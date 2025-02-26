Конференция Недвижимость 3.0.
11 марта 2025
15:45
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Приглашаем вас на конференцию по недвижимости в Чехии, где ведущие эксперты поделятся актуальными знаниями и практическими советами для инвесторов, покупателей и всех, кто интересуется рынком недвижимости. Узнайте о ключевых трендах, получите ответы на сложные вопросы и найдите вдохновение для своих будущих проектов.
Конференция по недвижимости в Чехии
📅 Дата: 29.9.2025
📍 Место: Прага
📅 Дата: 29.9.2025
📍 Место: Прага
Главные темы дня:
• Особенности покупки недвижимости без первоначального взноса – как это возможно и на что обратить внимание.
• Сравнение панельных и кирпичных домов – плюсы и минусы каждого типа.
• Прогнозы по ценам на недвижимость в Чехии – что ждать в ближайшие годы.
• Чего ожидать от рынка ипотек в 2025 году – новые правила и возможности.
• Советы по выбору недвижимости для инвестиций – как не ошибиться и получить максимум прибыли.
• Преимущества северных регионов для инвестиций – почему стоит обратить внимание на этот рынок.
• Инвестиционные мини-квартиры: плюсы и минусы – подходят ли они вам?
• Как работает Airbnb в Праге – стоит ли вкладывать в краткосрочную аренду.
• Особенности покупки недвижимости без первоначального взноса – как это возможно и на что обратить внимание.
• Сравнение панельных и кирпичных домов – плюсы и минусы каждого типа.
• Прогнозы по ценам на недвижимость в Чехии – что ждать в ближайшие годы.
• Чего ожидать от рынка ипотек в 2025 году – новые правила и возможности.
• Советы по выбору недвижимости для инвестиций – как не ошибиться и получить максимум прибыли.
• Преимущества северных регионов для инвестиций – почему стоит обратить внимание на этот рынок.
• Инвестиционные мини-квартиры: плюсы и минусы – подходят ли они вам?
• Как работает Airbnb в Праге – стоит ли вкладывать в краткосрочную аренду.
Спикеры:
- Алеся Бегун
- Ирина Зотенко
- Илона Лозина
- Константин и Валерия Панаско
Для кого:
• Инвесторы в недвижимость.
• Потенциальные покупатели жилья.
• Риелторы и специалисты по недвижимости.
• Все, кто хочет разобраться в рынке недвижимости Чехии.
• Инвесторы в недвижимость.
• Потенциальные покупатели жилья.
• Риелторы и специалисты по недвижимости.
• Все, кто хочет разобраться в рынке недвижимости Чехии.
Не упустите шанс получить ценные знания и задать вопросы экспертам!
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