Куда поехать в этом году? 5 самых красивых рождественских ярмарок Европы





Вот список пяти самых популярных рождественских рынков за рубежом, которые вы можете найти в Вене, Кракове, Дрездене, Нюрнберге и Будапеште. Когда они будут проходить в этом году и что ждет посетителей?



1. Рождественские ярмарки в Вене 2024

Самый знаменитый рынок Австрии перед ратушей — Кристкиндльмаркт.



Во время рождественских праздников Вена превращается в красивое романтичное место, полное огней, где Рождество ощущается на каждом углу. Австрийская столица и ее рынки, которых в городе несколько, славятся своей элегантностью и очарованием. Благодаря близкому соседству с Чехией сюда ежегодно приезжают многие чехи и любители атмосферы спокойствия и умиротворения.



Рождественские рынки — неотъемлемая часть сезона адвента не только в Чехии, но и во всей Европе. Для многих людей ярмарки в ближайших зарубежных городах стали идеальным местом для предрождественских поездок.Вот список пяти самых популярных рождественских рынков за рубежом, которые вы можете найти в Вене, Кракове, Дрездене, Нюрнберге и Будапеште. Когда они будут проходить в этом году и что ждет посетителей?Самый знаменитый рынок Австрии перед ратушей — Кристкиндльмаркт.Во время рождественских праздников Вена превращается в красивое романтичное место, полное огней, где Рождество ощущается на каждом углу. Австрийская столица и ее рынки, которых в городе несколько, славятся своей элегантностью и очарованием. Благодаря близкому соседству с Чехией сюда ежегодно приезжают многие чехи и любители атмосферы спокойствия и умиротворения.

Даты проведения других рождественских рынков в Вене

Площадь Ратхаусплац: с 16 ноября по 26 декабря 2024 г.

Площадь Мария-Терезиен: с 13 ноября по 26 декабря 2024 г.

Площадь Фрайунг: с 15 ноября по 23 декабря 2024 г.

Площадь Ам Хоф: с 15 ноября по 23 декабря 2024 г.

Площадь Штефансплац: с 8 ноября по 26 декабря 2024 г.

Замок Бельведер: с 15 ноября по 26 декабря 2024 г.

Дворец Шёнбрунн: с 8 ноября 2024 года по 6 января 2025 г.



Один из самых больших рынков во всей Европе и самый популярный в Австрии — Кристкиндлмаркт, который проходит на площади Ратхаусплац перед городской ратушей. В этом году ярмарка пройдет с субботы, 16 ноября, по четверг, 26 декабря 2024 года. Помимо елочных украшений, поделок, подарков, горячих напитков и местной и традиционной гастрономии в красиво оформленных киосках, посетителей ждут большой каток, карусель высотой более 10 метров и популярное дерево сердец для влюбленных. На площади вы увидите впечатляющую рождественскую ель, возвышающуюся над окружающей обстановкой.



Они открыты каждый день с 10 утра до 10 вечера. Но в канун Рождества все торговые лавки закрываются в 18:30. Работает ледовый каток, который будет работать до 7 января следующего года. Он будет закрыт только 31 декабря.





До Вены можно добраться на автомобиле из Праги через Брно примерно за три с половиной часа, из Брно — за полтора часа. Столько же времени займет поездка на поезде Чешских железных дорог или RegioJet. Автобус компании FlixBus довезет вас до австрийской столицы за четыре часа.



2. Рождественские рынки в Кракове 2024



На главной площади Кракова (Польша) посетителей ждет неповторимая рождественская атмосфера. Главная рыночная площадь (Рынек Гловны) вместе с центром Старого города входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому неудивительно, что краковские рынки — одни из самых красивых в мире. Этому способствует и тот факт, что Рождество в Польше имеет глубокое религиозное значение.



В этом году рынок будет проходить здесь с воскресенья, 24 ноября 2024 года, по среду, 1 января 2025 года. На площади появятся десятки киосков, торгующих традиционными рождественскими товарами. Например, вы сможете купить изделия ручной работы, рождественские украшения, деревянные игрушки, ювелирные изделия, региональные продукты, свечи, а также попробовать местные польские яства. Площадь открыта каждый день с 10 утра до 10 вечера. Кроме того, на ярмарке проводится насыщенная культурная программа, посетители могут насладиться концертами, танцевальными представлениями и многим другим.

На главной площади Кракова (Польша) посетителей ждет неповторимая рождественская атмосфера. Главная рыночная площадь (Рынек Гловны) вместе с центром Старого города входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому неудивительно, что краковские рынки — одни из самых красивых в мире. Этому способствует и тот факт, что Рождество в Польше имеет глубокое религиозное значение.В этом году рынок будет проходить здесь с воскресенья, 24 ноября 2024 года, по среду, 1 января 2025 года. На площади появятся десятки киосков, торгующих традиционными рождественскими товарами. Например, вы сможете купить изделия ручной работы, рождественские украшения, деревянные игрушки, ювелирные изделия, региональные продукты, свечи, а также попробовать местные польские яства. Площадь открыта каждый день с 10 утра до 10 вечера. Кроме того, на ярмарке проводится насыщенная культурная программа, посетители могут насладиться концертами, танцевальными представлениями и многим другим.

Поездка на автомобиле из Праги занимает чуть более пяти часов, лучший путь — через Брно, Оломоуц, Остраву, Катовице и до самого Кракова. Поездка на поезде ČD или RegioJet занимает около двух часов, и последний вариант — автобус FlixBus, который идет из столицы Праги около восьми часов.



