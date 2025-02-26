Конференция Недвижимость 3.0.

Конференция по недвижимости в Чехии

📅 Дата: 29.9.2025

📍 Место: Прага





Главные темы дня:

• Особенности покупки недвижимости без первоначального взноса – как это возможно и на что обратить внимание.

• Сравнение панельных и кирпичных домов – плюсы и минусы каждого типа.

• Прогнозы по ценам на недвижимость в Чехии – что ждать в ближайшие годы.

• Чего ожидать от рынка ипотек в 2025 году – новые правила и возможности.

• Советы по выбору недвижимости для инвестиций – как не ошибиться и получить максимум прибыли.

• Преимущества северных регионов для инвестиций – почему стоит обратить внимание на этот рынок.

• Инвестиционные мини-квартиры: плюсы и минусы – подходят ли они вам?

• Как работает Airbnb в Праге – стоит ли вкладывать в краткосрочную аренду.





Спикеры:

Алеся Бегун

Ирина Зотенко

Илона Лозина

Константин и Валерия Панаско





Для кого:

• Инвесторы в недвижимость.

• Потенциальные покупатели жилья.

• Риелторы и специалисты по недвижимости.

• Все, кто хочет разобраться в рынке недвижимости Чехии.





Не упустите шанс получить ценные знания и задать вопросы экспертам!



