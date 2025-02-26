ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Конференция Недвижимость 3.0.

Panasko
11 марта 2025
15:45
277
Приглашаем вас на конференцию по недвижимости в Чехии, где ведущие эксперты поделятся актуальными знаниями и практическими советами для инвесторов, покупателей и всех, кто интересуется рынком недвижимости. Узнайте о ключевых трендах, получите ответы на сложные вопросы и найдите вдохновение для своих будущих проектов.
Конференция по недвижимости в Чехии
📅 Дата: 29.9.2025
📍 Место: Прага

Главные темы дня:
Особенности покупки недвижимости без первоначального взноса – как это возможно и на что обратить внимание.
Сравнение панельных и кирпичных домов – плюсы и минусы каждого типа.
Прогнозы по ценам на недвижимость в Чехии – что ждать в ближайшие годы.
Чего ожидать от рынка ипотек в 2025 году – новые правила и возможности.
Советы по выбору недвижимости для инвестиций – как не ошибиться и получить максимум прибыли.
Преимущества северных регионов для инвестиций – почему стоит обратить внимание на этот рынок.
Инвестиционные мини-квартиры: плюсы и минусы – подходят ли они вам?
Как работает Airbnb в Праге – стоит ли вкладывать в краткосрочную аренду.

Спикеры:
  • Алеся Бегун
  • Ирина Зотенко
  • Илона Лозина
  • Константин и Валерия Панаско

Для кого:
• Инвесторы в недвижимость.
• Потенциальные покупатели жилья.
• Риелторы и специалисты по недвижимости.
• Все, кто хочет разобраться в рынке недвижимости Чехии.

Не упустите шанс получить ценные знания и задать вопросы экспертам!

конференция недвижимость покупка недвижимости образование
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
11 МАРТА 2025
129
ТЕХНОЛОГИИ
ОЦИФРОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ЗАВЕРШЕНА. РЕГИСТРАЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
14:00
10 МАРТА 2025
1101
ЗДОРОВЬЕ
ОНИ ГОДАМИ БОРЮТСЯ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ. МЫ НЕ ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЕД, ГОВОРИТ ВРАЧ
09:00
10 МАРТА 2025
798
ЗДОРОВЬЕ
У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ЧЕХА В СЕМЬЕ ЕСТЬ БОЛЬНОЙ РАКОМ ЧЕЛОВЕК
21:00
7 МАРТА 2025
2512
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДУТ: ЧЕШСКИЕ ОПЕРАТОРЫ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ
19:30
7 МАРТА 2025
3451
ТЕХНОЛОГИИ
В МАЕ MICROSOFT ПРЕКРАТИТ РАБОТУ SKYPE И СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАЗВИТИИ TEAMS
16:30
7 МАРТА 2025
782
КУЛЬТУРА
ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ОДОБРИЛА СОГЛАШЕНИЕ С ВАТИКАНОМ
21:30
4 МАРТА 2025
661
ЗДОРОВЬЕ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ В СЛУЖБУ ПОМОЩИ ИГРОМАНАМ
11:45
3 МАРТА 2025
3240
ТЕХНОЛОГИИ
С 2050 ГОДА НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В ЕВРОПЕ БУДУТ СТРОИТСЯ ПО ОЧЕНЬ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ
15:00
2 МАРТА 2025
2540
ТЕХНОЛОГИИ
В ЯНВАРЕ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ РЕЗКО ВОЗРОСЛИ
17:00
1 МАРТА 2025
2869
ЕДА
ФАСТФУДЫ В ЧЕХИИ ПРОЦВЕТАЮТ
22:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
4855
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАГЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ СОВЕРШИТЬ САМОУБИЙСТВО
18:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
22556
ЕДА
ПОЧЕМУ ЧЕШСКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НЕ ИМЕЮТ СЕБЕ РАВНЫХ В ЕВРОПЕ
16:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
2301
ЗДОРОВЬЕ
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВО ПРИСУЖДАЕТ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
12:30
27 ФЕВРАЛЯ 2025
3237
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИ ПОСТРОИЛИ ПЕРВЫЙ ДОМ ИЗ ГРИБОВ. НОВЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПОЛИСТИРОЛ
09:00
26 ФЕВРАЛЯ 2025
1054
ЗДОРОВЬЕ
ВРАЧИ В ЧЕХИИ ПЕРЕСАДИЛИ ПЕЧЕНЬ ПЯТИНЕДЕЛЬНОЙ ДЕВОЧКЕ