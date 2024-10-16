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Жители Чехии покупают свечи и цветы, чтобы помянуть близких. Сколько это стоит?

Новости и статьи
31 октября 2024
15:00
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Чехи платят больше за кладбищенские свечи на «Душички» — в среднем на 10%. Искусственные и живые цветы, напротив, подешевели на 1% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в анализе рекламных листовок семи крупнейших торговых сетей Чехии, предоставленном сегодня агентству ČTK компанией Česká distribuční. Согласно ему, в этом году ритейлеры предлагают эти товары со средней скидкой в 15%, что на 5% больше, чем в прошлом году. Поминовение усопших приходится на субботу.
Цена кладбищенской свечи в пластиковой обертке в этом году выросла на 10% и составляет 17,32 кроны. Свеча в стекле стоит в среднем на 6% дороже, то есть 43,41 кроны. С другой стороны, анализ продаж живых хризантем и вереска показал снижение цены на 6% — их покупают за 74,19 кроны. Цена на искусственные цветочные композиции снизилась еще значительнее — на 9% до 112,20 кроны.

«Душички» — важный период для многих чехов, и продавцы учитывают это в своем разнообразном предложении свечей и цветочных украшений. «В рекламных буклетах особенно представлены свечи», — сказал Ярослав Станек, менеджер по маркетингу и коммуникациям компании Česká distribuční. По его словам, продавцы чаще предлагают живые цветы, чем искусственные.
Изменение цен на товары к празднику

Изменение цен на товары к празднику всех святых

Название товара Средняя скидка 2023 Средняя скидка 2024 Средняя цена 2023 Средняя цена 2024 Изменение цены (в кронах) Изменение цены (%)
Кладбищенская свеча (пластик, стакан) 14% 25% 15,71 Kč 17,32 Kč 1,61 Kč 10%
Кладбищенская свеча (стекло, лампа) 11% 18% 40,93 Kč 43,41 Kč 2,48 Kč 6%
Живые цветы (хризантемы, вереск) 3% 0% 78,91 Kč 74,19 Kč -4,72 Kč -6%
Искусственные цветы (цветочная композиция) 11% 17% 122,65 Kč 112,20 Kč -10,45 Kč -9%
праздники Чехия культура
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