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Рождественские ярмарки в Праге откроются в субботу

Новости и статьи
28 ноября 2024
20:00
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Как и в предыдущие годы, город отказался от единой церемонии зажжения рождественской ели на Староместской площади по соображениям безопасности. Двухминутная световая анимация будет повторяться каждый день с 16:30 до 21:30 с интервалом в один час, сообщил сегодня на пресс-конференции Томаш Йилек, председатель совета директоров компании «Технологии Праги» (THMP).
«В этом году не будет так называемой церемонии зажжения рождественской елки. В Праге это просто исключено. Здесь живет так много людей и сюда приезжает так много гостей, что риск для безопасности перевешивает желание массово собрать людей под елкой», — сказал Йилек.

Он добавил, что город не будет раскрывать время, когда произойдет первая световая анимация. «Мы говорим, что елка зажжется вместе с открытием ярмарки. Благодаря повторяющейся анимации все желающие смогут сделать рождественское селфи во время работы рынка», — добавил Йилек.

На этот раз световое шоу будет сопровождаться звучанием симфонической поэмы «Влтава» Бедржиха Сметаны. Так организаторы хотят отметить 200-летие со дня рождения композитора.

Организатор ярмарки, компания Taiko, перед этим сезоном обновила крыши рыночных домиков. 

«Мы вложили в переделку 6 миллионов крон. Кроме того, мы опустили крыши примерно на полметра, благодаря чему открывается лучший вид на площадь», — говорит директор Taiko Ян Делл.

Компания сделала особый акцент на том, чтобы большинство продаваемых товаров и продуктов питания были чешского происхождения.

Прохладительные напитки будут дороже, чем в прошлом году: по данным Dell, цены вырастут в среднем на 5%.

При планировании рождественских украшений организаторы придерживаются традиций. В оформлении будут преобладать золотые цвета с красными и ангельскими мотивами. «Это не недостаток воображения, а уважение к традициям. Нет необходимости поражать чем-то новым любой ценой», — объяснила Ева Полачкова, управляющий директор компании Decoled, обеспечившей украшение рынка.

В этом году для украшения ели будет использовано 340 шаров и 12 километров гирлянд, что на четыре километра больше, чем в прошлом году.

Ель привезли из деревни Кромпах Ческолипского региона. Работники THMP закрепили ее во вторник вечером и будут украшать до субботы. «Для этого мы используем три грузовика с бортовыми платформами. Мы должны привязать ветви к стволу стальными тросами. Это на случай, если выпадет снег и вес веток увеличится», — пояснил Йилек.

Он подчеркнул, что несчастный случай 2003 года, когда дерево, очевидно, не выдержало порыва ветра и при падении ранило несколько человек, не должен повториться.

Киоски на обеих площадях будут открыты ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Сокращенные часы работы запланированы на праздничные дни с 24 по 26 декабря. В канун Нового года операторы закроют вход на мост в центральной части площади.

Рождественский рынок на Староместской площади неоднократно входил в число самых красивых в мире. Его высоко оценили CNN Travel, USA Today и The Times.
Рождественские рынки Рождество в Праге
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