Жители Чехии покупают свечи и цветы, чтобы помянуть близких. Сколько это стоит?
31 октября 2024
15:00
253
Чехи платят больше за кладбищенские свечи на «Душички» — в среднем на 10%. Искусственные и живые цветы, напротив, подешевели на 1% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в анализе рекламных листовок семи крупнейших торговых сетей Чехии, предоставленном сегодня агентству ČTK компанией Česká distribuční. Согласно ему, в этом году ритейлеры предлагают эти товары со средней скидкой в 15%, что на 5% больше, чем в прошлом году. Поминовение усопших приходится на субботу.
Цена кладбищенской свечи в пластиковой обертке в этом году выросла на 10% и составляет 17,32 кроны. Свеча в стекле стоит в среднем на 6% дороже, то есть 43,41 кроны. С другой стороны, анализ продаж живых хризантем и вереска показал снижение цены на 6% — их покупают за 74,19 кроны. Цена на искусственные цветочные композиции снизилась еще значительнее — на 9% до 112,20 кроны.
«Душички» — важный период для многих чехов, и продавцы учитывают это в своем разнообразном предложении свечей и цветочных украшений. «В рекламных буклетах особенно представлены свечи», — сказал Ярослав Станек, менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Česká distribuční. По его словам, продавцы чаще предлагают живые цветы, чем искусственные.
Изменение цен на товары к празднику всех святых
|Название товара
|Средняя скидка 2023
|Средняя скидка 2024
|Средняя цена 2023
|Средняя цена 2024
|Изменение цены (в кронах)
|Изменение цены (%)
|Кладбищенская свеча (пластик, стакан)
|14%
|25%
|15,71 Kč
|17,32 Kč
|1,61 Kč
|10%
|Кладбищенская свеча (стекло, лампа)
|11%
|18%
|40,93 Kč
|43,41 Kč
|2,48 Kč
|6%
|Живые цветы (хризантемы, вереск)
|3%
|0%
|78,91 Kč
|74,19 Kč
|-4,72 Kč
|-6%
|Искусственные цветы (цветочная композиция)
|11%
|17%
|122,65 Kč
|112,20 Kč
|-10,45 Kč
|-9%
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2024
1107
13:00
30 ОКТЯБРЯ 2024
1632
16:30
29 ОКТЯБРЯ 2024
828
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2024
1409
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2024
3744
14:00
24 ОКТЯБРЯ 2024
2694
21:00
22 ОКТЯБРЯ 2024
2334
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2024
2052
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2024
1302
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
804
15:45
18 ОКТЯБРЯ 2024
820
15:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1467
10:35
17 ОКТЯБРЯ 2024
1174
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
854
15:45
16 ОКТЯБРЯ 2024
1135