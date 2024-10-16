Жители Чехии покупают свечи и цветы, чтобы помянуть близких. Сколько это стоит?

Цена кладбищенской свечи в пластиковой обертке в этом году выросла на 10% и составляет 17,32 кроны. Свеча в стекле стоит в среднем на 6% дороже, то есть 43,41 кроны. С другой стороны, анализ продаж живых хризантем и вереска показал снижение цены на 6% — их покупают за 74,19 кроны. Цена на искусственные цветочные композиции снизилась еще значительнее — на 9% до 112,20 кроны.





«Душички» — важный период для многих чехов, и продавцы учитывают это в своем разнообразном предложении свечей и цветочных украшений. «В рекламных буклетах особенно представлены свечи», — сказал Ярослав Станек, менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Česká distribuční. По его словам, продавцы чаще предлагают живые цветы, чем искусственные.