3. Рождественский рынок в Дрездене 2024



Рождественский рынок Штризельмаркт в Дрездене, названный в честь праздничной выпечки Штризель, является старейшим в Германии и Европе и известен во всем мире. В этом году 590-й по счету рынок с его неповторимой атмосферой пройдет со среды, 27 ноября, по вторник, 24 декабря 2024 года, на главной площади Дрездена Альтмаркт.



В десятках киосков посетители смогут купить изделия народных промыслов, популярный пунш или глинтвейн, а также попробовать шедевр Дрездена — картофельные пироги со сливами. Еще одно традиционное местное лакомство — pflaumentoffel, фигурки трубочистов ручной работы, сделанные из чернослива. Магазин открыт каждый день с 10 утра до 9 вечера, в первый день (27 ноября) — с 16:00, а в канун Рождества он закрывается в 14:00.





Поездка на автомобиле из Праги в Дрезден занимает до двух часов, на поезде — около двух с половиной часов, причем из Праги можно воспользоваться прямым сообщением EuroCity Чешских железных дорог и Deutsche Bahn. На автобусе FlixBus поездка займет два часа.



4. Рождественский рынок Нюрнберга 2024





Ежегодно рождественские ярмарки в Нюрнберге посещают около 2 миллионов человек.



Рынок в Нюрнберге появился в XVI веке и является одним из старейших и самых известных рынков в мире. С пятницы, 29 ноября, по вторник, 24 декабря 2024 года, главную площадь Хауптмаркт озарит великолепное рождественское украшение, полное огней.



Рождественские украшения ручной работы, свечи и другие ремесленные изделия можно будет купить в деревянных ларьках, которых на площади перед церковью Святой Марии будет около 200. Не стоит уходить с рынка, не попробовав типичные нюрнбергские круглые пряники или жареные колбаски. Рыночные прилавки открыты каждый день с 10 утра до 9 вечера, но в канун Рождества — только до 2 часов дня.



На соседней площади, всего в нескольких минутах ходьбы, находится детский рынок, программа которого рассчитана не только на малышей, но и на всю семью. Он работает с пятницы, 29 ноября, по понедельник, 30 декабря, на Ханс-Сакс-Платц, прилавки открыты, как на Хауптмаркт, и закрываются после сочельника 25 декабря.





Поездка из Праги в Нюрнберг на автомобиле занимает три часа, а на автобусе FlixBus — от трех до четырех часов. Если вы решили путешествовать на поезде, будьте готовы к тому, что вам придется делать как минимум одну пересадку, поскольку прямого сообщения из Праги в Нюрнберг нет, а конкретный маршрут можно найти на сайте Чешских железных дорог.



5. Рождественские рынки в Будапеште 2024



Одним из самых красивых адвент-рынков в Европе, несомненно, является рынок в Будапеште, который каждый год не пропадает из списков самых популярных рождественских рынков по всему миру.

В центре города проводится несколько мероприятий, но одно из самых известных в венгерской столице — Vörösmarty Classic Xmas на улице Вёрёшмарти (Vörösmarty tér). В этом году они проходят с пятницы, 15 ноября, по вторник, 31 декабря 2024 года.



Для многих чешских туристов это может означать несколько более отдаленный пункт назначения, поэтому предпочтительнее совместить посещение рынков с осмотром достопримечательностей и растянуть его на полные выходные.



Каждый год предложение на прилавках очень богатое, будь то изделия венгерских ремесленников, оригинальные рождественские украшения, ювелирные изделия или керамика. Любители кулинарных блюд, как традиционных рождественских, так и местных, также не будут разочарованы. В центре действа над площадью возвышается высокая рождественская ель, а также сцена Рождества и ледовый каток.



Неподалеку, на площади Сент-Иштван-тер, пройдет ярмарка Адвент-Базилика, признанная лучшей в Европе в 2019, 2021 и 2023 годах по версии European Best Destinations. Она также начнется в пятницу, 15 ноября, и продлится до 1 января 2025 года перед базиликой Святого Стефана.



Одним из самых красивых адвент-рынков в Европе, несомненно, является рынок в Будапеште, который каждый год не пропадает из списков самых популярных рождественских рынков по всему миру.В центре города проводится несколько мероприятий, но одно из самых известных в венгерской столице — Vörösmarty Classic Xmas на улице Вёрёшмарти (Vörösmarty tér). В этом году они проходят с пятницы, 15 ноября, по вторник, 31 декабря 2024 года.Для многих чешских туристов это может означать несколько более отдаленный пункт назначения, поэтому предпочтительнее совместить посещение рынков с осмотром достопримечательностей и растянуть его на полные выходные.Каждый год предложение на прилавках очень богатое, будь то изделия венгерских ремесленников, оригинальные рождественские украшения, ювелирные изделия или керамика. Любители кулинарных блюд, как традиционных рождественских, так и местных, также не будут разочарованы. В центре действа над площадью возвышается высокая рождественская ель, а также сцена Рождества и ледовый каток.Неподалеку, на площади Сент-Иштван-тер, пройдет ярмарка Адвент-Базилика, признанная лучшей в Европе в 2019, 2021 и 2023 годах по версии European Best Destinations. Она также начнется в пятницу, 15 ноября, и продлится до 1 января 2025 года перед базиликой Святого Стефана.

Пожалуй, самый удобный способ добраться до венгерской столицы — это поезд, который регулярно курсирует из Праги через Брно, дорога занимает около семи часов, из Брно — четыре. На автомобиле поездка займет от пяти до шести часов в зависимости от выбранного маршрута, а на автобусе — почти восемь часов.