945 год, когда было приказано сделать фамилии чешских мужчин и женщин чешскими и добавлять окончание к фамилии женщин.



Кроме того, иную форму принимали фамилии иностранок, если они работали в Чехии. Законы начали смягчать только в 2000 году, после массовой жалобы иностранных женщин в Чешский Хельсинкский комитет. Но это заявление администратора, который, как предполагается, является автором, создает впечатление, что история была полностью стерта, и мы сказали, что давайте переименовывать, кто хочет. Это просто невозможно.



Революционные изменения

— Как вы считаете, должна ли быть какая-то единая позиция?



— К именам необходимо относиться с уважением, это же так просто. Просто называйте женщин так, как их зовут. Это важно, потому что сейчас, например, в начальных классах школ очень много украинских девочек, у которых часто не переделанные на чешский манер фамилии. Если кто-то не учитывает происхождение имен детей и фамилии взрослых, которые живут среди нас, он только подливает масла в огонь и способствует росту социальной напряженности против интеграции иностранок в нашей стране.



Сейчас часто используются такие термины, как posluchačstvo, hoststvo и так далее. Некоторые из них существовали и раньше, но некоторые являются новыми. Здесь я бы оставила свободу каждому говорить так, как он хочет, наблюдая за реакцией окружающих. Ведь это тоже игра с языком как средством самовыражения. Но с именами все иначе: имя защищено законом.



— Если посмотреть на последние, скажем, 20 или 30 лет, как изменился язык с точки зрения гендера?



— Здесь произошли совершенно революционные изменения. Например, с 2022 года женщины могут выбирать себе какую угодно фамилию, и часто они выбирают без «-ová». Огромные изменения произошли и в том, как пишут о вакансиях. Я проанализировала сотни объявлений о работе 1990-х годов, и в подавляющем большинстве из них был только мужской род. Сегодня все совсем по-другому, потому что мы знаем, что можем привлечь внимание женщин к вакансии, если обратимся к ним прямо.



В одном центре занятости даже произошло такое: они вернули объявление о вакансии водителя и потребовали, чтобы владелец компании указал также женщину-водителя. Владелец вписал это, а потом вернулся, чтобы поблагодарить за то, что нашел водительницу — она оказалась лучше чем все парни, которых он нанимал до нее.



Еще одно изменение — повышенная чувствительность к сексизму в языке. Например, в ходе судебного процесса по делу Доминика Фери обсуждалось не только то, что он говорил и писал женщинам, но и мифы об изнасиловании. Все это относится к дебатам о языке.



Кроме того, при обращении к рабочим коллективам или в разговоре с сотрудниками чаще используются женские формы. Также следят за тем, чтобы учебники для детей не были сексистскими. Мы стали более чувствительны к тому, как говорят небинарные люди. Если кто-то не чувствует себя ни женщиной, ни мужчиной и хочет выразить это, то это возможно и успешно делается на английском языке. Было бы полной бессмыслицей препятствовать этому.



Выслушать и принять

— Возвращаясь к вопросу о переименовании, скажите, откуда оно взялось в чешском языке?



— Формат -ová, ранее -ova, использовался, когда у женщин не было собственных прав, и указывал, кому принадлежит женщина. Он был образован из притяжательного суффикса и окончания. Но до 1945 года у многих женщин этого не было: чешских женщин называли Králík, Konečný и так далее. После войны меньшинства были изгнаны, а те, кто не был изгнан, были вынуждены переименоваться. Но дело было не только в изменении женских фамилий. Например, моего деда Фридриха пришлось записать как Бедржиха.



— Вы упомянули такие слова, как posluchačstvo или diváctvo, а также часто встречаются новые формы гендерных местоимений, скажем, в дополнение к «он» или «она», некоторые люди используют термин «они». Я также заметила использование окончания -x после глаголов (например: wasx, sawx). Способен ли чешский язык приспособиться к таким изменениям?



— Я всегда говорю, что единственная постоянная характеристика языка — это его изменчивость. У нас есть две разные области языка — языковая система и языковая практика. То есть, с одной стороны, то, что предлагает чешский язык, а с другой — то, что мы с ним делаем. Важно то, что мы делаем с языком и как мы используем возможности чешского. Мы можем создавать новые слова, использовать новые окончания, сочетать слова не так, как это было принято до сих пор. Язык — это живой организм, который развивается.



Если я не знаю, с кем разговариваю — с женщиной или мужчиной, я спрашиваю, как обращаться. Человек скажет мне, как его зовут — некоторые имена гендерные — и какой пол он предпочитает, а если он сам начнет использовать, например, окончание -x, то можно попробовать и это, а если не поможет, то вы наверняка сможете общаться по-другому. То есть, если человек чувствует потребность выразить себя на этом небинарном языке, мы, конечно, не можем ему это запрещать. Просто примите это.



Отвержение со стороны коллег

— Насколько важны такие темы, как переименование или гендерно нейтральный язык, в современной лингвистике? Являются ли они маргинальными?



— В лингвистике ими пока мало кто занимается. Есть отдельные люди, которые пишут об этом. Большая часть лингвистического сообщества всегда бунтовала против обсуждения гендерных и языковых вопросов. Например, мои собственные начинания были трудны около 30 лет назад, когда я настаивала на том, чтобы так называемые названия в мужском роде начали чередоваться с женскими.



Например, Национальный контактный центр «Гендер и наука» при Институте социологии (Академия наук Чешской Республики — прим. ред.) сейчас протестует против названия мероприятия «Ночь ученых» и хочет переименовать его в «Ночь науки». Я выступала в поддержку такого изменения — даже в форме названия «Ночь ученых женщин и мужчин» — на конференции почти 30 лет назад, и это встретило явный отпор, за исключением одного человека с факультета бизнеса и предпринимательства в Карвине, который сказал: «А почему бы мне не упомянуть женщин, ведь у меня может стать больше клиенток и клиентов?»



И в этом проблема. В зависимости от того, как мы говорим, мы либо привлекаем, либо отталкиваем людей. А иногда мы отталкиваем их, даже не подозревая об этом.



— Решаются ли подобные проблемы в других языках?



— В своей работе я сравнивала несколько языков: немецкий, английский, русский, польский, словацкий и чешский, и каждый из них по-своему относится к гендеру. В венгерском, например, было принято, что женщины, выходя замуж, теряли не только фамилию, но и имя. Неслучайно Виктор Орбан пытался возродить эту практику. Разные языки относятся к этому по-своему, но правильнее всего уважать носителя имени.



— Другой большой проблемой в лингвистике является заимствование выражений из английского языка. Как вы думаете, некоторые из них постепенно станут нормой?



— Я не могу говорить за всю лингвистику, но я думаю, что это тоже часть естественной эволюции. Мы просто не можем предотвратить проникновение англицизмов в нашу жизнь, это бесполезно. Лингвистическое сообщество может наблюдать, анализировать и описывать язык, но оно не должно указывать кому-то, как говорить. Эти дни давно прошли.