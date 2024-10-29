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Кусок бумаги стоимостью 20 миллионов? Самая ценная «банкнота» в Чехии выставлена на аукцион

Новости и статьи
7 ноября 2024
18:00
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Впервые в истории в Чехии будет выставлена на аукцион «банкнота» чехословацкой валюты, которая старше самого ЧНБ и имеет только одну конкурентку в мире. Поэтому ожидается, что цена будет рекордной.
Ее номинальная стоимость составляет 5 000 чехословацких крон. В реальности она будет исчисляться миллионами, поскольку это самая редкая и одновременно самая ценная бумажная валюта на территории Чехии.

15 ноября она будет выставлена на торги аукционным домом Bankovky.com, и ожидается, что благодаря своей редкости она побьет текущий аукционный рекорд.

Прежде всего, это не в прямом смысле слова банкнота, а státovka. Она относится к серии, выпущенной 15 апреля 1919 года государством, а не центральным банком, которого тогда еще не существовало.
 
В обращение вышло полмиллиона штук, что сравнительно немного, поэтому в частных и государственных коллекциях сохранилось всего 36 экземпляров — один есть даже в Чешском национальном банке.

Но и здесь вы не найдете такой денежной купюры. Этот экземпляр — один из всего двух известных, на которых отсутствует перфорацияах.

«Это объясняется главным образом тем, что во время своего обращения она активно подделывалась и поэтому сразу же в 1920 году была заменена новой банкнотой, которая действовала до конца Первой республики. А также из-за относительно крупного номинала не могло случиться так, что люди просто забыли ее дома», — объясняет Алеш Кохаут, совладелец аукционного дома Bankovky.com.

Ее стартовая цена составляет 2,5 миллиона чешских крон, но, по мнению аукционного дома Bankovky.cz, она может подняться до 20 миллионов. Предыдущий рекордсмен, то есть самая дорогая банкнота, проданная на аукционе в Чехии, ушла с молотка в 2020 году за 14,5 миллиона чешских крон — это тоже была státovka, но перфорированная.

«Что касается тенденции коллекционирования, то мы видим, как оно понемногу перетекает в инвестирование, и в последние три-четыре года банкноты дорожают не менее чем на 10% каждый год. Во времена ковида рост был в разы больше. Там, например, случалось, что банкноты за год дорожали на 100%, и коррекции пока не было — значит, коллекционирование продолжается. А это единичный экземпляр среди банкнот, поэтому цена точно будет высокой», — добавляет Кохаут.

В чем еще особенность экземпляра
Для банкноты использован насыщенный красный цвет, и она крупнее, чем мы привыкли: ее размер составляет 192 × 128 миллиметров. В обычный бумажник ее не положишь, не сложив. Но она особенна и с других точек зрения. Как и вторая государственная банкнота самого высокого номинала того времени, она была напечатана за пределами Чехословакии. Еще один общий элемент связывает ее с купюрами более низкого номинала.

«Тысяча крон была доверена Американской банковской компании, а пять тысяч крон — венскому печатнику. Это лишь предположение, но, вероятно, после войны Австрия страдала от нехватки как чернил, так и качественной бумаги, поэтому банкнота напечатана некачественно», — говорит совладелец аукционного дома Bankovky.com.

Аукционный дом Bankovky.com в шестой год проведения аукциона представит 1 508 лотов общей стоимостью 5 миллионов крон. Будут предложены практически все банкноты эпохи Чехословакии. Аукцион пройдет с 15 по 16 ноября на онлайн-платформе LiveBid.cz.
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